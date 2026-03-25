【マルヤナギ】健康経営優良法人2026（大規模法人部門）に認定　　お客様の健康を支えるために、まずは従業員から健康に

株式会社マルヤナギ小倉屋

蒸し豆・煮豆・佃煮メーカーの株式会社マルヤナギ小倉屋（神戸市東灘区 : 代表取締役社長 柳本勇治）は、経済産業省および日本健康会議が実施する健康経営優良法人認定制度において、「健康経営優良法人2026（大規規模法人部門）」に認定されました。マルヤナギは 2019、2020 年に中規模法人部門、2021年、2022年に大規模法人で認定されており、通算5回目の認定となります。

今後もマルヤナギは、従業員一人ひとりが心身ともに健康で、いきいきと活躍できる職場環境づくりを通じて、持続可能な社会の実現とお客様の健康に貢献してまいります。

マルヤナギの健康経営の取り組み

マルヤナギでは、「伝統食材のすばらしさを次の世代へ」をコーポレートメッセージに、食育型カンパニーとして「素材・健康・おいしさ」をテーマに時代に合った新しい食の提案に取り組み、人々の健康に寄与する商品づくりを推進しています。こうした事業に取り組む企業として、お客様や地域に健康的な食生活を提案していくためには、まず従業員自身が心身ともに健康であり、それを自ら実践していることが不可欠であると考えています。この考えに基づき、当社では健康経営に重きを置き、2018年に「健康経営と食育推進室」を設置いたしました。現在、社員一人ひとりが主体的に健康づくりに取り組めるよう、さまざまな施策を推進しています。

保健師が常駐して従業員の健康をサポート

常勤の保健師を置き、従業員との面談を通して、それぞれの健康状態に合った目標値の設定ができるようフォローしています。年に1回「マルヤナギ健康白書」を作成し、社内の健康状況の可視化と改善に取り組んでいます。また、健康セミナーを朝礼時に実施するとともに、アーカイブ動画を従業員向けに公開し、後からでも見返すことができます。さらに、公式SNSアカウント「マルヤナギ健康相談LINE」を開設し、保健師へ気軽に相談できる環境をととのえています。

定期検診・再検査受診の徹底

健康診断の受診率100％を維持するとともに、検査項目の充実や、希望に応じて選択

できる多様なオプション検査を整備しています。さらに、受診後の検診結果に基づく二次

検査の受診勧奨や、保健指導の実施を強化しています。

「私の健康宣言」の取り組み

毎年健康診断前の3か月間、従業員自らが健康について目標を立て、実践する「私の健康宣言」を実施しています。

食生活アドバイザー(R)2級取得の推進

健康を推進する企業として、まずは社員自身が健康的な食生活を意識したいと考え、「食生活アドバイザー(R)」の資格取得を推進しています。2026年3月時点で、170名が資格を取得しています（全国の合格率 36％に対しマルヤナギは 63％）

「オフィスもち麦＆蒸し豆」を設置

従業員が自由に自社製品を食べられる「オフィスもち麦＆蒸し豆」を設置し、従業員の健康をサポートしています。また工場では、冷凍もち麦おにぎり用冷凍庫が新たに設置されています。早朝出勤や、深夜出勤の方は、自由に食べることができます。

ウォーキングイベントの開催

業員の健康増進と社内コミュニケーションの活性化を目的に、5月から1か月の間「チーム対抗ウォーキングイベント」を開催。個人・チーム対抗で上位入賞や景品を目指しながら、健康的な習慣づくりを盛り上げています。

健康経営優良法人認定制度とは

特に優良な健康経営を実践している大企業や中小企業等の法人を「見える化」することで、従業員や求職者、関係企業や金融機関などから評価を受けることができる環境を整備することを目的に、2016年度に経済産業省が創設した制度です。2026年は大規模法人部門に3,765法人、中小規模法人部門に23,085法人が認定されました。

【参考】経済産業省ウェブサイト「健康経営優良法人認定制度」

https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/kenkoukeiei_yuryouhouzin.html

マルヤナギ小倉屋について

「伝統食材の素晴らしさを次の世代へ」をメインテーマに、日本で昔から食べられてきた昆布、豆、もち麦などの穀類、根菜などの伝統食材こそが現代人の食生活に必要な食材と考え、今・未来のニーズに合う商品にして製造販売し、その素晴らしさを伝える活動に取り組んでいます。

【会社概要】

社名：株式会社マルヤナギ小倉屋

本社所在地：神戸市東灘区御影塚町4丁目9番21号

代表取締役社長：柳本 勇治

事業内容： 蒸し豆・佃煮・煮豆の製造・販売

創業： 1951年12月26日

HP：https://www.maruyanagi.co.jp/