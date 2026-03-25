沖縄県の「魚民 泡瀬店」のグランドメニューが新しくなります！グランドメニューリニューアルを記念して、2日間限定の“ドリンク半額セール”を開催します！
株式会社モンテローザ
おまかせ刺身7点 「でーじ盛り」
石焼きタコライス
カーリーフライ メキシカンチリチーズ
「白木屋」「魚民」「目利きの銀次」などを全国に展開する株式会社モンテローザ（本社：東京都杉並区、代表取締役：大神輝博）は、地域で一番愛される店舗づくりに日々努めてまいりました。
この度、「魚民 泡瀬店」のグランドメニューをリニューアルし、沖縄限定メニューを販売いたします。
ぜひこの機会にご来店いただき、新メニューをお試しください！
2日間限定！“ドリンク半額セール”
開催期間：2026年3月26日（木）～2026年3月27日（金）の2日間
実施内容：セール期間中は、ドリンクメニューが半額となります。
【ご留意事項】
・ボトル類は割引対象外です。
・セール期間中は、クーポン券、割引券、当社お食事券、その他サービス等との併用はできません。
・詳しくは、直接店舗へお問い合わせください。
皆様のご来店をお待ちしております。
魚民 泡瀬店メニュー
◆いち推しメニュー
おまかせ刺身7点 「でーじ盛り」
大満足！沖縄の魚は美味い！！
※お盆、年末年始の休漁期、天候や季節により水揚げが無い場合がございます。
石焼きタコライス
沖縄発祥！！
石焼きで最後まで「あちこーこー」（熱々）
カーリーフライ メキシカンチリチーズ
県民熱愛ポテト！
スパイシーなポテトフライはお酒がススム！
魚民 泡瀬店 店舗情報
営業時間：月～木 17：00-0：00
金～日 16：00-0：00
住 所：沖縄県沖縄市泡瀬4-4-3 有限会社むつみ総業テナントビル 2階
電話番号：098-934-3888
席 数：115席
喫 煙 室 ：あり
会社概要
企業名：株式会社モンテローザ
代表者：代表取締役 大神 輝博
所在地：東京都杉並区梅里1-21-15
事業内容：飲食事業を中心とする傘下子会社の経営管理
URL：https://www.monteroza.co.jp/company/profile/?utm_source=prtimes