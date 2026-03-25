土日祝日も夜まで診療「キュアステーション市川クリニック」2026年4月1日（水）開院

医療法人社団 DMH

医療法人社団DMH（理事長：島佑介、所在地：東京都港区、以下「DMH」）は、2026年4月1日（水）、千葉県市川市の商業施設「そよらリーフシティ市川」内に「キュアステーション市川クリニック」を開院いたします。また開院に先立ち、3月25日（水）～30日（月）までプレオープンイベントを開催します。

■キュアステーション市川クリニックについて

当院は内科を中心に、健康相談や急な体調不良に対応する地域の方々の身近な「かかりつけ医」を目指しています。風邪やインフルエンザ、新型コロナウイルス感染症、胃腸炎などの急性疾患に加え、高血圧・糖尿病・脂質異常症・高尿酸血症といった生活習慣病の継続的な管理を行います。

また、気管支喘息などの呼吸器疾患、蕁麻疹や湿疹、熱傷（やけど）などの皮膚症状、花粉症やアレルギー性鼻炎、泌尿器系の症状、小児の急性疾患など、幅広い症状について相談を受け付けています。健康診断や美容注射にも対応し、多様なニーズに応える体制を整えています。

症状がはっきりしない体調不良や、受診先に迷うケースについても、総合診療の視点から診察を行い、必要に応じて専門医療機関と連携いたします。

■商業施設内という好立地と通いやすい受診環境

当院はJR総武線「市川駅」から徒歩約７分の「そよらリーフシティ市川」内に位置し、商業施設内という立地を活かし、お買い物や外出の機会に合わせた受診が可能です。受診時には施設の駐車場・駐輪場もご利用いただけます。

平日・土日・祝日ともに20時まで診察受付しており、お仕事帰りや学校帰りなど、日中の受診が難しい方にも配慮した体制を整えております。

さらに、オンラインでの事前予約および問診票の入力に対応し、待ち時間の短縮を図っています。来院診療に加え、オンライン診療も選択できるため、症状やライフスタイルに応じた受診方法を選択いただくことが可能です。

■プレオープンイベント情報

開院に先立ち、院内の施設見学や期間限定特典が受けられるイベントを実施いたします。ぜひお気軽にお越しください。

実施期間：2026年3月25日（水）～3月30日（月）

時間：10:00～17:00 （13:00～14:00は休診）

場所：キュアステーション市川クリニック内

特典：

・ 疲労回復注射（ニンニク）

・美容注射（プラセンタ）

※特典が受けられるのは3月29日（日）までとなり、30日（月）は見学会のみ実施です。

※特典の受診には予約が必要です。当日来院時の予約取得も可能です。

※イベント期間中は上記特典の受診に限ります。

事前予約はこちら https://dmh-medical.or.jp/curestation/ichikawa/

【クリニック概要】

キュアステーション市川クリニック

〒272-0033千葉県市川市市川南二丁目8番1号 そよらリーフシティ市川2階

診療科目：内科、アレルギー科

診察時間：平日・土日・祝日 9:00～14:00 / 15:30～20:30

ご予約方法：下記ウェブページ内からご予約いただけます。

ウェブページ：https://dmh-medical.or.jp/curestation/ichikawa/

※LINEにご登録いただくと、クリニックからの情報を受け取れるほか、2回目以降の予約が便利です。

※症状や診断に応じて、当クリニックのみでの対応が難しい場合は連携医療機関をご紹介させていただく場合がございます。

※診療は美容注射を除き保険診療となります。

【院長紹介】

山本 裕之

《経歴》

自衛隊中央病院 / 防衛医科大学校病院 初期研修医

自衛隊横須賀病院 / 派米潜水艦訓練医官、他

防衛医科大学校病院 外科学講座 専門研修医

自衛隊那覇病院 / 他

自衛隊横須賀病院 / 他

行徳総合病院 外科

《保有資格》

日本外科学会専門医

《所属学会》

日本外科学会

日本消化器外科学会

日本臨床外科学会

日本外科感染症学会

■キュアステ-ションについて

キュアステーションは、待ち時間の少ない、身近で利用しやすい、寄り添うクリニックです。対面診療（来院）だけでなく、オンライン診療も行っています。お仕事帰りの遅い時間や休日に通院が可能です。忙しい毎日だからこそ、より気軽に通えるクリニックを目指し、以下の3つを大切にしています。

1. 診るまで誰も断らない

2. いつでもどんなときでも

3. 最新、最適な治療方針

救急、総合診療、外科のチームで幅広く診療します。内科を中心としておりますが、症状がはっきりしない体調不良や、病名のつかない不調、突然のケガなども診療可能です。総合病院や救急外来に行くべきか悩む時は、まずお気軽にご相談ください。お子様からご年配の方々まで、性別や国籍に関わらず、皆様の「かかりつけ医」となれるように精進いたします。

当クリニックのチームは総合病院にも所属しており、各専門医のバックアップも受けています。エビデンスに基づかない診療は患者様の不利益になってしまうため、最新の知見から最適な治療方針をご提案させていただきます。

■DMHについて

DMHは、「医療体験の未来を創る」をビジョンに、デジタルを活用した身近な医療の提供を目指しています。「DMMオンラインクリニック」の診療プラットフォームを通じてオンライン診療が提供されています。

※2024年2月に医療法人社団DMCから医療法人社団DMHへ法人名を変更しました。

法人名：医療法人社団DMH

理事長：島 佑介

所在地：東京都港区西新橋2丁目8番6号 住友不動産日比谷ビル4階

ウェブページ：https://dmh-medical.jp/