＜プラダ ビューティ＞新しい生き方を切り拓く「プラダ パラダイム オーデパルファム」30mLサイズがラインナップに登場

日本ロレアル株式会社

2025年9月に登場して以来、その多面的な魅力で多くの方に親しまれている「プラダ パラダイム オーデパルファム(https://jp.pradabeauty.com/fragrance/men-s-fragrance/paradigme/prada-paradigme-eau-de-parfum/MPL01826.html)」。プラダの本質である「伝統と革新」を香りとデザインで表現したこのフレグランスは、発売以来、日本国内においても非常に多くの方々を魅了し続けています。

この度、このアイコニックな香りをよりパーソナルにあわせて、お選びいただきやすく、日常のあらゆるシーンに寄り添う30mLサイズが、2026年4月3日（金）より発売します。

「プラダ パラダイム オーデパルファム」

「プラダ パラダイム オーデパルファム(https://jp.pradabeauty.com/fragrance/men-s-fragrance/paradigme/prada-paradigme-eau-de-parfum/MPL01826.html)」は、What if there’s another way? -「新しい生き方を切り拓く。」という現代社会を生きる私たちに向けたメッセージと共に誕生しました。当たり前とされている「常識」を問い直し、新たな視点を切り拓く、まさにプラダ ビューティ(https://jp.pradabeauty.com/)を象徴するメンズフレグランスです。

「プラダ パラダイム」は、自分の中にある感情や思考を大切にし、現代社会との関わりの中で人生を探求し、自分らしい生き方を追求する私たちのために作られたフレグランス。プラダから生まれた数々の傑作と同様、「プラダ パラダイム」は未来を見据えたようなアバンギャルドな一面を持ちます。それを象徴するのは、簡易性の中に複雑性が潜む、アンバリーウッディの香りです。

Paradigme [pa-ruh-dym]: パラダイム。新しい視点。新しい考え方、在り方、そして生き方。

「パラダイム」は３人の名高い調香師、マリー・サラマーニュ、ブルーノ・ジョヴァノヴィック、ニコラ・ボンヌヴィルのコラボレーションによって生み出されました。活発な対話を繰り返す中で誕生した「プラダ パラダイム」は、予想を超える香りの組み合わせによってメンズフレグランスを再定義します。

通常、香りの構造は最初に香るトップノートから始まり、次に香りの芯であるハートノート、そして締めくくりのベースノートへと香りの変化を楽しみます。「パラダイム」は、その常識をも覆す「リバースピラミッド」という手法を用いており、プラダの象徴であるトライアングルロゴとも美しく調和します。

常識にとらわれない、香りづくり

初めて香りを纏った瞬間から、「パラダイム」は包み込むような温かさと、気分を高揚させるフレッシュさの間を揺れ動く、洗練性とアバンギャルドさを兼ね備えたメンズフレグランスの新しい世界を切り拓きます。

「リバースピラミッド」を用いたユニークな構造を持つ「パラダイム」のアンバリーウッディベースにはペルーバルサム、ベンゾイン、グアヤクウッドなどの香料が調合されており、スモーキーな香りでありながらも同時に力強く、明るく、抗いがたい魅力を表現します。この官能的なベースは、フレグランスのハートノートと美しく調和します。ハートノートは、2種類のゼラニウムで構成されています。

一方は、活力を与えてくれるような、フレッシュでグリーンな香り。もう一方は、メンズフレグランスのクラシックな香りに、バラを思わせるようなフローラルなニュアンスが加わり、モダンな香りへと生まれ変わっています。このハートノートが、明るいカラブリアンベルガモットと軽やかなムスクと組み合わさり、フレグランス全体に活気をもたらします。

「パラダイムは、調和のとれた複雑な体験です。柔らかさと爽やかさ、強さと繊細さ、力強さと奥深さの間を、無限に行き交うのです。」

マリー・サラマーニュ 調香師

OLFACTIVE FAMILY:アンバリーウッディ

NOTES:

トップノート：カラブリア産ベルガモット

ハートノート：ゼラニウムブルボン

ベースノート：アンバリーウッド

製品概要

2026年4月3日（金）発売

プラダ パラダイム オーデパルファム 30mL

その他展開サイズ

10mL / 50mL / 100mL / 150mL（リフィル）