オンライン特典会サービス「WithLIVE」を牽引するキーマンを表彰するイベント『WithLIVE Award 2025』の結果を発表

株式会社WithLIVE

株式会社WithLIVE（東京都渋谷区、代表取締役：大島翼）は、オンライン特典会アプリ「WithLIVE」および関連サービスの発展に貢献した配信者を表彰するアワードイベント『WithLIVE Award 2025』を、2026年3月に開催いたしました。

2025年度に「WithLIVE」を牽引したキーマンの方々の功績を称える本アワードは今回で3回目の開催となり、オンラインイベント文化の発展を目的として、優れた実績を残した配信者の功績と努力を称えるものです。

受賞者選定の背景や目的

オンライン特典会アプリ「WithLIVE」を開発・運営する株式会社WithLIVEは、『スマホやタブレットひとつで、いつ、どこにいても、世界中のファンと繋がることができる』オンラインイベントの発展をを支えてきた配信者の功績を称え、その活動実績を広く発信することを目的として実施しています。

・オンライントークアプリ「WithLIVE」

・デジタルコンテンツ販売サービス「Withコレ」

上記2サービスにて、2025年にサービスを牽引していただいたキーマンを受賞者として売上pt数、UU数、購入率、販売数などにより選出しました。

※集計期間：2025年1月1日～2025年12月31日

受賞者紹介

■ MVP

WithLIVE配信者トップの名誉となる「MVP」には、以下の配信者が選出されました。

ソロ部門

・岡田奈々

・トミー（水溜りボンド）

グループ部門

・すずしょうと（3年連続受賞）

Withコレ部門

・FES☆TIVE

■ Communication Award

定期的なファン交流や年間売上pt数、トーク枠購入率など各項目で活躍した配信者を称える、「Communication Award」には、以下の配信者が選出されました。

ソロ部門

・村山彩希

・輝山立

グループ部門

・MORE*

・ワンダーウィード 天

■ Special Jury Award（新設）

2025年度新たに「Special Jury Award」を創設。サービス開始初期から現在に至るまで、ファンとの対話を大切にしながら継続的に活動を続けてきた功績を称え、以下の配信者が選出されました。

・BREAK THROUGH

（敬称略）

2025年度MVP

2025年度Communication Award

2025年度Special Jury Award

[ソロ部門：岡田奈々][ソロ部門：トミー（水溜りボンド）][グループ部門：すずしょうと][Withコレ部門：FES☆TIVE][ソロ部門：村山彩希][ソロ部門：輝山立][グループ部門：MORE*][グループ部門：ワンダーウィード 天]BREAK THROUGH

アワードを通して、「WithLIVE」は今後より一層、多様なアーティストとファンの交流の場を提供してまいります。

受賞者一覧

・岡田奈々

https://www.instagram.com/okada7_akb48_stu48/

・トミー（水溜りボンド）

https://uuum.jp/creator/mizutamaribond

・すずしょうと

https://uuum.jp/creator/suzushoto

・FES☆TIVE

https://fstv.rizepro.net/#/

・村山彩希

https://x.com/yuirii_murayama?s=21

・輝山立

https://x.com/Ryuuukiyama

・MORE*

https://more.bitfan.id/

・ワンダーウィード 天

https://x.com/wonder__weed?s=21&t=UnANIHpDoEDfTlBp3hZbdA(https://x.com/wonder__weed?s=21&t=UnANIHpDoEDfTlBp3hZbdA)

・BREAK THROUGH

https://x.com/brethrough?s=21&t=dleg1WUug8UssTNlOfLzXg(https://x.com/brethrough?s=21&t=dleg1WUug8UssTNlOfLzXg)

WithLIVEについて

WithLIVEは、オンラインでアーティストとファンが1対1のコミュニケーションをはかれるライブトークアプリサービスの先駆けとして2018年10月に提供を開始、2019年1月に正式版アプリをリリースしました。



2020年8月には、独自の本人認証システムを備えセキュリティを強化した「WithLIVE Meet&Greet」をリリース。この新アプリでは次の参加者への画面切り替え時間が約2～3秒と業界最短を実現し、より安心安全でタイムロスやストレスが少ない快適なオンラインイベント環境を提供しています。11月からは2ショット撮影機能も実装されました。

【アプリ概要】

名 称 : WithLIVE（読み：ウィズライブ）

公式Twitter：https://twitter.com/withlive_app

App Store : https://apps.apple.com/jp/app/id1435318006

Google Play : https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.withlive



※Appleは米国その他の国で登録されたApple Inc.の商標です。App StoreはApple Inc.のサービスマークです。

※Google Playは Google LLC の登録商標です。

【Withコレ】

数量限定で購入者へのメッセージを入れた画像・動画・音声を販売できるデジタルコンテンツ販売サービスです。

https://www.withlive.jp/lp/withlive_collection_cast.html

【会社概要】

社名 : 株式会社WithLIVE（WithLIVE Inc.）

所在地 ：東京都渋谷区桜丘町12-10 渋谷インフォスアネックス4・5・6階

役員 : 代表取締役 大島翼

設立 : 2016年11月4日

事業内容 ：WEBサービス、スマートフォンアプリの企画・開発

URL ：https://withlive.co.jp/

※株式会社WithLIVEは株式会社サイバー・バズの100%子会社です。