春の新生活を応援！フォロー＆リポストで当たる「2026年進化版 骨伝導イヤホン」プレゼントキャンペーン開催

Ｌ＆Ｌライブリーライフ株式会社

Ｌ＆Ｌライブリーライフ株式会社（本社：東京都）は、春の新生活シーズンにあわせて、公式X（旧Twitter）アカウントにて「2026年進化版 骨伝導イヤホン」が当たるプレゼントキャンペーンを開催いたします。

新生活が始まる春。通勤・通学、運動や日常のさまざまなシーンで、より快適に音楽を楽しんでいただきたいという想いから、本キャンペーンを企画いたしました。

本キャンペーンでは、耳をふさがない快適なリスニング体験を実現する「2026年進化版 骨伝導イヤホン」を抽選で3名様にプレゼントいたします。

本製品は、周囲の音を聞きながら使用できるオープンイヤー設計を採用し、安全性と快適性を両立。さらに、軽量設計とフィット感の向上により、長時間の使用でもストレスなくご利用いただけます。日常使いはもちろん、スポーツやアウトドアシーンにも最適です。春の新しいスタートに、より自由で快適な音楽体験をお届けします。

■キャンペーン概要

キャンペーン名：春の新生活応援キャンペーン

応募期間：2026 年 3 月 25 日（水） ～ 2026 年 3 月 31 日（火） 23:59 まで

当選人数：3名様

賞品：2026年進化版 骨伝導イヤホン

■応募方法

Twitter（X）アカウントにて、以下の 3 ステップで簡単に応募可能です。

１.公式アカウント（@LivelyLife_PR(https://x.com/LivelyLife_PR)）をフォロー

２.キャンペーン対象投稿をリポスト（RT）＆いいね

３.コメントを投稿（当選確率アップ）

※当選者には後日DMにてご連絡いたします。

＜リンク＞

公式アカウント：https://x.com/LivelyLife_PR(https://x.com/LivelyLife_PR)



キャンペーン投稿：https://x.com/LivelyLife_PR/status/2034208188648542284(https://x.com/LivelyLife_PR/status/2034208188648542284)

■ 当選発表

当選者様には、2026 年 4 月上旬に Twitter のダイレクトメッセージ（DM） にてご連絡いたします。

※ 当選発表の投稿は別途行いますが、個別の当選通知は DM にて実施します。

■プレゼント商品特長

- 骨伝導技術：耳を塞がずに音を伝え、周囲の音（車のクラクション・歩行者の声）をしっかりキャッチ- 自転車新ルール対応：4 月からの規制に適合し、自転車運転中も安心して使用可能- 軽量設計：長時間装着しても疲れにくく、運動・通勤シーンに最適- ワイヤレス接続：Bluetooth6.0 による安定した接続で、スマホとのペアリングも簡単自転車新ルール適合設計

2026 年 4 月より施行される自転車運転時のイヤホン使用規制に適合。耳を塞がない骨伝導技術により、周囲の車のクラクションや歩行者の声を確認しながら安全に使用可能です。

耳を塞がずに 360° 全方位に広がる立体音響を実現。臨場感あふれるサウンドで、音楽をより深く楽しめます。

■賞品概要

360° 全方位ステレオサラウンド

セット内容

・本体

・専用Type-C充電ケーブル（約30cm）

・耳栓（1組）

・日本語取扱説明書

型番 LX05 は Bluetooth 6.0 を搭載し、安定した接続と最大 10m の通信距離を実現。AAC/SBC コーデックに対応した HiFi 高音質を楽しめるほか、音楽再生時間は最大約 15 時間、スタンバイ時間は約 7 日間と、長時間の外出でも電池切れの心配が少ない設計です。充電は約 2 時間で完了し、5V1A/5V2A の充電規格に対応しています。

■抽選について

- 選考方法：参加条件を満たした応募者の中から、厳正な抽選を行い、当選者をランダムに決定いたします。- 権利の譲渡：当選された権利は応募されたご本人様のものであり、権利の譲渡はできません。- 賞品について：賞品のお届けは日本国内、当選者ご本人様の住所に限らせていただきます。ご住所の不備や転居、または長期不在などの理由により賞品のお届けができない場合には、当選が無効となります。

ご連絡いただいた個人情報は、抽選および賞品発送の目的のみに使用し、当社以外の第三者に開示・提供することは一切ございません。

■本件に関するお問い合わせ先

L & Lライブリーライフ株式会社

（お問い合わせ窓口：公式X（@LivelyLife_PR）のダイレクトメッセージ（DM））

■ブランド紹介

ライブリーライフ株式会社（LivelyLife）は、2015年にオンラインショップとして事業を開始しました。現在では、スマートウォッチやワイヤレスイヤホン、スマートフォンアクセサリー、小型家電、アウトドア・スポーツ関連製品などを幅広く展開するライフスタイルテクノロジー企業へと事業領域を拡大しております。

2026年3月現在、日本をはじめ、欧米および東南アジアの主要オンラインモールへと販売チャネルを拡充し、累計1,000万人以上のお客様に製品・サービスをご利用いただいております。

当社は、最新テクノロジーと市場ニーズを的確に捉えた製品開発を強みとし、高品質かつ高付加価値な商品を提供してまいりました。「日常をより便利に、より豊かに」という理念のもと、革新性と実用性を兼ね備えた製品づくりを追求しております。

【会社概要】

会社名：L&Lライブリーライフ株式会社

代表者：代表取締役社長 志田英知

所在地：東京都立川市錦町３-１-１３立川ASビル ３F

TEL：042-512-8274

URL：https://livelylife.jp/(https://livelylife.jp/)