中わた製品企画「3DeFX＋」を進化

東レインターナショナル株式会社

東レインターナショナル株式会社（東京都中央区、代表取締役社長：片岡智彦、以下「東レインターナショナル」）は、このたび、中わた製品企画「3DeFX＋（スリーディーイイエフエックスプラス）」を進化させ、新シリーズ「3DeFX＋FB（スリーディーイイエフエックスプラスファイバーボール）」を開発いたしました。今後は従来の「暖かさ」に加え、軽量性、通気性、着用時の快適性を高次元で両立し、アクティブシーンを想定した中わた製品として提案を強化してまいります。

「3DeFX＋」は、スパイラル構造の繊維が絡み合ったかさ高シートわたを中核とし、保温性に加え、ストレッチ性や通気性を備えることを特長とする中わた製品企画です。２０１３年の立ち上げ以降、アニマルフリー志向の高まりや暖冬傾向を背景に、米国および日本の有力スポーツ・アウトドアブランドを中心に採用が拡大してまいりました。近年では中わたの一部にリサイクル素材を採用するなど、機能面とサステナビリティの両立を図っております。

新たに開発した「3DeFX＋FB」は、ファイバーボールとシートわたの特長を融合したボリュームタイプの中わたを採用しています。リサイクルわたと低融点わたを組み合わせ、ファイバーボール化した後に熱処理でシート化することで、従来のシートわたにはなかった高いかさ高性と軽量性を実現しました。専用設備を必要とせず製造が可能で、キルティングによってダウンライクな外観を表現できる点に加え、洗濯時のわた偏りを抑制できる点も特長としています。２０２６年より本格展開を開始し、今後は高目付タイプの開発や、ウェア以外の用途への展開も視野に入れてまいります。

東レインターナショナルは、今後も素材から縫製までを一貫して管理するものづくり体制と、顧客との協働による製品開発を通じて、機能性と環境配慮を両立した新たな製品の提案を強化してまいります。

【本件に関する報道関係者からのお問い合わせ先】

東レインターナショナル株式会社 広報・マーケティング支援室

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