沖縄県の「魚民 泡瀬店」のグランドメニューが新しくなります！グランドメニューリニューアルを記念して、2日間限定の“ドリンク半額セール”を開催します！

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株式会社モンテローザ


「白木屋」「魚民」「目利きの銀次」などを全国に展開する株式会社モンテローザ（本社：東京都杉並区、代表取締役：大神輝博）は、地域で一番愛される店舗づくりに日々努めてまいりました。


この度、「魚民 泡瀬店」のグランドメニューをリニューアルし、沖縄限定メニューを販売いたします。


ぜひこの機会にご来店いただき、新メニューをお試しください！



2日間限定！“ドリンク半額セール”



開催期間：2026年3月26日（木）～2026年3月27日（金）の2日間


実施内容：セール期間中は、ドリンクメニューが半額となります。



【ご留意事項】


・ボトル類は割引対象外です。


・セール期間中は、クーポン券、割引券、当社お食事券、その他サービス等との併用はできません。


・詳しくは、直接店舗へお問い合わせください。



皆様のご来店をお待ちしております。



魚民 泡瀬店メニュー







◆いち推しメニュー



おまかせ刺身7点 「でーじ盛り」

大満足！沖縄の魚は美味い！！


※お盆、年末年始の休漁期、天候や季節により水揚げが無い場合がございます。






石焼きタコライス

沖縄発祥！！


石焼きで最後まで「あちこーこー」（熱々）






カーリーフライ メキシカンチリチーズ

県民熱愛ポテト！


スパイシーなポテトフライはお酒がススム！





魚民 泡瀬店　店舗情報



営業時間：月～木 17：00-0：00


　　　　　金～日 16：00-0：00


住　　所：沖縄県沖縄市泡瀬4-4-3 有限会社むつみ総業テナントビル 2階


電話番号：098-934-3888


席　　数：115席


喫 煙 室 ：あり



会社概要



企業名：株式会社モンテローザ


代表者：代表取締役 大神 輝博


所在地：東京都杉並区梅里1-21-15


事業内容：飲食事業を中心とする傘下子会社の経営管理


URL：https://www.monteroza.co.jp/company/profile/?utm_source=prtimes