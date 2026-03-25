「独身税」4月スタート！子どもなしZ世代の8割以上が「反対」と回答。結婚・出産の意欲も低下か。「独身税」に関する意識調査を実施

僕と私と株式会社

Z世代向けの企画・エモマーケティング(R)を行う『僕と私と株式会社』は、Z世代2,000名を対象に「独身税」に関する意識調査を実施しました。

「独身税」とは、2026年4月から導入される「子ども・子育て支援金制度」の俗称で、少子化対策の一環として子育て世帯を支援する新たな仕組みです。子どもの有無にかかわらず幅広い世代が負担を担う制度であることから、SNSやメディアを中心に「独身税」と呼ばれるなど、賛否を含めたさまざまな議論が広がっています。

本調査では、Z世代がこの制度をどの程度認知しているのか、また制度に対してどのような印象を持っているのかを調査。さらに、「子どもがいる人／いない人」それぞれの結果を比較しながら、Z世代が「独身税」をどのように受け止めているのかを紐解きました。

サマリ

Z世代の「独身税」認知は4割未満。話題性はあれど認知は十分ではない

「Zview lab.(R)」で調査を見る」 :https://boku-to-watashi-and.com/zview/z-category- Z世代の「独身税」認知は4割未満。話題性はあれど認知は十分ではない- 子どもがいないZ世代の「独身税」賛成は17.0%。子どもの有無で賛否に差- 子どもがいない人の75.6%が「差別的・不当」と回答。子どもがいる人でも6割超- 子どもの有無を問わず、7割前後が「独身者へのペナルティ（罰）」と感じると回答- 子持ちの過半数が、社会保障の維持のため「やむを得ない」との声も- 少子化対策として「有効」の回答は半数未満。結婚や出産の後押しにはつながりにくい結果に- 「独身税」で結婚・出産を「検討する」はわずか3%前後。逆に約20%が「意欲がなくなる」という回答に

まず「独身税」という言葉の認知度について、「子どもがいる人／子どもがいない人」に分けてヒアリングを行いました。

その結果、「内容を詳しく知っている」「ある程度知っている」と回答したのは、子どもがいる人で43.1%、子どもがいない人では35.9%となり、子どもがいる人の方が制度に対する認知度がやや高い傾向が見られました。

一方で「あまり知らない」「全く知らない」と回答した人は、子どもの有無に関わらず半数以上を占める状況に。「独身税」という言葉自体は広く話題になっているものの、制度の内容まではまだ十分に認知されていないことがうかがえます。

さらに男女別もあわせて見ると、特に認知度が高かったのは子どもがいる男性でした。「内容を詳しく知っている」「ある程度知っている」の合計が53.7%となり、唯一半数を超える結果となりました。

子どもがいないZ世代の「独身税」賛成は17.0%。子どもの有無で賛否に差

次に、「子どもがいる人／子どもがいない人」それぞれ300人に対し、「独身税」導入の賛否についてさらに詳しく聞きました。

「賛成」「どちらかといえば賛成」と回答した人は、「子どもがいる人（45.3%）」に対し、「子どもがいない人（17.0%）」は2割以下にとどまり、8割以上は「反対」の意見に。子どもの有無によって、「独身税」に対する受け止め方に差が見られる結果となっています。

また男女別で見ると、子どもがいる場合は男性（56.9%）、女性（31.1%）が賛成と回答。子どもがいない場合では男性（23.4%）、女性（11.0%）が賛成回答し、低い水準のなかでも比較的男性の方が独身税を支持する割合が高い傾向もうかがえます。

子どもがいない人の75.6%が「差別的・不当」と回答。子どもがいる人でも6割超

ここからは、「独身税」についてどのような印象を持っているのかを聞きました。本調査では、制度に対する印象について複数の側面から質問しています。

まず、「差別的・不当である」と感じるかについて尋ねたところ、子どもがいる人（63.7%）、子どもがいない人（75.6%）と、両方とも半数以上が「非常にそう思う」「ややそう思う」と回答しました。

特徴的なのは、子どもがいる人でも6割を超えている点です。制度の恩恵を受ける立場にあっても、「独身税」という仕組みに対して不平等感を抱く人が一定数いる様子がうかがえます。

子どもの有無を問わず、7割前後が「独身者へのペナルティ（罰）」と感じると回答

続いて、「独身税」と呼ばれる背景の一つとして挙げられる「独身者へのペナルティ（罰）のように感じる」かについて尋ねました。

「非常にそう思う」「ややそう思う」と回答した人は、子どもがいる人で65.5%、子どもがいない人では74.2%となり、先ほどの「差別的・不当である」と同様に、どちらも「独身者へのペナルティ（罰）」の印象をもつ傾向がみられました。

子持ちの過半数が、社会保障の維持のため「やむを得ない」との声も

一方で、本制度の趣旨とされる社会保障の維持という観点について、この制度をどのように受け止めているのかについても聞きました。

子どもがいる人は、過半数が「非常にそう思う」「ややそう思う」と回答（56.5%）。子どもがいない場合も約4割がやむを得ないと回答しています。

これまで「差別的・不当」「独身者へのペナルティ」といった印象を持つ人が多い結果となりましたが、社会保障を維持するためには「やむを得ない」と受け止めている人もいることが見えてきました。

少子化対策として「有効」の回答は半数未満。結婚や出産の後押しにはつながりにくい結果に

さらに、「独身税」が「少子化対策として有効と感じるか」は、「非常にそう思う」「ややそう思う」と回答した人は、子どもがいる人で45.2%、子どもがいない人では26.4%となりました。

子どもがいる人でも過半数を超えなかったことから、「独身税」があることで結婚や出産を後押しする、あるいは子どもを持つ方が望ましいという発想には必ずしもならないことが示唆されます。

「独身税」で結婚・出産を「検討する」はわずか3%前後。逆に約20%が「意欲がなくなる」という回答に

最後に、子どもがいない人に対して「独身税」の導入が結婚や出産に対する考え方にどのような影響を与えるかを聞きました。

その結果、「結婚を急ぐ・検討する」と回答した人は3.0%、「出産を検討する」と回答した人は2.3%にとどまり、制度の導入が、結婚や出産の意思を大きく動かす要因にはなっていない様子が見てとれます。

一方で、「意欲がなくなる」と回答した人は、結婚で19.3%、出産では20.0%と、制度に対する不公平感や不信感が、結婚・出産に対する前向きな意識をむしろ弱める可能性も示唆されました。

本調査から、Z世代は「独身税」に対して不公平感を抱く声がある一方、社会保障の維持という目的には一定の理解を示す人もいることがわかりました。しかし、結婚や出産といったライフイベントの意思決定は制度だけで大きく変わるものではなく、制度と個人の選択が必ずしも直結しない様子もうかがえます。

調査概要

調査名：Z世代に聞いた！独身税に関する意識調査

対象条件：Z世代（22～30歳）

調査期間：2026年2月13日～16日

調査方法：インターネットを利用したアンケート

調査有効回答数：2,000名

調査を引用いただく際は、出典元が「僕と私と」であることを明記いただきますようお願いいたします。

Z世代のホンネを独自調査します

僕と私と株式会社では、まだ世間には知られていないリアルなZ世代の本音や、最新の流行を、今後も独自調査により解き明かしていきます。

クライアントのニーズに合わせて、アンケートなどからデータを取得・分析する定量調査に加え、想定ターゲットへのデプスインタビュー、実際にテスト商品を使用してのワークショップなどの定性調査なども行なっています。

「Zview lab.(R)」はこちら :https://boku-to-watashi-and.com/zview/z-category

また、企業様との共同調査も行っていますので、ご興味のある方は以下のメールアドレスからぜひお問い合わせください。

僕と私と株式会社 担当：福永

guava@boku-to-watashi-and.com

僕と私と株式会社は、Z世代を代表する企画・エモマーケティング会社です。また、リモート制度やサウナ採用、地方へのワーケーションなどを取り入れた新しい働き方も実践中。「メンバー全員天才」を目指し、社内からも多くの企業が生まれています。

僕と私と株式会社について

（1）企画・エモマーケティング(R)

Z世代に特化した心を動かす企画・マーケティングを専門としています。ハッピーな共感をフックに購買行動に繋げる「エモマーケティング(R)」をベースに、今を生きるリアルなZ世代の視点も取り入れた企画、クリエイティブ制作、コミュニケーションまでを一貫して担当しています。

（2）Z世代調査・ブレストサービス「Zview lab.(R)」

「餅は餅屋に、Z世代はZ世代に」をコンセプトに、Z世代の本音やインサイトを調査する事業です。Webアンケートなどからデータを取得・分析する定量調査と、 インフルエンサーをはじめとするキーオピニオンリーダーへのインタビューやワークショップなどの定性調査を実施しています。

（3）ブランド事業

神泉にある大人のための隠れ家バー「8jikai（ハチジカイ）」や、代官山にある和風だしベースのジャパニーズ麻辣湯「転転麻辣湯」、令和のボードゲームブランド「タイパ至上主義(R)︎」など、さまざまな自社ブランドを展開しています。

■ 会社概要

代表取締役：今瀧 健登

所在地：東京都渋谷区円山町5-5 Navi渋谷V 3階

事業内容：Z世代に関する企画・マーケティング事業、ブランド事業

HP：https://boku-to-watashi-and.com