【内閣府「世界青年の船」事業報告】個人の“わがまま”がまちを動かす--愛知県地域プログラム（コミュニティデザイン）名古屋寺町視察記録

株式会社レジスタ

令和7年度（2026年度）内閣府「世界青年の船（SWY）」事業の一環として、愛知県が受け入れ先となった地域プログラムが実施されました。本プログラム内の「コミュニティデザイン（まちづくり）コース」では、名古屋市の「東別院・名古屋寺町」を視察先とし、歴史あるまちが個人の熱量によって再生する現場を学ぶフィールドワークが行われました。

当日の活動内容と、視察を通じて得られた詳細な記録を報告します。

1. プログラム概要：世界青年が学ぶ個人の熱量中心のまちづくり

実施日時：2026年3月3日（火）10:00～16:00

訪問先：東別院、Reunion negura（塒）、名古屋寺町周辺エリア

テーマ：「わがままが創る挑戦の土壌」

趣旨：愛知県がホストを務めるコミュニティデザインコースにおいて、伝統的な寺町がいかにして若者やクリエイターを惹きつける「挑戦の場」へと変貌を遂げたのか、そのプロセスを実践者から直接学びました。

2. 午前セッション：歴史ある街の再定義と「変人」の役割

東別院の散策を経て、地域のキーマン2名によるプレゼンテーションが行われました。

「個人の情熱を、次の世代へのバトンに」

プレゼンター：尾関 亮介 氏（なごや寺町まちづくり協議会 代表 / 柏彌紙店 8代目）

背景と課題：かつて東別院から大須へと続く「黄金ルート」として栄えた街も、かつては70代中心のまちづくりによりシャッター通り化し、魅力が失われつつありました。

活動の突破口：公園の清掃活動を代行する代わりに、自分たちの「好きなこと」を境内で実施できるよう地域と交渉し、キャンプフェス（Urban Night OWL）や名古屋アンティークマーケットなどの新しい賑わいを生み出してきました。

信頼の構築：200年続く老舗の8代目という立場に加え、PTA会長などの社会的役割を全うすることで、伝統的な地域の中での協力体制を構築しています。

寺院で行う日本最大級のアンティーク市

なごや寺町まちづくり協議会 代表 尾関氏

プレゼンター：永田 啓亮 氏（NAGOYA ANTIQUE MARKET 代表 / 妙善寺 副住職）

「名古屋ではアンティーク市は客が来ない」という定説を覆し、2日間で1万人超を動員する大規模イベントを実現しました。

また、「自分の好きなことを、好きな場所でやり続けていればハッピーになる。場所がなければここに来ればいい」と、若者の挑戦を歓迎する姿勢を強調しました。

3. 午後セッション：現場体感と未来へのアイデア共創

NAM WEBサイト :https://nagoya-antique-market.jp/

午後は地域の実践現場を巡る「まち歩き」と、青年たちによるワークショップが行われました。

まち歩きによる現場視察

3つのグループに分かれ、地域に根ざしながら新しい価値を生む拠点を訪問しました。

訪問先：TAIYO FLOWER、ゲストハウスよるよなか、KIWAMI SAUNA 大須、妙善寺、柏彌紙店

午前中に学んだ全体像や歴史をもとに、実際に東別院周辺を歩き、このまちの神社仏閣や、新しくまちに根付いた店舗や移住者のエピソードを知りました。

「暮らしの朝市」の奇跡

プレゼンター：飯尾 うらら 氏（暮らしの朝市 代表）

経緯：2013年、一人の母親としての「無農薬野菜を売りたい」という個人的な願いから20店舗でスタートし、現在は200店舗規模にまで成長しました。

運営の工夫：雨天決行、毎月28日開催、子育て世代に優しいオムツ替えエリアの設置、ボランティアの尊重など、持続可能な運営ルールを確立しています。

青年たちによる「寺町を面白くする」アイデア

グループディスカッションを通じて、世界各国の青年から斬新な提案がなされました。

イベント：お寺を巡るショートフィルムフェスティバル、地元アーティストによるコンサート

ユニークな対決：東別院 vs 西別院のスポーツ大会やアート対決イベント

新しい仕組み：購入者が価格を決める「スライディングセール制度」、1コインでドーナッツが買えるような地域通貨の導入、若者向けスタンプラリーアプリの開発

交流：サウナ内でのコメディライブ、食べ物を持ち寄るコミュニティポットラック

企画・現場コーディネート

株式会社レジスタ

■ 企業概要

株式会社レジスタは、「共創」をテーマに、クリエイティブ、まちづくり、チャレンジャー支援を軸に事業を展開するローカルゼブラ企業です。

企業や自治体、地域の人々に伴走することで価値を生み出し、「どうせならおもしろい社会」を創ることを使命としています。



■ 事業内容

クリエイティブ事業

・ブランド戦略・コンセプト設計

・グラフィック・WEBデザイン

・SNS運用支援



まちづくり事業

・まちづくりイベント企画・運営（名古屋アンティークマーケットなど）

・地域×企業のマッチング支援（学生・若手人材と地域企業の接点創出）

・お寺との共創事業（システム開発・お寺と若手起業家のマッチング事業）



チャレンジャー支援事業

・若手ソーシャルイノベーターのプロジェクト・キャリア支援

・ソーシャルクリエイティブ（若者支援団体へのクリエイティブ伴走）



■お問い合わせ先

担当者名：上田光太郎

メールアドレス：k.ueda@rgst.net

電話番号：052-339-0233