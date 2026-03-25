【導入事例】SKYFLAGを効果的に活用し、翌日継続率を20％向上。広告収益を最大化したBitWalkの成長戦略とは

株式会社Skyfall

株式会社Skyfall（本社：東京都港区、代表取締役社長：長谷川 智一、以下Skyfall）は、株式会社Paddle（本社：東京都渋谷区、代表取締役：井手 悠仁）が運営するアプリ「BitWalk」において、リワードマーケティングプラットフォーム『SKYFLAG』を導入いただき、その結果を公開したことをお知らせします。

・「BitWalk」マネタイズ事例インタビュー全文：https://skyflag.info/case-post/case-14/(https://skyflag.info/case-post/case-14/?utm_campaign=229763828-prtimes&utm_source=prtimes&utm_content=case-14)

■『SKYFLAG』導入背景

「BitWalk」は、2022年よりサービスを開始した、歩くだけでビットコインpがもらえるアプリです。元手ゼロで資産運用の第一歩を踏み出せる体験をユーザーへ提供しています。

アプリの成長に伴い、広告マネタイズによる売上の最大化と運用体制の効率化が課題となっていたことから、運営工数を削減したうえで、効率的に収益を最大化できる点を魅力を感じ、2025年5月に『SKYFLAG』を導入いただきました。

＜『SKYFLAG』導入目的＞- 運用工数の削減とリソースの最適化- 広告マネタイズにおける収益の最大化＜『SKYFLAG』導入前に感じていた課題＞- 翌日継続率・7日後の継続率の改善- 広告オファー（広告）への認知・遷移不足

■『SKYFLAG』導入後の成果

『SKYFLAG』導入後、広告収益は好調に推移しており、収益基盤の構築に大きく貢献しています。特に、「レコメンドリワード」を活用することで、課題であったオファー（広告）への遷移率が改善され、収益の最大化を実現しました。

また、ユーザーの行動特性に合わせた「ユーザーセグメント最適化機能」や、自社キャラクターを活用したクリエイティブの工夫により、『SKYFLAG』に遷移したユーザーの翌日継続率が未訪問ユーザーと比較して20％以上向上し、ユーザー定着と収益性を両立できる点を高く評価されています。

レコメンドリワード収益推移イメージ

＜導入後の効果＞- レコメンドリワードを活用した積極的な訴求により収益を最大化- SKYFLAGユーザーの翌日継続率が通常+20%を実現

「BitWalk」がユーザーの継続率を向上させながら収益を最大化させるための『SKYFLAG』の活用方法に加え、強化したいオファー（広告）を効果的に訴求できる『SKYFLAG』の柔軟性や、レコメンドリワードとユーザーセグメント最適化機能がもたらす具体的な効果についても取材しました。

詳細はインタビュー全文をご覧ください。

導入事例インタビュー：https://skyflag.info/case-post/case-14(https://skyflag.info/case-post/case-14/?utm_campaign=229763828-prtimes&utm_source=prtimes&utm_content=case-14)

『SKYFLAG』資料請求：https://skyflag.info/document/(https://skyflag.info/document/?utm_campaign=229763828-prtimes&utm_source=prtimes)

■『SKYFLAG』導入後のコンサルティング支援について

定例会の様子数値分析の様子

『SKYFLAG』では、専任の担当者より導入後も継続して企業のマネタイズサポートを行っています。『SKYFLAG』内で発生する売上からユーザー動向まで、全てを分析して定例会で報告し、次回の施策を提案させていただくなど、一気通貫でご支援しています。

■『SKYFLAG』プロダクト・ユーザーに関するデータ分析について

データ分析の様子検証時の画面イメージ

『SKYFLAG』では、導入いただいた企業のマネタイズ最大化を目的にデータドリブンな検証・分析・開発を行うことで、日々新たな機能開発・機能拡充を行っています。また、ユーザーがオファー（広告）に挑戦しやすい環境構築に向けて、プロダクトをアップデートしています。

■「BitWalk」について

BitWalk（ビットウォーク）は、日々のウォーキングでビットコインpがもらえるポイ活・ヘルスケア系スマートフォンアプリです。歩数計と連動して、250歩ごとにスタンプが貯まり、スタンプと引き換えに少量のビットコインpが獲得できます。特別な知識や初期投資は不要で、歩くことで暗号資産に触れることができ、貯まったビットコインpは暗号資産取引所へ送金して運用・換金も可能です。

- 「BitWalk」のダウンロードはこちら：iOS(https://apps.apple.com/jp/app/%E6%AD%A9%E3%81%84%E3%81%A6%E3%83%9D%E3%82%A4%E6%B4%BB-%E3%83%93%E3%83%83%E3%83%88%E3%82%A6%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%82%AF-%E6%AD%A9%E6%95%B0%E3%81%A7%E3%83%9D%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%88-%E3%83%93%E3%83%83%E3%83%88%E3%82%B3%E3%82%A4%E3%83%B3/id1634543016)/Android(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.paddleinc.walk&pcampaignid=web_share)- 「BitWalk」公式サイト：https://lp.bitwalk.jp/- 「BitWalk」公式X（旧Twitter）：https://x.com/bitwalk_paddle

■株式会社Paddleについて

社所在地 ：〒150-0011 東京都渋谷区東2-25-3 WAVE渋谷4F

代表者 ：井手 悠仁

設立 ：2016年11月25日

コーポレートサイト：https://www.paddle-inc.jp/

■『SKYFLAG』について

『SKYFLAG』は、ユーザー体験に寄り添ったリワードマーケティングプラットフォームです。

リワードを活用した独自のモデルを確立し、マネタイズ・プロモーション・リサーチという分野で、総合的なマーケティング支援を行っています。

・サービスサイト：https://skyflag.info/(https://skyflag.info/?utm_campaign=229763828-prtimes&utm_source=prtimes)

■Skyfallについて

企業名 ：株式会社Skyfall

代表者 ：代表取締役社長 長谷川 智一

所在地 ：（東京本社）東京都港区赤坂9丁目7番1号 ミッドタウン・タワー19階

（新潟オフィス）新潟県新潟市中央区東大通2丁目4番10号 日本生命新潟ビル7階

事業内容 ：リワードマーケティングプラットフォーム事業・その他事業

設立 ：2017年10月

従業員数 ：200名（2025年12月末）

資本金 ：7,939万3,750円

ホームページ：https://skyfall.co.jp/