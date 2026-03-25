ノボ ノルディスク、アイルランドのアスローン（Athlone）に製造拠点を4億ユーロ超かけて拡張することを発表

アイルランド政府産業開発庁

ノボ ノルディスクは、アイルランドのアスローン、モンクスランドにある施設に4億3,200万ユーロ（約32億デンマーク・クローネ）を投資することを発表しました。錠剤製造施設は、ノボ ノルディスクの現在および将来のGLP-1治療薬に対し、大幅な追加製造能力を提供することになります。

今回の投資は同社にとって大きな戦略的節目であり、アイルランドへの長期的なコミットメントと世界のヘルスケア・イノベーションに対する姿勢をさらに強化するものです。これにより、ノボ ノルディスクは経口製品の追加製造能力を確保し、供給体制を強化するとともに、アイルランドが米国以外の市場にサービスを提供する重要なハブとして機能することを可能にします。この投資は、既存施設のアップグレードと改修を支援し、経口GLP-1製剤の製造能力を向上させます。

ノボ ノルディスク CMC・製品供給担当執行副社長 Kasper Bodker Mejlvang氏のコメント：

「アスローン施設への投資により、ノボ ノルディスクは経口製品の生産能力を拡大しています。これにより、米国以外における現在および将来の需要に応える能力が強化されます。アイルランドにおけるノボノルディスクの歴史的な節目となるこの投資は、アイルランドとアスローンの高度なスキルを持つ従業員への継続的なコミットメントを示すと同時に、深刻な慢性疾患を抱える何百万人もの人々の生活に貢献することを可能にします。」



IDA アイルランド Michael Lohan長官のコメント：

「ノボ ノルディスクによるこの大規模な投資は、アイルランドがイノベーションの拠点として持つ優位性を示すものであり、持続可能な経済成長を促す上で地域間のバランスが重要であることを改めて示しています。アスローンは、熟練した人材と協力的なエコシステムの支援を受け、大規模かつ高付加価値のある製造プロジェクトを引き付ける能力を発揮し続けています。この拡張により、アスローンはアイルランドのライフサイエンス分野における重要な拠点であるとともに、長期的な地域開発の目標達成にも大きく貢献することが確認されました。」

同工場の既存の従業員260名は、効率的かつ環境に配慮した持続可能な方法で、最高品質の経口治療薬を患者に届けることに注力します。45エーカー（18ヘクタール）に及ぶ敷地内でのプロジェクト全体では、最大500人の建設関連の雇用が創出される見込みです。すでに開始されている建設プロジェクトは、2027年末から2028年にかけて段階的に完了する予定です。

■ ノボ ノルディスクについて

ノボ ノルディスクは、1923年創立のデンマークに本社を置く世界有数のヘルスケア企業です。私たちのパーパスは、糖尿病で培った知識や経験を基に、変革を推進し深刻な慢性疾患を克服することです。その目的達成に向け、科学的革新を見出し、医薬品へのアクセスを拡大するとともに、病気の予防ならびに最終的には根治を目指して取り組んでいます。ノボノルディスクは現在80カ国に約68,800人の社員を擁し、製品は約170カ国で販売されています。詳細はウェブサイトをご覧ください。https://www.novonordisk.com/

■ アイルランド政府産業開発庁 (IDA Ireland) について

アイルランド政府産業開発庁は、アイルランドの産業開発、海外からの直接投資等を推進する目的で設立された政府機関です。日本事務所では、過去50年間にわたり、欧州への進出を検討されている日本企業向けに、立地や人材、税制、優遇措置など各種最新情報の提供のほか、現地視察、進出計画の立案から進出後のサポートまで幅広い支援を行っています。 過去のプレスリリースは、https://www.idaireland.jp/latest-news をご覧ください。