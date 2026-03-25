AFRIKA ROSEの法人向け福利厚生サービス「ROSE FOR GOOD」のシステムを共同開発

株式会社テラ

株式会社テラ(本社:神奈川県鎌倉市、代表取締役社長:佐藤渉、以下「テラ」)は、株式会社Asante(本社:東京都渋谷区、代表取締役:田中秀行、以下「Asante」)が運営するAFRIKA ROSEと、企業向け福利厚生サービス「ROSE FOR GOOD」を共同開発し、サービスの提供を開始したことをお知らせいたします。

■ 共同開発の背景と目的

近年、企業経営において「従業員エンゲージメントの向上」と「サステナビリティ(ESG)への取り組み」の両立が重要な課題となっています。

株式会社Asanteが運営する「AFRIKA ROSE」は、ケニアの農園から最高品質のバラをフェアトレー

ドで直輸入し、花を通じて「人の想い」と「アフリカの社会課題」をつなぐ活動を続けてきました。同社が掲げる「想いを届ける福利厚生」と、バラ1本ごとに植林やカーボンオフセットを組み合わせ「社会・環境への貢献を日常に組み込む仕組み」は、持続可能な未来を目指す新しい企業のあり方を提示しています。

テラは、30年以上にわたり通信事業で培ってきた知見をもとに、システムソリューションやDX支援を展開してまいりました。今回、AFRIKA ROSEの掲げるビジョンに深く共感し、その想いを形にするためのパートナーとして参画いたしました。ITの力を活用することで、導入企業・利用者双方にとって運用しやすく、かつ社会へのポジティブな影響を継続的に生み出せるシステム基盤を共同で構築いたしました。

■ サービス「ROSE FOR GOOD」の概要

「ROSE FOR GOOD」は、企業が従業員へ感謝や祝福を伝える際に活用できる1輪ギフトBOXの福利厚生サービスです。

ギフトを通じたコミュニケーション: 「THANK YOU」「HAPPY BIRTHDAY」など、用途に合わせたメッセージカードを添えてバラを贈ることができます。

環境貢献の可視化: カード裏面は「0.1本分の植林証明証」となっており、バラ1本につき0.1本分の植樹代が含まれます。

カーボンオフセット: 生産・輸送時のCO2排出量を算定し、ケニアでの植林活動へ寄付を行う仕組みを導入しています。

テラは、本サービスの核となる「贈り物の手配」から「環境貢献データの管理」までをスムーズに行えるシステムを開発し、企業のDXを通じた社会貢献を支援します。

■ 代表コメント

株式会社テラ 代表取締役社長

佐藤渉

「株式会社テラは、これまで培ってきたシステム開発・ソリューション提供の知見を活かし、企業や社会の課題解決に取り組んでまいりました。今回、AFRIKA ROSEが掲げる“想いを届けること”と“社会・環境への貢献を両立すること”という考えに共感し、『ROSE FOR GOOD』の共同開発に参画しました。本サービスが、導入企業・利用者双方にとって使いやすく、継続的に活用される仕組みとして広がっていくことを期待しています。」

株式会社Asante 代表取締役

田中秀行

「AFRIKA ROSEはこれまで、バラを通じて人々の豊かな心を育む活動をしてきました、そしてその先にある社会へのポジティブな循環をつくることを大切にしてきました。『ROSE FOR GOOD』は、企業の中で生まれる感謝や祝福の気持ちを、より自然に、よりあたたかく届けるための取り組みです。さらに、そのアクションが環境や社会への貢献にもつながっていく仕組みとして育てていきたいと考えています。今回、私たちの想いに共感いただいた株式会社テラとともに共同開発できたことを大変心強く感じています。」

■ サービス概要

サービス名: ROSE FOR GOOD

提供内容: 企業向け福利厚生サービス(1輪ギフトBOXの提供)

特徴:

・1輪ギフトBOXに0.1本分の植樹代を含む

・オリジナルメッセージカード付き

・環境配慮アクションを可視化できる設計

・任意でバラ1本あたり5円のカーボンオフセットに参加可能

特設サイト:https://afrikarose.com/special/roseforgood/

■ 会社概要

【サービス運営】 株式会社Asante

代表者:代表取締役 田中秀行

所在地:東京都渋谷区広尾5-4-16 EAT PLAY WORKS 3F

設立:2013年10月

事業内容:ケニア産バラの輸入販売、アフリカ製品の展開を通じた社会価値の創造

URL:https://afrikarose.com/

【システム開発・提供】 株式会社テラ

代表者:代表取締役社長 佐藤渉

所在地:神奈川県鎌倉市由比ガ浜二丁目2番37号

設立:1989年6月

事業内容:システムソリューション、DX Business Support、モバイルショップ運営等

URL:https://www.terracom.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社テラ

TEL:0467-22-6600

Mail:info@terracom.co.jp

株式会社Asante(AFRIKA ROSE)

TEL:03-6434-7144

Mail:info@afrikarose.com