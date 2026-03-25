NTTセキュリティ・ジャパン、JBpress／JBpress Innovation Review主催の「サイバーセキュリティフォーラム」にて講演

NTTセキュリティ・ジャパン株式会社

NTTセキュリティ・ジャパン株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：関根 太郎、以下NTTセキュリティ・ジャパン）は、2026年4月20日（月）に開催される、JBpress／JBpress Innovation Review主催イベント「サイバーセキュリティフォーラム（ベスト版）」にて「ランサムウェア最新動向」をテーマに講演します。

「サイバーセキュリティフォーラム」概要

AI時代のサイバー攻撃に備えるレジリエントな企業防衛戦略

サイバー攻撃は依然として増加の一途をたどり、その手口は生成AIの悪用や攻撃プロセスの自動化によって、かつてないスピードと巧妙さで進化しています。標的型攻撃による情報漏えいや、サプライチェーンを狙った攻撃など、事業継続を脅かす事例も後を絶ちません。被害を最小限に抑えるには、平時からの備えと体制整備が不可欠です。本フォーラムでは、サイバーレジリエンスを高めるための最新動向や、AIをはじめとする先端テクノロジーを活用した対策事例を紹介し、企業のセキュリティ強化に向けた実践的知見を共有します。

NTTセキュリティ・ジャパンの講演について

- 名称：サイバーセキュリティフォーラム（ベスト版）- 開催日時：2026年4月20日(月) 10:00-13:35- 形式：オンライン- 参加費用：無料（事前登録制）- 主催：JBpress／JBpress Innovation Review- 講演日時2026年4月20日（月）10：35～10：55- 講演タイトルランサムウェア最新動向 ― 経営に影響を及ぼす新たな脅威- 講演概要ランサムウェアは、もはやIT部門だけの問題ではなく、事業継続や企業価値に直接影響を与える経営リスクとなっています。近年は、単なるデータの暗号化にとどまらず、情報窃取や公開を伴う多重恐喝が主流となり、被害は長期化・複雑化しています。本講演では、最近のランサムウェア攻撃の最新動向やその実行者の背景を整理し、さらにこれからどのような変化が予測されるかについて解説します。- 登壇者NTTセキュリティ・ジャパン株式会社プロフェッショナルサービス部 担当課長/セキュリティマスター 真鍋 太郎

参加方法

下記のサイトより参加登録をお願いします。

＜詳細・参加登録(https://jbpress.ismedia.jp/list/jir/forum/cyber-securitybest)＞

NTTセキュリティ・ジャパンについて

NTT グループのセキュリティに関わる高度な人財と研究開発成果、そして20余年以上にわたるサイバー脅威との戦いで磨き続けてきた独自のサイバーインテリジェンスと脅威検知・対応能力を結集した、サイバーセキュリティ専門事業者です。リスク予測から診断、防御、脅威検知、インシデント対応、復旧まで一貫した「プロアクティブサイバーディフェンスサービス」の提供により、お客様・社会を守り、安心・安全なデジタル社会の実現に貢献します。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/125765/table/34_1_6af0bdc701d50a293a8b4453096923df.jpg?v=202603251151 ]本件お問い合わせ

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営業本部 マーケティング部

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