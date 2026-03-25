Centric Software、ファッション業界向けイベント「Centric Connect Tokyo Fashion 2026」を4月24日に開催

セントリックソフトウェア

Centric Software(R)（本社:米国カリフォルニア州キャンベル、代表取締役兼 CEO:Fabrice Canonge）は、2026年4月24日（金）に、東京・TRUNK（HOTEL）にてアパレル＆ファッション業界向け イベント「Centric Connect Tokyo Fashion 2026」を開催します。

https://www2.centricsoftware.com/prt-centric-connect-tokyo-fashion-2026

本イベントは、アパレル、ファッション、スポーツ、アウトドア業界のブランド・小売企業を対象に、 AIとデータ活用を軸とした次世代の商品戦略をテーマに開催されるカンファレンスです。

市場環境の変化が加速する中、商品企画から開発、商品情報管理、販売・顧客体験までをいかに一貫 してつなぎ、意思決定と市場投入のスピードを高めるかが重要なテーマとなっています。

近年、AIを活用した市場分析により、トレンド、価格帯、売れ筋商品、競合動向などをリアルタイムに把握できる環境が整いつつあります。一方で、それらのデータを商品企画やMD、商品開発、販売に 十分に活かしきれていないという課題も多くの企業で顕在化しています。

「Centric Connect Tokyo Fashion 2026」では、こうした課題に対し、AIによる市場分析 （Market Intelligence）、MDプランニング（Planning）、製品ライフサイクル管理（PLM）、商品情報管理（PIM）を統合することで実現する、End-to-Endの商品データ基盤と次世代商品戦略のあり方を提案します。

Centric Connect Tokyo Fashion 2026 の主なテーマと見どころ

- AI市場分析とデータドリブンな商品戦略市場トレンドや競合動向をリアルタイムで把握し、商品企画・MDの意思決定精度を高めるアプローチを紹介- 商品企画から販売までをつなぐEnd-to-End戦略Planning、PLM、PIMを統合し、商品アイデアから市場投入、顧客体験までを一気通貫でつなぐ データ活用基盤を解説- 商品開発と商品情報管理の高度化開発プロセスの可視化・標準化と、商品情報の一元管理による業務効率化および市場対応力向上の 実現方法を紹介- ファッション業界に特化した実践的アプローチアパレル・スポーツ・アウトドア業界特有の課題に対する具体的なソリューションとユースケースを提示

当日は、Centric Softwareの最新ソリューションおよび国内外ブランドの活用事例を通じて、 ファッション業界におけるデジタルトランスフォーメーションの実践的なアプローチを紹介します。

さらに、イベント終了後にはネットワーキングの機会も設けており、業界関係者との情報交換の場 として活用いただけます。

なお、基調講演やユーザー企業の登壇を含む詳細アジェンダについては、後日発表予定です。

開催概要

日時：2026年4月24日（金）14:00～19:00（ネットワーキング含む）

会場：TRUNK(HOTEL) CAT STREET（東京都渋谷区神宮前5-31）

主催：セントリックソフトウェア株式会社

参加方法：事前登録制（参加無料）

対象：アパレルメーカー, ブランド & リテール業界の経営層・役員、ビジネス部門の責任者、商品開発・企画、MD、マーケティング、営業、コマース部門の方々

お申込URL：https://www2.centricsoftware.com/prt-centric-connect-tokyo-fashion-2026

Centric Software(R)（https://www.centricsoftware.com/ja）

シリコンバレーに本社を置くCentric Softwareは、あらゆる規模の小売、ブランド、メーカー向けに、 AIを活用した商品コンセプトから在庫補充までをサポートする製品ライフサイクル管理プラットフォームを提供しています。ファッション、ラグジュアリー、フットウェア、アウトドア、ホーム、食品・ 飲料、化粧品・パーソナルケア、総合小売のエキスパートとして、Centric Softwareは商品の企画、 デザイン、開発、調達、コンプライアンス、仕入れ、製造、価格設定、割当、マーケティング、販売、在庫補充に最適なソリューションを提供しています。

- Centric PLM(TM)は、ファッション、アウトドア、フットウェア、およびプライベートラベル業界向けの業界をリードするPLMソリューションです。企画から開発、調達、製造に至るまで全ての製品化プロセスを最適化し、生産性を最大50%向上させるとともに、市場投入までの時間を60%短縮 することを可能にします。- Centric Planning(TM)は、クラウドネイティブの革新的なAIソリューションで、SKUの最適化など、小売・卸売のビジネスパフォーマンスを最大化するエンドツーエンドのプランニング機能を提供し、最大110%の利益率向上を実現します。- Centric Pricing & Inventory(TM)は、AIを活用して、プレシーズンからオンシーズン、そして シーズン終了まで価格と在庫を最適化することで利益率を高め、収益を最大18%増加させます。- Centric Market Intelligence(TM)は、AIを活用したプラットフォームで、消費者動向、競合他社の提案、価格設定に関する洞察を提供し、競争力を高め消費者との距離を縮めるとともに、平均初期価格ポイントを最大12%向上させます。- Centric Visual Boards(TM)は、データ分析と視覚化を推進し、消費者への最適な商品ラインナップ提供を実現、品揃え開発リードタイムを劇的に短縮します。- Centric PXM(TM)は、AIを活用した製品体験管理（PXM）で、PIM、DAM、コンテンツシンジケーション、デジタルシェルフアナリティクス（DSA）を統合し、製品の商業化ライフサイクルを最適化することで、ブランド体験を変革します。販売チャネルを増やし、セルスルーを促進し、利益率を 高めます。

Centric Softwareが提供するソリューションは、市場のニーズやトレンドに基づいて開発され、業界で最も高い採用率、顧客満足度、そして最速の価値実現時間を誇ります。Centric Softwareは業界で数々の賞を受賞しており、世界トップクラスのアナリストレポートやリサーチにも定期的に取り上げられています。

Centric Softwareは、3Dデザインソフトウェア、3Dデジタルモックアップ、PLMソリューションで世界をリードするDassault Systemes（Euronext Paris：#13065、DSY.PA）の子会社です。

Centric Softwareは、米国およびその他の国におけるCentric Software, Inc.の登録商標です。Centric PLM、Centric Planning、Centric Pricing & Inventory、Centric Market Intelligence、Centric Visual Boards、Centric PXMは、Centric Software, Inc.の商標です。その他の第三者商標はそれぞれの所有者の商標です。