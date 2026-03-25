株式会社クオンティア

株式会社クオンティア（本社：東京都港区、代表取締役社長：吉沢耕太、以下クオンティア）は、

AIコンテキストプラットフォーム「Jitera」を提供する株式会社Jitera（本社：東京都港区、代表取締役：柳澤 直、以下Jitera）と、戦略的パートナーシップ契約を締結いたしました。

本提携により、クオンティアが持つ「戦略・DX・AIコンサルティング」の知見と、Jiteraが持つ「開発力・AI技術」を掛け合わせ、企業のDX推進において、構想策定からシステム実装、現場での運用定着までを一気通貫で支援する体制を構築します。

戦略的パートナーシップ締結の背景と目的

株式会社クオンティア、株式会社Jiteraと戦略的パートナーシップ契約を締結

多くの企業がDXを推進する中で、「優れた戦略を描いても、具体的な実装のステップで足が止まってしまう」「最新システムを導入しても、現場のオペレーションに馴染まず活用しきれない」といった、理想と現実の乖離に直面している現状があります。

真にビジネス変革を成し遂げるためには、経営戦略からシステム構築、そして現場での運用定着までを、分断させることなく一つの流れとして繋ぎ合わせることが不可欠です。

こうした課題認識のもと、クオンティアの「構想力・戦略性」と、Jiteraの「AIによる圧倒的な開発スピードと技術力」を融合させることで、お客様のビジョンを最短距離で形にし、現場で愛用されるソリューションとして定着させる「一気通貫の支援」を提供すべく、本パートナーシップを締結いたしました。

本提携で実現する価値

今後の取り組み：AI EXPO2026【春】出展のお知らせ

- ビジョンと実装を最短距離でつなぐクオンティアによる戦略・構想を、Jiteraのプラットフォームを用いて迅速にシステムへ反映させます。戦略と実装のギャップを埋め、ビジネス価値を早期に創出します。- 実務に深く根ざしたAI活用の実現単なる技術検証（PoC）に終わらせない、日々の業務で「本当に役立つ」実践的なAIソリューションを両社共同で設計・実装します。- 「現場での活用」までを徹底サポートシステム構築をゴールとせず、クオンティアの伴走支援ノウハウを活かして現場への浸透・定着までを継続的にサポートします。

クオンティアは、2026年4月15日(水)～17日(金)に東京ビックサイトで開催されるNextTech Week2026【春】/AI・人工知能EXPOに出展いたします。当ブースでは、今回のパートナーシップで連携を強化したJiteraのAIコンテキストプラットフォームのデモ動画をご覧いただけます。

より詳しい出展内容や当日の相談メニューは、こちらの特設サイトでもご案内しています。

https://quontier.com/tech/aiservice/

さらに、クオンティアが得意とする

- AI利活用促進・導入コンサルティング（ユースケース選定、効果算定、PoCで終わらせない業務・データ・運用への落とし込み、RAG設計、権限管理、定着KPI設計）- SI高度化（要件定義～テストまでの工程再設計、標準化、短サイクル化、既存資産理解とマイグレーション、閉域・規制対応設計、内製化・CoE伴走）- AI駆動開発（バイブコーディング）（自然言語を起点にした設計・ドキュメント・実装・テストの反復生成、受入基準テンプレート化、改善ループの組み込み）といった 3つの主力領域を基盤に、「生成AIを“使える形”に落とし込み、構想や検証で止めず現場定着まで実現する方法」をお客様の課題に合わせて個別にご紹介します。

開催概要

展示会名称：第10回 AI・人工知能EXPO 春（NexTech Week 2026【春】）

会期：2026年4月15日（水）～17日（金） 10時～17時

会場：東京ビックサイト 西展示棟4F【ブース番号：23-49】

入場料：無料（事前登録制(https://www.nextech-week.jp/spring/ja-jp/register.html?code=1605485900076164-IUE)）

主催：RX Japan合同会社

株式会社Jiteraについて

株式会社Jiteraは、「『創る』の次の時代を創る ― Build the Next Era of “Build”」をミッションに掲げ、開発現場からビジネス現場まで幅広く活用できるAIコンテキストプラットフォーム「Jitera」を提供しています。

システム開発領域では、日本で主流のウォーターフォール型開発を踏まえ、コーディングにとどまらず、設計からテスト、運用保守に至るまでの全工程をAIで効率化します。ビジネス領域では、組織固有の暗黙知やノウハウをコンテキストとして蓄積し、業務効率化や意思決定を支援。また、自社メンバーが実際のプロジェクトでプラットフォームを活用する「ドッグフーディング」を通じて、現場の知見をプロダクトへ継続的に反映しています。「『創る』のデファクトスタンダードとなる」ことをビジョンに掲げ、企業や個人が新しい価値をJiteraで生み出す未来の実現を目指しています。

株式会社クオンティアについて

設立年月日：2022年3月14日

所在地：東京都港区南青山3-3-3

代表者：代表取締役社長 吉沢耕太

資本金：20百万円

事業内容：総合コンサルティング（戦略・IT・業務・DX）

コーポレートサイト：https://quontier.com/

採用サイト：https://quontier.com/recruit/

＜本リリースに関するお問い合わせ先＞

株式会社クオンティア 広報

E-mail：PR@quontier.com