「スッキリさらふわ！気になるニオイ*¹も簡単リセット！」プリュスオー ２wayドライシャンプーに新しい香りが登場！

株式会社多田

株式会社多田（本社：兵庫県神戸市）は、ブランド累計販売数3,900万個*²突破のヘアケアブランド『plus eau（プリュスオー）』の人気スタイリング＆ケア商品「プリュスオー 2wayドライシャンプー」から、ヘアケアシリーズ共通で採用していて人気の香り「ホワイトフローラル&ペアー」を新たに発売いたします。

既存品と同様のさらふわ仕上がりやダメージケア機能はそのままに、香りとパッケージカラーを変更したラインナップ追加として展開。

2026年4月10日より全国のバラエティショップ、ドラッグストア、ドン・キホーテ等にて順次発売いたします。

■SNSで要望の多かった、ヘアケアシリーズと同じ香りが登場

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『plus eau（プリュスオー）』シリーズの中でも、シャンプー・トリートメントで採用していて特に人気の高い「ホワイトフローラル&ペアー」の香り。

ユーザーからも「この香りのドライシャンプーが欲しい」という声がSNSを中心に多く寄せられていました。

今回そうした要望に応え、ブランド内で人気の香りを2wayドライシャンプーにも採用。

外出先でもプリュスオーらしい上品で清潔感のある香りを楽しめるアイテムとして展開します。

■ホワイトフローラル&ペアーの香り

みずみずしいペアーと可憐なホワイトフローラルが重なり合う、清潔感あふれる上品な香り。

ふんわりとやさしく香り立ち、シーンを問わず使いやすい透明感のある香調です。

■商品特徴

1. 皮脂・汗によるベタつきを瞬時にリセット

皮脂吸着パウダー*³が余分な皮脂や汗を吸着し、ベタつきやペタンコ前髪を瞬時にリセット。

美容成分配合*⁴で、乾いた髪も潤いながらさらふわ髪に整えます。

2. ニオイをカバーしながら心地よくリフレッシュ

気になる頭皮や髪のニオイ*¹をカバーしながら、ホワイトフローラル&ペアーの香りでリフレッシュ。

外出先でも清潔感のある印象を保ちます。

3. ダメージ補修しながらスタイリング

毛髪補修成分配合*⁵でパサつきを防ぎ、指通りのよい髪へ。

ダメージリペア成分*⁶とヒートケア成分*⁷配合で、アイロンやドライヤーの熱ダメージから髪を守りつつ、美しい髪をキープします。

4. 朝のスタイリング時にも使える2way仕様

朝はメイク前に前髪中心に顔周りの髪に振ったり、ヘアスタイリング後に全頭に吹きかけることで皮脂によるヘアスタイリング崩れ予防スプレーとしても使用可能。

外出先での汗やベタつきが気になる部分に使用することで、シャンプーしたてのようなさらふわ髪へリセットします。

■商品概要

商品名：プリュスオー 2wayドライシャンプー WP

内容量：95g ／ 40g

価 格：1,210円 ／ 880円（税込）

＜発売日／流通＞

発売日：4月10日より順次全国のプリュスオー取り扱い店舗で発売

取扱：LOFT、PLAZA、shop in、ハンズ、アインズ＆トルぺ、マツモトキヨシ、ココカラファイン、ウエルシア、スギ薬局、ドン・キホーテなど

※店舗によって陳列開始日が異なる為、店頭発売日の表記についてはメーカー発送日とさせていただきます。

*¹：香りにより抑える

*²：plus eauシリーズ累計出荷実績（2026年2月末日時点）

*³：オクテニルコハク酸デンプンAI

*⁴：オリーブ果実油、サトウキビエキス

*⁵：ジラウロイルグルタミン酸リシンNa、チャ葉エキス、カミツレ花エキス、パンテノール

*⁶：アルガニアスピノサ核油

*⁷：γードコサラクトン

■plus eauとは

サロンアイテムでしか感じられない仕上がりや質感をコンセプトにした、理想的で扱いやすい髪質に導くためのヘアケアブランド。サロン品質のプロダクトを、ホームケアにも取り入れやすい価格帯で商品化することにこだわっています。美容師の皆様がサロンワークで使いやすく、お客様のセルフユースにも配慮した、ホームケアとしても取り入れやすい、再現性の高い質感づくりを目指しています。取扱サロンほか、PLAZAやLOFTなどバラエティショップ、ネット通販でも販売しております。

ブランドサイト：https://pluseau.jp/

公式通販サイト：https://betopstore.com/

公式Instagram：https://www.instagram.com/plus_eau/

公式X (旧Twitter)：https://X.com/plus_eau/