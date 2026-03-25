【キョウエイアド】「健康経営優良法人2026」に認定されました！

株式会社キョウエイアドインターナショナル

全国でエリアマーケティング事業を展開する株式会社キョウエイアドインターナショナル（本社︓東京都千代田区 代表取締役︓廣瀬勝⺒ 以下「キョウエイアド」）は、このたび、経済産業省および日本健康会議が共同で選定する「健康経営優良法人2026」に、2年連続で認定されましたことをお知らせいたします。

「健康経営優良法人認定制度」とは、地域の健康課題に即した取り組みや、日本健康会議が推進する健康増進活動を企業として実践している法人を認定する制度です。弊社は従業員の健康増進および働きやすい職場づくりを積極的に推進し、健康経営の実現に向けた各種施策を継続的に展開しています。

■主な取り組み

1．健康増進・メンタルヘルス

・年1回の健康診断の実施

・インフルエンザ予防接種の全額費用負担

・定期的なストレスチェックの実施

・産業医、保健師による相談窓口の設置

2．労働環境の整備

・リモートワークによる柔軟な働き方の実現

・新オフィスの開設、既存オフィスの移転リニューアル

・社内コミュニケーションの活性化

・休職、休業制度の社内周知・活用促進

3．社外活動・地域貢献

・サークル活動の充実

・サークル活動に伴う地域スポーツ振興

・地域振興イベントの運営補助

今後も従業員一人ひとりが健康で安心して働ける職場環境の構築を推進し、さらなる企業価値の向上に努めてまいります。

キョウエイアドのウェルビーイングの取り組みについては、弊社ホームページもご覧ください。

https://kyoeiad.co.jp/wellbeing/

＜お問い合わせ先＞

本リリースに関するお問い合わせは、下記までお気軽にご連絡ください。

担当者より個別にご対応いたします。

------------------------------------------

株式会社キョウエイアドインターナショナル

お問い合わせフォーム

＞＞https://kyoeiad.co.jp/contact/

------------------------------------------

■株式会社キョウエイアドインターナショナル 会社概要

住所 ：東京都千代田区内幸町2-2-3 日比谷国際ビル17階

設立 ：1963年5月

代表者 ：代表取締役 廣瀬 勝巳

資本金 ：5,000万

事業内容：広告全般、地方創生、デジタルサイネージ、エリアマーケティング、WEB

URL ：https://www.kyoeiad.co.jp/