イノベーション創出拠点「渋沢MIX」にて、電通ライブ主催のセミナー・交流会イベントを開催いたします。

株式会社電通ライブ

2026年4月3日（金）、イノベーション創出拠点「渋沢MIX」にて、株式会社電通ライブ（本社：東京都港区、代表取締役社長執行役員：中邨正人、以下「電通ライブ」)主催のセミナー・交流会イベント「ドローン最前線 -社会実装からみる、ビジネス創出のヒント-」を開催いたします。

本イベントでは、最新のドローン活用事例を紹介し、物流・エンタメなど社会実装の現場から新たなビジネス創出のヒントを探るトークイベントを実施します。専門家による事例紹介と対話を通じて、地域・企業が取り組む実践や可能性を深掘りし、参加者同士の交流も行います。

＜イベント概要＞

日時：2026年4月3日（金）18:00-19:50（受付開始：17:30～）

参加費：無料

定員：100名

会場：渋沢MIX（イノベーション創出拠点）

所在地：埼玉県さいたま市大宮区吉敷町4丁目262番18 ekismさいたま新都心 5階

＜対象者＞

・ドローン活用を検討している企業・自治体の方

・地域×テクノロジーの新しい取り組みに関心のある方

・新規事業・ビジネス創出のヒントを探している方

＜持ち物＞

当日交流会に参加される方は、名刺を複数枚お持ちください。

＜講演者・登壇者等＞

株式会社電通ライブ シニアクリエイティブディレクター

前澤 克文

SNS施策やデジタルコンテンツ施策、実践的なAI施策に取り組む。先進デジタル領域におけるソリューションメーカーとして次世代コンテンツ開発を行う。ドローンショーのみならず、ドローンテクノロジーを導入した物流・都市エンターテインメント領域で多数の実証を実施。社団法人日本ドローンショー協会理事も担当。

一般社団法人 ちちぶ結いまち 代表理事

深田 雅之

2006年に大手地図情報会社入社。事業・経営戦略を担当し中期計画策定や半導体メーカーとの協業を推進。国土交通省国土技術政策総合研究所出向で自動運転地図規格や位置情報データ研究に従事。帰任後はドローン等の先端技術で全国のまちづくりを支援。秩父を拠点に物流・医療などの実装を推進し、2024年一般社団法人ちちぶ結いまちを創業。埼玉県内で複数自治体のアーキテクトを兼務。

＜ファシリテーター＞

株式会社コミュニティコム 代表取締役

星野 邦敏

1978年埼玉県さいたま市生まれ。中央大学法学部法律学科卒。

IT事業と不動産運営事業を行う株式会社コミュニティコム代表取締役。

＜参加方法＞

下記、渋沢MIXイベントサイト内、申込みフォームよりお申込みください。

https://shibusawa-mix.pref.saitama.lg.jp/event/event20260403/

＜問い合わせ先＞

E-Mail：eventinfo@dentsulive.co.jp