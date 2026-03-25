新学期・新入学シーズン、日本小児矯正研究会が4月の活動をスタート──専門家コラム後編公開と入会コース受付開始

一般社団法人 日本小児矯正研究会

一般社団法人日本小児矯正研究会（所在地：東京都新宿区、代表：藤井秀紀）は、新年度を迎えるこの時期に合わせ、2026年度のオンライン入会コースを始動します。子どもの顎の成長を支えながら進める小児矯正の考え方を広く社会に伝えるべく、歯科医師向けの入会コース・対面フォーラムを順次開催してまいります。当研究会は、社会的なモーメントに合わせた情報発信を通じて、専門的な知見を分かりやすくお届けしております。

「なぜ？からはじまる歯列不正へのアプローチ」をテーマに、花田真也先生によるオンライン録画講座＋ライブ講義の2部構成で実施します。小児矯正を「装置による治療」だけで語るのではなく、顎の成長・口腔機能・生活習慣を含めた管理と支援のプロセスとして捉える当研究会の考え方を、臨床に活かせる形でお届けします。

入会後は対面フォーラムへの参加も可能となり、4月26日（日）には福岡での開催を予定しています。全国各地で開催されるフォーラムは「みんなで話そう、みんなで悩もう──仲間とつくる勉強会」をコンセプトに、日々の臨床の疑問や悩みを指導医と双方向で議論できる場となっています。

Part1 オンライン録画講座配信：2026年4月2日（木）20:00～

Part2 オンラインライブ講義：2026年4月23日（木）20:00～22:30

フォーラム福岡：2026年4月26日（日）

受講料：7万円（税込）※入会費・年会費・11の入会特典込み

詳細・お申し込み：https://jsro.jp/seminar/

■ シリーズ第一回目 3月の専門家コラム（後編）

テーマ：学校健診シーズン到来──『要観察』と言われた保護者が知っておきたい視点

後編：「健診の結果を『成長の入口』に──毎日のくらしで始める、子どもの口腔環境づくり」

https://x.gd/4hwTT

前編では不正咬合の種類や年齢ごとの見守りポイントをお伝えしました。後編では、ご家庭でできる「お口のサイン」への気づき方と、毎日の食卓でできるあごの育て方をお届けします。

歯並びの問題は装置だけで解決するものではなく、日々の食べ方・呼吸・姿勢といった生活習慣と深くつながっています。当研究会が大切にしているのは、子どもの成長の力を活かしながら、家庭と専門家が一緒に口腔環境を育てていくという視点です。

*前編は3月前半に配信済みです。「歯並びが教えてくれること──健診の指摘を見逃さないために」（https://x.gd/XgqAK）

※詳細なスケジュールは当研究会ウェブサイトをご覧ください。

一般社団法人 日本小児矯正研究会について

一般社団法人日本小児矯正研究会は、小児矯正を「歯並びの治療」にとどめず、

子どもの成長発達そのものに向き合う医療として捉え、発育期の成長を活かした口腔医療の普及を目的に活動しています。

歯列不正は結果として現れるものであり、その背景には顎の成長や、呼吸・嚥下・咀嚼といった口腔機能の発達が深く関係しています。

本研究会では、こうした成長過程に着目し、口腔機能の発達を含めた総合的な視点から、小児期の健やかな成長を支える医療のあり方を探究しています。

具体的には、歯科医療従事者に向けた研究会・セミナー等を通じた知見共有や教育活動を行うとともに、

保護者を含む一般社会に対しても、成長段階に応じた口腔環境の考え方や管理の視点を、わかりやすく発信しています。

医療と社会が共通理解を持ち、子どもたちの成長を長期的に支えていくための情報基盤づくりを大切にしています。

【本件に関するお問い合わせ先】一般社団法人 日本小児矯正研究会

Mail：koho@jsro.jp