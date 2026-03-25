「京都人の密かな愉しみ」シリーズ、待望のブルーレイ化！ブルーレイBOXにて新発売。DVDもBOX仕様にて同時発売！

株式会社NHKエンタープライズ

NHKエンタープライズでは、「京都人の密かな愉しみ」の第１シリーズと、

第2シリーズの「京都人の密かな愉しみ Blue修業中」を、ブルーレイBOXにて2026年3月27日に発売します。

同時に、既発売のDVDもBOX仕様にて発売します。

★観光だけでは接することのできない町の美しさ、生活文化の奥深さを、そこに暮らす「京都人」の視点からドラマ仕立ての物語とドキュメンタリーで描いた大人気シリーズ。

★第1シリーズでは、常盤貴子演じる老舗の御菓子司の若女将や、10年来、京都に暮らしている

謎の外国人教授（団 時朗）など、個性豊かな人々が登場！

京都の暮らしの中に今も息づく季節ごとの習わし、秘められた流儀などを紹介。

★第2シリーズのBlue修業中では、若者たちの青春、ブルーの時代の物語。

「京都人が愛する京都」の魅力を織り交ぜながら、京都の伝統文化を継承する職人を目指して奮闘する

5人の若者たちの姿を描く。

【収録内容】

＜第1シリーズ＞

「京都人の密かな愉しみ」

一見さんでは訪れることのできない非公開の庭園、ごく限られた人しかめでることのできない国宝級の掛け軸。

千年の都＜京都＞には一見さんではわからない、伝統と文化、そして美が折り重なっている。

町の美しさ、磨き抜かれた生活文化の深さを、京都人の側から描くインサイドストーリー。



「京都人の密かな愉しみ 夏」

生粋の京都人すら閉口する「夏」。京都の人々の間に受け継がれた秘められた流儀。

祇園祭、五山送り火…

カメラは、京都の季節ごとの習わしを守り、生きる人たちの営みへと分け入っていく。



「京都人の密かな愉しみ 冬」

底冷えする冬の京都でほっこりとあたたかい感涙の物語を。心身ともに温まる美味料理も。

老舗和菓子屋の若女将と謎の外国人の女（シャーロット・ケイト・フォックス）の意地がぶつかり合う珠玉のドラマ。冬の鴨川の美景、そこで生まれた少女たちの友情物語。



「京都人の密かな愉しみ 月夜の告白」

老舗和菓子屋の若おかみ・三八子に思いを寄せる英国人ヒースロー（団時朗）は、いいなずけエミリー（シャーロット・ケイト・フォックス）から逃れて寺へ。

彼が聞いた清哲（深水元基）と三八子の意外な過去とは？

そして三八子の将来を思った母（銀粉蝶）はある月夜の晩思い切った告白を…。

京都人の名月事情のほか、亡くした妻への思いを断ち切れない男（安藤政信）と妻に瓜二つの女（本上まなみ）らの月夜に織り成すドラマも。



「京都人の密かな愉しみ 桜散る」

物語の始まりは二十四節気の「清明」。

三八子に老舗の重圧を背負わせるのを不びんに思っていた母（銀粉蝶）は、職人頭にのれん分けの相談をするが、彼はもっと適任の男がいるという。

一方、エミリーは、ヒースローの突然の出家騒動に心をかき乱されていた。

【出演】

常盤貴子 団 時朗 銀粉蝶 深水元基 伊武雅刀 シャーロット・ケイトフォックス ほか

「京都人物語」

林 遣都 谷村美月 中村ゆり 福士誠治 余 貴美子 / 柄本 佑 中越典子 川島海荷 中村倫也 眞島秀和 柄本 明 /

戸田菜穂 池田政典 小沢真珠 /

本上まなみ 安藤政信 丸山智己 黒谷友香 / 佐津川愛美 和田聰宏 高岡早紀 白井 晃 益岡 徹 ほか

＜第2シリーズ＞

「京都人の密かな愉しみ Blue 修業中 送る夏」

京都の伝統文化を継承し、自分なりの生き方を見いだそうとする若者たちの姿を五山の送り火に向かう情景の中で描く。

厳しい親や師匠との葛藤あり、涙あり、笑いあり。

一人前の職人になることを目指す、5人の若者たちの物語。



「京都人の密かな愉しみ Blue 修業中 祝う春」

庭師の幸太郎（林遣都）、陶芸家の釉子（相楽樹）、料理人の甚（矢本悠馬）、パン屋の葉菜（趣里）、農家の鋭二（毎熊克哉）。

一人前の職人になることを目指して悪戦苦闘中。

節分からひな祭りへ、春を祝う京都の町で繰り広げられる群像劇を、細やかに描く。



「京都人の密かな愉しみ Blue 修業中 祇園(ぎおん)さんの来はる夏」

陶芸家見習いの釉子役に吉岡里帆が加わり、それぞれのひと夏を描く。荘厳な山鉾（やまほこ）巡行で

クライマックスを迎える祇園祭は、熱き青春の恋の舞台。

1150年の節目を迎える祭を完全ドキュメント。

若者たちの愛と涙が祇園祭の熱気の中で交錯する。



「京都人の密かな愉しみ Blue 修業中 燃える秋」

鮮やかに燃え上がる錦秋の京都で、5人の男女の恋も燃え上がる！

失恋を繰り返していた釉子と奥手な幸太郎に意外な過去が？！

鋭二と葉菜は密やかな恋を実らせようとするが、職人肌で厳格な父（上杉祥三）という巨大な壁が立ちはだかる。かなわぬ恋心を抱いていた甚（には、ついに運命の女神から誘いが…？



「京都人の密かな愉しみ Blue 修業中 門出の桜」

桜の花が京都の街を彩るころ、鋭二は葉菜と結ばれた。

幸太郎は、師匠からある卒業試験を課される。

釉子は扱いが難しい登り窯を使わせてほしいと父に勇気を出して頼み、甚は気難しい美食家の宴席を任される。

それぞれの卒業試験、そして恋の行方は？

【出演】

林 遣都 吉岡里帆 矢本悠馬 趣里 毎熊克哉

団 時朗 甲本雅裕 岡田浩暉 波岡一喜 田中幸太朗 品川 徹 西田尚美 上杉祥三

本田博太郎 高岡早紀 秋山菜津子 石橋蓮司 ほか

【BOX封入特典】

ブックレット/オリジナルポストカードセット（5枚組） ※第1・第2シリーズとも

＜第１シリーズ＞

【ブルーレイBOX】 品番：NSBX-54678 価格：26,400円（税込）

ドラマ／セル／本編590分／1920×1080i Full HD／ステレオ・リニアPCM／二層5枚／カラー／バリアフリー日本語字幕／デジパック仕様

【DVDBOX】 品番：NSDX-54679 価格23,650円（税込）

ドラマ／セル／本編590分／16:9LB／ステレオ・ドルビーデジタル／片面二層5枚／カラー／デジパック仕様

＜第2シリーズ＞

【ブルーレイBOX】 品番：NSBX-54680 価格：26,400円（税込）

ドラマ／セル／本編552分／1920×1080i Full HD／ステレオ・リニアPCM／二層5枚／カラー／バリアフリー日本語字幕／デジパック仕様

【DVDBOX】 品番：NSDX-54681 価格23,650円（税込）

ドラマ／セル／本編552分／16:9LB／ステレオ・ドルビーデジタル／片面二層5枚／カラー／デジパック仕様

発行・販売元：NHKエンタープライズ

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◆ NHKスクエア商品ページ

第1シリーズ ブルーレイBOX：https://www.nhk-ep.com/products/detail/h54678AA

第1シリーズ DVDBOX：https://www.nhk-ep.com/products/detail/h54679AA

第2シリーズ ブルーレイBOX：https://www.nhk-ep.com/products/detail/h54680AA

第2シリーズ DVDBOX：https://www.nhk-ep.com/products/detail/h54681AA

◆ お問い合わせ先

NHKエンタープライズファミリー倶楽部 0120-255-288（受付時間 9：00～18：00）