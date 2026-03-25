純粋で歪んだ愛の形『evoke: The Rules of Toys』Steam 修繕パズルアクションゲームWishlist受付中

株式会社ENDROLL

株式会社ENDROLLは本日、Steam向け新作『evoke: The Rules of Toys』を発表し、Wishlistの受付を開始しました。

本作は、玩具ぬいぐるみが主人公のホラーパズルアクションゲームです。舞台は、精神的に壊れてしまった持ち主が住む、ひどく散らかった部屋。プレイヤーは「玩具の3つの掟」という絶対のルールに縛られながら、部屋を探索し、持ち主のもとに「思い出の品」を届けていきます。

■パッチ＿＿かつては持ち主のお気に入りだったぬいぐるみ

長らく玩具箱にしまわれていたぬいぐるみ「パッチ」は、ある日偶然外の世界を目にします。そこにあったのは、かつての面影を失った持ち主の姿でした。

なぜこうなってしまったのか。

どうすれば、もう一度笑ってもらえるのか。

パッチは、壊れてしまった原因を探すため、部屋の探索を始めます。

■ 物語の核心：「玩具の３つの掟」

第一の掟：決して人前で動いてはならない。

第二の掟：決して壊れてはならない。

第三の掟：必ず持ち主を幸せにしなければならない。

これらはすべての玩具に課せられた、絶対の掟です。

● 第一原則：人前で動いてはならない＿＿恐怖のだるまさんが転んだ

「人の前で動いてはならない」

それは玩具にとって、絶対に破ることのできないルールです。

持ち主に見つかればパッチは即座に捕まり、容赦なく破壊されてしまいます。

持ち主の目をかいくぐるため、自分の身体や部屋にあるガラクタたちをフル活用します。

● 第二原則：決して壊れてはならない＿＿修繕そのものが攻略となる

待ち受けているさまざまな試練によって壊れていくパッチ。壊れた身体を修繕するにもアイテムが必要です。

部屋に落ちているゴミなどを組み合わせることで、身体は新たな機能を獲得していきます。

パッチは壊れても壊れても、修繕を繰り返しながら変化を遂げて、前に進み続けます。

● 第三原則：決して壊れてはならない＿＿壊れるほどに進化するギミック

探索で集めた思い出の品を、持ち主の視界に入るように配置します。その結果、“呼び起される”のは、幸せな思い出か、それとも恐怖や悲しみか…

一度感情が爆発すれば、持ち主は部屋中を荒れ狂い、地形そのものが変化していきます。

■ 仲間の玩具たち

改造されたブリキの「ドクター」

ドクターは、まだ捨てられていなかったパッチ以外の唯一の玩具。昔はよく一緒に遊んでいました。

改造された体は少し不気味だけれども、たくさん遊んでもらった証。

パッチの壊れた身体を修繕し、新たな構造へと組み替えることができる存在です。



ハツカネズミの”キャリー”

キャリーは、最近この部屋に紛れ込んだハツカネヅミ。

壊れながらも健気に進むパッチを見て、協力してくれるようになります。パッチの壊れた体を運んできてくれたり、持ち主の目を引くためにわざと音を立てたり。

キャラクタービジュアルは近日公開予定です。

■ 本作の魅力

ホラーの空気をまといながらも、壊されてなお主人のために進み続けるぬいぐるみの姿は、プレイヤーに哀れみと切なさ、そして奇妙な温かさを与えます。

「緊張のパズルアクション」×「情緒揺れるマルチエンディング」

『evoke: The Rules of Toys』現在SteamにてWishlist受付中です。

作品情報

・タイトル：evoke. The Rule of Toys

・開発・発売：株式会社ENDROLL

・対応プラットフォーム：PC（Steam）

・ジャンル：ホラーパズルアクション

・対応言語：日本語、英語（予定）

・配信時期：未定（現在Wishlist受付中）

・Steam Wishlistページ： https://store.steampowered.com/app/4535690/evoke_The_Rules_of_Toys/(https://store.steampowered.com/app/4535690/evoke_The_Rules_of_Toys/?utm_source=pr)

報道関係者向け素材

トレーラー映像およびスクリーンショットは下記よりご利用いただけます。

プレスキット：https://drive.google.com/drive/folders/124itTcnl-Tp9zDgSkGXTR1lvlFvPTRD9?usp=drive_link

お問い合わせ先：株式会社ENDROLL 広報担当

Email：the_little_neighbor_support@endroll.me

会社概要

・会社名：株式会社ENDROLL

・所在地：〒102-0083 東京都千代田区麹町４丁目８－１ 西館 THE MOCK-UP BY PORTAL POINT 407号室

・事業内容：ゲームの企画・開発・販売

・URL：https://endroll.me/