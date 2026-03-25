【アトム法律グループ】福岡支部の新たな支部長に弓場慧弁護士が就任

アトム法律事務所弁護士法人

アトム法律グループ（所在地：東京都千代田区、代表：岡野武志）は、2026年3月1日付で、福岡支部の新たな支部長に弓場 慧（ゆば さとし）弁護士が就任したことをお知らせいたします。

本件は、長年にわたり同支部を牽引してきた前支部長・成瀬 潤弁護士の、独立開業に伴う支部長交代です。前支部長が育て上げた信頼の土台をしっかりと引き継ぎつつ、九州地域の多様な法的ニーズに応えてまいります。

背景：福岡の法的トラブル事情と抜擢理由

近年、福岡県をはじめとする九州の都市圏では、人口増加や都市機能の集中に伴い、日常生活に関わる法的トラブルが絶えません。

福岡県警察が発表した統計(https://www.police.pref.fukuoka.jp/data/open/cnt/3/187/1/2202512koutuuzikotoukeisiryou.pdf?20260114130955)（※）(https://www.police.pref.fukuoka.jp/data/open/cnt/3/187/1/2202512koutuuzikotoukeisiryou.pdf?20260114130955)によると、2025年中の福岡県内における交通事故発生件数は17,368件にのぼります。負傷者数は年間22,016人に達しており、依然として非常に多くの方が突然の事故や、それに伴う損害賠償請求といった複雑な法的問題に直面している現状があります。

（※参照：福岡県警察「交通事故発生状況（令和7年12月末現在数）」）

こうした状況下でご依頼者の日常をいち早く取り戻すためには、法律の知識だけでなく、フットワークの軽さや現場での実践的な経験を兼ね備えた弁護士が欠かせません。そこで当グループは、数多くの難局を乗り越えてきた実力派である弓場弁護士を新支部長に据え、福岡・九州の皆様が抱える法的トラブルにより迅速に対応し、ご不安の解消に努めてまいります。

福岡新支部長：弓場弁護士の紹介

今回の支部長交代は、独立開業という新たな道へ進む成瀬弁護士を送り出すとともに、福岡支部全体のさらなる機動力アップを図る重要なステップです。

新支部長に就任した弓場弁護士は、当グループの大阪支部で最前線の実務経験を積んできました。

今後の展望：「信頼」と「機動力」を掛け合わせ、さらなる安心を

- 的確で信頼されるコミュニケーション大阪支部時代、弓場弁護士は突然のご家族の逮捕に不安を感じる方々への対応や、双方の複雑な感情が交錯する示談交渉など、精神的なケアと論理的な思考が同時に求められる案件を数多く担当してきました。弓場弁護士は、ご不安な心情に深く寄り添いながらも、法律の専門家として客観的な「事実と見通し」を明確にお伝えすることを信条としています。法律相談を通して状況を整理し、なすべきことを明らかにした上で、おひとりおひとりに伴走してまいります。- 弓場弁護士のコメント「駆け出しの頃は、ご家族の不安を和らげたい一心で、ひたすらお気持ちに寄り添うことに注力していました。しかし実務を重ねるにつれ、専門家として『今どういう状況で、これからどうすべきか』を冷静かつ明確にお伝えすることこそが、皆様の本当の安心に繋がるのだと実感しました。座右の銘である『堅忍不抜』の精神を胸に、どれだけ厳しい状況であってもあきらめず、ご依頼者のために粘り強く尽力いたします。」画像：福岡新支部長 弓場弁護士

前支部長の成瀬弁護士が、福岡・九州の皆様から得た「地域に根ざした信頼」という確固たる土台。今回の新体制では、その大切な基盤をそのまま引き継ぎつつ、弓場新支部長の持ち味である「機動力とタフネス」を新たに掛け合わせてまいります。

特に当グループが注力する「刑事事件」や「交通事故」の分野では、初動のスピードと、複雑な感情が絡み合う中での粘り強い交渉が解決の鍵を握ります。だからこそ、現場の最前線で培われた弓場弁護士の実践力が、ご依頼者の人生を左右する重大な局面で大きな力となります。

当グループはこれからも、地域に根ざした質の高いリーガルサービスを提供し続けてまいります。

プロフィール

弓場 慧

福岡県弁護士会所属、登録番号65261。

中央大学法学部を卒業後、一橋大学法科大学院を修了。

交通事故や刑事事件などの分野で実務経験を積み、現在はアトム法律事務所福岡支部長を務める。

依頼者の不安を解消するために、最善の解決策を見出す姿勢を大切にする。座右の銘は「堅忍不抜」。

アトム法律グループについて

アトム法律グループは、2008年に東京永田町に設立され、刑事事件・交通事故・相続税の対応に力を入れております。

全国主要都市を中心とする15事務所体制で、ご依頼者様の悩みを解決するために、年中無休24時間体制で活動を続けています。

弁護士・司法修習生・税理士を積極的に採用し、より多くのリーガルニーズに応えることを目指しております。

名称：アトム法律グループ

代表：弁護士 岡野武志

設立：2008年9月3日

本部：東京都千代田区永田町1-11-28 合人社東京永田町ビル9階

事務所：永田町、仙台、埼玉大宮、千葉、市川、丸の内、新宿、北千住、横浜、静岡、名古屋、京都、大阪、神戸、福岡

URL：https://atomfirm.com/

地元に密着したフットワークの軽い対応で、ご依頼者の皆様やそのご家族の不安を解消し、迅速かつ適切な支援をお届けします。

アトム法律グループでは、弁護士への取材、コメント提供、法律監修、番組出演などを積極的に受け付けております。

刑事事件・交通事故・相続税、その他法律に関する話題について、迅速に対応いたします。お気軽にお問い合わせください。

https://atomfirm.com/practices/practices_interview

代表弁護士紹介

岡野武志

第二東京弁護士会所属、登録番号37890。

弁護士、YouTuber、TikTokクリエイター。

高校卒業後、渡米。10年間のフリーター生活を経て、28歳で司法試験に合格。司法修習を終えた翌日に、単身でアトム東京法律事務所を設立。現在、アトム法律事務所の代表弁護士の他に、法律×ITのWebマーケティングを手掛けるアトム法律情報株式会社代表取締役社長を務める。多くのテレビドラマの法律監修や情報番組のコメンテーターを担当するなどマルチに活躍。

法律をテーマにした動画配信でYouTuberとしても高い人気を誇り、2026年3月現在、チャンネル登録者数は175万人を超え、TikTokフォロワー数は68万人を超えている。SNSフォロワー数は累計277万人を突破。

【オフィシャルサイト】

https://okanotakeshi.com/

【X】

岡野タケシ弁護士【アトム法律グループ】

https://x.com/takeshibengo

【YouTubeチャンネル】

岡野タケシ弁護士【アトム法律グループ】

https://www.youtube.com/@okanotakeshi

【TikTok】

岡野タケシ弁護士【アトム法律グループ】

https://www.tiktok.com/@takeshibengo

【著書】

『人生逆転最強メソッド 書き込みワークで即体感。やるべき「目標」が見えてくる』

著者：岡野 武志

出版：KADOKAWA

商品ページ：https://www.kadokawa.co.jp/product/322107000881/

Amazonページ：https://amzn.to/3Hn14ro

『おとな六法』

著者：岡野 武志、アトム法律事務所

出版：クロスメディア・パブリッシング

商品ページ：https://www.cm-publishing.co.jp/9784295408772/

Amazonページ：https://amzn.to/3Ootfw0