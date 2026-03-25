朝までぐっすりなの♪ふわふわおやすみグッズが必ず当たる！「可愛い嘘のカワウソ」から「ぬんぬんおやすみくじ」が登場

株式会社グレイ・パーカー・サービス

株式会社グレイ・パーカー・サービス（代表取締役：石綿幸治、本社：東京都中央区）は、運営するオンラインくじショップ「グレイ・パーカー・サービス オンラインくじストア」において、「可愛い嘘のカワウソ ぬんぬんおやすみくじ（1回・税込1,200円）」を2026年4月1日（水）11:00～4月7日（火）23:59の期間、販売いたします。

必ず当たるオンラインくじ！

「可愛い嘘のカワウソ」から「ぬんぬんおやすみくじ」が登場！

イラストレーター・Lommyが描くX（旧Twitter）発の漫画作品「可愛い嘘のカワウソ」は、2026年3月現在、イラストや漫画作品を投稿しているX（旧Twitter）アカウント(https://x.com/kawa_ii_uso)のフォロワー数が23万人を超える人気作品です。

『なんちゃって♪』と可愛らしい嘘で心をほっこり癒してくれる「カワウソ」は、幅広い層から愛されています。

そんな「可愛い嘘のカワウソ」から、「おやすみ」をテーマにしたオンラインくじが登場！

抱き枕にぴったりな全長約67cmの特大ぬいぐるみや、ちょこんと手のひらサイズのおかおマスコットまで、「可愛い嘘のカワウソ」のとろんと眠そうな表情が愛らしい、ふわふわおやすみグッズが必ず当たります。

「可愛い嘘のカワウソ ぬんぬんおやすみくじ」概要

◆商品名：可愛い嘘のカワウソ ぬんぬんおやすみくじ（全13種）

◆販売価格：1回1,200円（税込）※配送手数料別

◆販売期間：2026年4月1日（水）11:00～4月7日（火）23:59

◆お届け時期：2026年7月下旬頃より順次お届け予定

◆販売場所

グレイ・パーカー・サービス オンラインくじストア

https://online-kuji.grayparkaservice.com/store/lottery/nun2oyasumi-kuji

※商品のお届け時期は変更になる場合がございます。

※商品がなくなり次第終了となります。

※オンラインくじのご利用には、「グレイ・パーカー・サービス オンラインくじストア」の会員登録が必要となります。

商品ラインナップ

◆A賞：BIGぬんぬぬいぐるみ

＜サイズ＞約H240×W310×D670mm



全長約67cmで抱き枕にぴったりの超ビッグサイズ！

ふかふかでやわらかな触り心地と、とろんと眠そうなカワウソの表情に癒される…♪

大きなぬいぐるみを胸いっぱいに抱きしめて、ぐっすりおやすみ。

◆B賞：カワウソ付きもちっと枕 全2種

＜サイズ＞約H400×W500×D120mm



もちっとした手触りのふんわりやわらか枕。

ひょっこりカワウソが付いて、夢の中でも一緒にリラックス♪

「お布団柄」と「プリン柄」の全2種類。

◆C賞：ナイトキャップ 全2種

＜サイズ＞フリーサイズ（伸縮性あり）

約H360×W230mm（平置き時）

ふわふわのぽんぽんが付いたナイトキャップ。

目がぱっちりした「いつもの」と、とろんと眠そうな「ねむいの」の全2種類。

これを被って寝たらいい夢見れそう…♪

◆D賞：マルチミニクッション 全3種

＜サイズ＞約H160～170×W210×D80～90mm

表情豊かなカワウソにほっこりするミニクッション！

背中や腰あてにしたり、机や棚に飾ったりするのにちょうどいいミニサイズ。

「アイマスク」「ｗｗｗ」「まんぞく」の全3種類。

◆E賞：おかおマスコット 全5種

＜サイズ＞

約H90～115×W125×D60mm

手のひらサイズのおかおマスコット。

ナイトキャップやアイマスク姿の愛らしい表情がたまらない！

ボールチェーン付きだから、バッグに付けて一緒におでかけも楽しめます♪

「グレイ・パーカー・サービス オンラインくじストア」会員限定で

オリジナルデジタル壁紙が当たる無料くじも開催中！

グレイ・パーカー・サービス オンラインくじストア会員の皆様へ、

「可愛い嘘のカワウソ」のオリジナルデジタル壁紙（スマホサイズ）が当たる、「デジタル壁紙くじ」1回分をプレゼント！

◆販売価格：無料

◆販売場所：グレイ・パーカー・サービス オンラインくじストア

◆販売期間：2026年4月7日（火）23:59まで

◆購入ページ：https://online-kuji.grayparkaservice.com/store/lottery/kawaiiuso-wallpaper2

＜オリジナルデジタル壁紙ラインナップ＞

※写真はサンプルです。実際の商品とは若干異なる可能性があります。

※くじのご利用には、「グレイ・パーカー・サービス オンラインくじストア」会員登録が必要です。

※「デジタル壁紙くじ」は1名様につき、1回限りのご利用となります。

※「デジタル壁紙くじ」はデジタルコンテンツのため、配送はございません。

可愛い嘘のカワウソ とは

愛嬌たっぷりな「可愛い嘘のカワウソ」を描くのは、動物の絵を中心に活動中のイラストレーターLommy。『なんちゃって♪』と優しい嘘をつくのが得意なお調子者のカワウソは、仲良しのカモちゃんやオコジョくんと一緒に、めぐる季節を楽しく過ごします。

現在書籍は第7巻まで発売されており、シリーズ累計13万部を突破するロングヒットを更新中。その他、LINEスタンプやグッズなど幅広く展開中です。

〇関連サイト

可愛い嘘のカワウソ公式総合情報サイト：https://kawaiiuso-info.jp/

可愛い嘘のカワウソ公式WEBショップ「ぬんぬんストア」：https://www.nun2store.jp/

可愛い嘘のカワウソグッズ公式X：https://x.com/kawaiiusokouhou?s=20

【お客様から本件に関するお問い合わせ】

グレイ・パーカー・サービス オンラインくじストアに関するお問い合わせ

下記サイト内のお問い合わせフォームよりご連絡ください。

https://online-kuji.grayparkaservice.com/store

(C)Lommy

株式会社グレイ・パーカー・サービス

株式会社グレイ・パーカー・サービスでは、「ちいかわ」「ナガノキャラクターズ」「mofusand」「コウペンちゃん」「可愛い嘘のカワウソ」をはじめとする様々なキャラクターのグッズ制作を行っています。私たちが大切にしているのは、新しいキャラクターや商品をどんどん発信するだけではなく、ファンの方の満足感も大切にすること。ファンの方の気持ちを第一にしたものづくりで、これからもニーズに応え続けていきます。

〇会社名：株式会社グレイ・パーカー・サービス

〇所在地：東京都中央区新川1－6－11 ニューリバータワー7F

〇代表取締役：石綿幸治

〇設立：2012年8月23日

〇HP：https://grayparkaservice.com/

〇業務内容：雑貨等グッズの制作・販売、キャラクターデザイン制作、セールスプロモーション企画・制作、イベント企画・運営、公式通販サイト運営





