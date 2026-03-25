株式会社Jitera

AIコンテキストプラットフォーム「Jitera」を提供する株式会社Jitera（本社：東京都港区、代表取締役：柳澤 直、以下「当社」）は、戦略・DX・AI領域のコンサルティングサービスを展開する株式会社クオンティア（本社：東京都港区、代表取締役社長：吉沢 耕太、以下「クオンティア」）と、戦略的パートナーシップ契約を締結いたしました。

本提携により、当社が持つ「開発力・AI技術」とクオンティアが持つ「戦略・DX・AIコンサルティング」の専門性を組み合わせ、企業のDX推進において、構想策定からシステム実装、現場での運用定着までを一気通貫で支援する体制を構築します。

戦略的パートナーシップ締結の背景と目的

株式会社Jitera、株式会社クオンティアと戦略的パートナーシップ契約を締結

多くの企業がDXを推進する中で、「優れた戦略を描いても、具体的な実装のステップで足が止まってしまう」「最新システムを導入しても、現場のオペレーションに馴染まず活用しきれない」といった、理想と現実の乖離に直面している現状があります。

真にビジネス変革を成し遂げるためには、経営戦略からシステム構築、そして現場での運用定着までを、分断させることなく一つの流れとして繋ぎ合わせることが不可欠です。

こうした課題認識のもと、Jiteraの「AIによる圧倒的な開発スピードと技術力」とクオンティアの「構想力・戦略性」を融合させることで、お客様のビジョンを最短距離で形にし、現場で愛用されるソリューションとして定着させる「一気通貫の支援」を提供すべく、本パートナーシップを締結いたしました。

パートナー制度について：https://jitera.com/ja/partner

本提携で実現する価値

関係者コメント

- ビジョンと実装を最短距離でつなぐクオンティアによる戦略・構想を、Jiteraのプラットフォームを用いて迅速にシステムへ反映させます。戦略と実装のギャップを埋め、ビジネス価値を早期に創出します。- 実務に深く根ざしたAI活用の実現単なる技術検証（PoC）に終わらせない、日々の業務で「本当に役立つ」実践的なAIソリューションを両社共同で設計・実装します。- 「現場での活用」までを徹底サポートシステム構築をゴールとせず、クオンティアの伴走支援ノウハウを活かして現場への浸透・定着までを継続的にサポートします。株式会社クオンティア 取締役 姚 卿 様

私たちクオンティアは、戦略策定から業務変革、AI活用、そして現場への運用定着までを一気通貫で支援するコンサルティングファームとして、企業の変革を“描くだけで終わらせない”ことを使命としてきました。本提携により、企業が掲げるビジョンやDX構想を、より短期間で、より高い精度で形にし、その後の運用定着まで責任を持って導く“新しいDX支援のモデル”を実現していきたいと考えています。両社の強みを掛け合わせ、クライアント企業の変革をこれまで以上に力強く支援してまいります。

株式会社クオンティアについて

株式会社クオンティアは、戦略、DX、AIの各領域におけるプロフェッショナルが集結したコンサルティングファームです。企業の経営課題に対する深い洞察に基づいた戦略策定から、AI技術を駆使した業務変革の実行支援まで、クライアントのパートナーとして伴走し、ビジネスのアップデートを加速させています。

URL：https://quontier.com/

AIコンテキストプラットフォーム「Jitera」とは

AIコンテキストプラットフォーム「Jitera」サイトトップ

AIコンテキストプラットフォーム「Jitera」は、コンテキストを基盤とする次世代の開発・業務環境として業務プロセスを革新し、事業成長を促進するAIエージェントです。個人特有の暗黙知や組織のノウハウをコンテキストとして蓄積。現場で使えば使うほどAIエージェントが成長し、組織ごとのカスタマイズAIエージェントとして精度の高い応答およびドキュメント生成を行います。Jitera独自のAIプラットフォームが、システム開発全体の自動化と日々の業務の効率化を実現します。

株式会社Jiteraに関するお問い合わせ先

株式会社Jitera

代表取締役 柳澤 直

所在地：東京都港区西新橋1丁目2-9 日比谷セントラルビル 14階

URL：https://jitera.com/ja