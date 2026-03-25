アライ（LGBTQ+の理解者・支援者）の輪を広げる活動を行う団体「ALLYES（アライエス）」（代表：新生 光）は、性の多様性を祝う記念日を記した「LGBTQ DAYS カレンダー」を制作するクラウドファンディングにおいて、第一目標である50万円を達成いたしました。現在は、ネクストゴールである80万円「全国100校のキャンパスへの無料寄贈」の達成に向け、2026年3月29日（日）の最終日まで挑戦を続けています。【現在の支援状況と企業スポンサーの参画】当プロジェクトへの共感の輪は急速に広がっており、B4サイズカレンダーにロゴを掲載する「企業・団体スポンサー枠」には、既に６社様からのご賛同をいただきました。さらに、クラウドファンディングサイト上の支援額に加え、直接のお振込等を含めた実質的な支援総額は【75万円】を突破しており、ネクストゴール達成まであとわずか（約30校分）に迫っています。【キャンパス寄贈にかける想い】ALLYESのスローガンは「自分の性に正直に生きられる社会へ」です。これからの社会を担う若者たちの中には、自身の性について悩み、孤独を感じている学生が少なくありません。大学、専門学校、フリースクールといったキャンパスの掲示板に、このアートカレンダーを届けることで、「あなたは一人じゃない」「アライはあなたのそばにいる」というメッセージを視覚的に伝え、次世代が安心できる居場所づくりに貢献したいと考えています。【注目の追加リターンについて】ネクストゴール達成とアライの連帯を表現するため、新たに以下のリターンを追加し、広く支援を呼びかけています。【次世代へ贈る】寄贈スポンサー（1校4,000円～）支援者様に代わり、全国のキャンパスへ特大A2アートカレンダーを寄贈します。「母校や地域の学校にアライの輪を届けたい」という方にご好評いただいております。【追加支援】卓上カレンダーセット（2,500円）手元に置いて応援したい方向けの、プラケース版卓上カレンダー。LGBTQ+の記念日が学べる「PDF版ガイドブック」がセットになっています。【注目支援】デジタル・メイキングフォトブックカレンダーに採用された華やかな写真の裏側にある、汗と笑顔と試行錯誤のプロセスを凝縮。プロカメラマンの熱量を感じる未公開カットやインタビュー動画を収録しています。【プロジェクト概要】・プロジェクト名：性の多様性の記念日「LGBTQ DAYS」を記したアートなカレンダーを作りたい！・実施期間：～2026年3月29日（日）23:59まで・目標金額：第一目標50万円（達成済）、ネクストゴール80万円（挑戦中）・プロジェクトURL：https://for-good.net/project/1003201【団体概要】団体名：ALLYES（アライエス）代表者：新生 光（あらい ひかる）スローガン：自分の性に正直に生きられる社会へ活動内容：LGBTQ+に関する教育啓発・ワークショップ・勉強会、アライを増やすためのアートプロジェクトやイベント企画等