株式会社TRADECREATEの全株式の取得（子会社化）に関するお知らせ

リープ株式会社

企業教育のコンサルティングおよびスキル評価サービスを提供するリープ株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役：堀 貴史・荒木 恵、以下「リープ」）は、PMP(R)︎をはじめとする資格試験対策講座および法人研修を展開する株式会社TRADECREATE（本社：東京都千代田区、以下「トレードクリエイト」）の株式を100%取得することで合意し、完全子会社とすることを決定いたしました。これにより、トレードクリエイトが運営する「イープロジェクト」等のサービスを傘下に収めます。

株式会社TRADECREATE（トレードクリエイト）

所在地：東京都千代田区 神田美土代町 9-7 千代田21ビル 5.7階

URL：https://www.tradecreate.com/

代表的なサービス：イープロジェクト

URL：https://www.e-project.jp/

1. 子会社化の背景と目的

リープはこれまで、インストラクショナルデザイン（ID）やヒューマン・パフォーマンス・インプルーブメント（HPI）に基づいた科学的な人材育成支援を行ってまいりました。

特に、「スキルパレット(https://skillpalette.jp/coaching.html)」に代表される教育研修・学習評価の設計、独自のスキル評価・分析サービスは、営業力・商談力、部下指導・コーチング力などのスキル教育で活用され、製薬ヘルスケア産業や保険金融、制御機器・電機産業などに導入いただいております。

トレードクリエイトの子会社化により、同社が展開する「イープロジェクト」サービスを傘下に収め、プロジェクトマネジメントやビジネスアナリシス、IT・DX教育などの高度な教育コンテンツを統合いたします。リスキリングに取り組むビジネスパーソンや人的資本経営を推進する企業のニーズに応えサービスを展開、IT・製造業など日本の基幹産業全体へと拡大してまいります。

2. 今後の展望

今後は両社の強みを融合し、企業の教育研修サービスを拡充、専門スキルの人材育成・研修設計コンサルテーションをさらに深化させます。

教育工学によるビジネススキル教育の効果最大化と普及：

日本ではまだ普及していないインストラクショナルデザイン等の手法を用いて、学習者の行動変容を促す最適な教育プロセスを設計。現場での実践と成果に直結する「効果・効率・魅力」を兼ね備えた教育設計により、組織全体のパフォーマンス向上を確かなものにします。

スキルアセスメント・パフォーマンス分析サービスの拡大：

「スキルパレット」をベースとしたアセスメント設計にAIを掛け合わせ、現場での実践力（パフォーマンス）をより精密に分析。高度なビジネスパーソンのパフォーマンス個々の社員のスキル可視化を加速させます。

ビジネスアナリシス（BA）領域の強化：

「PMP(R)︎」をはじめとするプロジェクトマネジメント（PM）領域はもちろん、これからの時代に必須となる「CBAP(R)」等の資格試験対策講座を強化。企業が求めるコンサルタント人材やコンサルティング営業の育成を見据え、法人向け研修・プログラムを提供開始、専門的なビジネスパーソン育成を包括的に支援します。

4. 代表取締役 堀 貴史 コメント

私たちは、企業教育を単なる『学び』で終わらせず、企業の『成果創出・パフォーマンス向上』へと繋げることを使命としています。トレードクリエイトの高度な教育ノウハウと、私たちのスキルアセスメントやパフォーマンス分析サービス、インストラクショナルデザインに基づく研修設計のコンサルティングサービスが融合することで、日本のあらゆる産業において、世界に伍する競争力と成果を生む人材育成の仕組み作りの支援に幅広いサービスで取り組む所存です。

■会社概要

会社名：リープ株式会社

代表者：代表取締役 堀 貴史、代表取締役 荒木 恵

本社：東京都品川区東品川2‐3‐14 東京フロントテラス13階

設立：2015年6月16日

事業：企業の事業目標達成に向けた教育戦略の支援、及びコンサルティング

URL：https://www.leapkk.co.jp/



■本件に関するお問い合わせ先

リープ株式会社 広報担当:平林/島田



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