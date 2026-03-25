沖縄県の「魚民 泡瀬店」のグランドメニューが新しくなります！グランドメニューリニューアルを記念して、2日間限定の“ドリンク半額セール”を開催します！

株式会社モンテローザ

「白木屋」「魚民」「目利きの銀次」などを全国に展開する株式会社モンテローザ（本社：東京都杉並区、代表取締役：大神輝博）は、地域で一番愛される店舗づくりに日々努めてまいりました。

この度、「魚民 泡瀬店」のグランドメニューをリニューアルし、沖縄限定メニューを販売いたします。

ぜひこの機会にご来店いただき、新メニューをお試しください！

2日間限定！“ドリンク半額セール”

開催期間：2026年3月26日（木）～2026年3月27日（金）の2日間

実施内容：セール期間中は、ドリンクメニューが半額となります。

【ご留意事項】

・ボトル類は割引対象外です。

・セール期間中は、クーポン券、割引券、当社お食事券、その他サービス等との併用はできません。

・詳しくは、直接店舗へお問い合わせください。

皆様のご来店をお待ちしております。

魚民 泡瀬店メニュー

◆いち推しメニュー

おまかせ刺身7点 「でーじ盛り」

大満足！沖縄の魚は美味い！！

※お盆、年末年始の休漁期、天候や季節により水揚げが無い場合がございます。

石焼きタコライス

沖縄発祥！！

石焼きで最後まで「あちこーこー」（熱々）

カーリーフライ メキシカンチリチーズ

県民熱愛ポテト！

スパイシーなポテトフライはお酒がススム！

魚民 泡瀬店 店舗情報

営業時間：月～木 17：00-0：00

金～日 16：00-0：00

住 所：沖縄県沖縄市泡瀬4-4-3 有限会社むつみ総業テナントビル 2階

電話番号：098-934-3888

席 数：115席

喫 煙 室 ：あり

会社概要

企業名：株式会社モンテローザ

代表者：代表取締役 大神 輝博

所在地：東京都杉並区梅里1-21-15

事業内容：飲食事業を中心とする傘下子会社の経営管理

URL：https://www.monteroza.co.jp/company/profile/?utm_source=prtimes