アクションチャンネルが4月に贈るイケオジアクション特集！世界を熱狂させたマンU“伝説の7番”がアクションチャンネルに 再臨！元サッカー仏代表エリック・カントナ主演のクライムドラマが日本初上陸！

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日本唯一の（*1）アクション海外ドラマ専門チャンネル「アクションチャンネル」（ＡＸＮ株式会社、本社:東京都渋谷区、代表取締役社長 野島 亮司）は、2026年4月、正義のためにアツく奮闘するカッコいい男性たちの活躍を描く「イケオジアクション特集」を放送いたします。本特集では、サッカー元フランス代表のエリック・カントナ主演作『ザ・トラベラー さすらい捜査官と未解決事件』や、フランスで平均600万人が視聴した大ヒット作『警視レオ・マテイ フランス警察未成年保護班』（シーズン1～2）、ベルギーの大ヒットドラマ『警部ジェラルディ 孤高のブリュッセル捜査線』（シーズン2）など、フランス・ベルギー発の話題のクライム・アクションドラマ3作品を、いずれも独占日本初放送（*2）でお届けいたします。この機会に、アクションチャンネルが厳選する、深みと迫力に満ちた“イケオジ”たちの活躍をぜひお楽しみください。

*1 自社調べ（2026年3月1日）。日本国内における放送サービスとして。

*2 他の日本の放送局・動画配信サービス・DVD/Blu-rayに先駆けて、アクションチャンネルが日本で最も早く放送すること。

■イケオジアクション特集(https://www.axn.co.jp/recommend/202604.html)

アクションチャンネル的イケオジ・・・それは、正義のためにアツくなる男！

そんな、カッコいいイケオジたちが活躍する話題のアクションドラマを3本お届け！

『ザ・トラベラー さすらい捜査官と未解決事件』（全4話）(https://www.axn.co.jp/programs/the_traveller/)

詳しくはこちら▶ :https://www.axn.co.jp/recommend/202604.htmlアクションチャンネル4月イケオジアクション特集

★字幕版：4/19（日）午後2:00から全4話一挙放送 ※独占日本初放送

【登場イケオジ】

主人公バレスキーを演じるエリック・カントナ。

サッカー元フランス代表で、マンチェスター・ユナイテッドでも活躍。現役引退後は俳優に転身！

フランス発、話題のクライムドラマが日本初上陸！各話平均540万人以上の視聴を集めた大人気作！

休職中の捜査官がキャンピングカーで移動しながら、未解決事件の犯人を追い詰めていく。

https://www.axn.co.jp/programs/the_traveller/

演：エリック・カントナ（トマ・バレスキー役）他

脚本：エルヴェ・コリアン

原題：Le voyageur／製作国：フランス／言語：フランス語／話数：全4話／尺：約100分／製作年：2019-2021年

『警視レオ・マテイ フランス警察未成年保護班』（シーズン1～2・全6話）(https://www.axn.co.jp/programs/leo_mattei_special_unit/)

(C)Toussaint

★字幕版：4/12（日）午後2:00から全6話一挙放送！ ※独占日本初放送

【登場イケオジ】

主人公レオ・マテイを演じるジャン＝リュック・レシュマン。

フランスで国民的人気を誇る司会者・コメディアン。実生活では6人の子を持つ父！

レオ・マテイ率いる警察の未成年保護班が、危険にさらされている子どもたちを助けるためチーム総力戦で事件解決に挑む！フランスで平均600万人が視聴した大ヒットクライム・アクションを独占日本初放送！

https://www.axn.co.jp/programs/leo_mattei_special_unit/

出演：ジャン＝リュック・レシュマン（レオ・マテイ役）他

脚本：ヤン・ル・ガル

原題: Leo Matteï, Brigade des Mineurs／制作国：フランス／原語：フランス語／話数：シーズン1全2話、シーズン2全4話／尺：約60分／制作年：2013-2014年

『警部ジェラルディ 孤高のブリュッセル捜査線』（シーズン2・全10話）(https://www.axn.co.jp/programs/salamander/)

(C) JP Baltel/TF1

★字幕版：4/5（日）午後2:00から全10話一挙放送！ ※独占日本初放送

【登場イケオジ】

主人公ジェラルディを演じるフィリップ・ペータース。

2006年の映画「Tangier(英題)」でモントリオール世界映画祭最優秀男優賞を受賞！

政治亡命者殺害事件の捜査が、やがて国家を揺るがす暗黒の利権争いの核心へと迫る！

家族をも巻き込まれた孤高の警部ジェラルディが巨悪に挑むクライム・アクション

https://www.axn.co.jp/programs/salamander/

出演：フィリップ・ペータース（ポール・ジェラルディ役）他

脚本：ウォード・ハルセルマンス

原題：Salamander／製作国：ベルギー／原語：オランダ語、フランス語／話数：全10話／尺：約60分／製作年：2018年

『警部ジェラルディ 孤高のブリュッセル捜査線』（シーズン1・全12話）

een programma van Skyline Entertainment voor een (C)2018

★新シーズン前におさらい！「Lemino(R) アクション＆ミステリープラス」でシーズン1を配信中！

(C)een en Skyline Entertainment 2013＜Lemino(R) アクション＆ミステリープラス(https://www.axn.co.jp/static/action-and-mystery-plus/)＞

映像配信サービス「Lemino(R)」で専門チャンネルをチャンネル毎に月額課金の形態でお届けする「Lemino チャンネル」の海外ドラマ配信サービス「アクション＆ミステリープラス」月額390円（税込）世界で話題の痛快なアクションと知的好奇心を刺激するミステリーを厳選してお届け！専門放送局アクションチャンネルとミステリーチャンネルの魅力を凝縮した海外ドラマ配信サービスです。

https://www.axn.co.jp/static/action-and-mystery-plus/(https://www.axn.co.jp/static/action-and-mystery-plus/)

※「Lemino (R)」は株式会社NTTドコモの登録商標です。

＜アクションチャンネルについて＞

https://www.axn.co.jp/

世界中から厳選したアクションドラマをお届けする日本唯一のアクション海外ドラマ専門チャンネル。北米・ヨーロッパ作品を中心に、日本初上陸の最新作や話題作、定番の人気作品を豊富にラインナップ！世界の『レックス』シリーズをはじめとした数々のワンコドラマに加え、『リサーチ・ユニット』シリーズ、『プロファイリング パリ犯罪捜査課』、『フラッシュポイント -特殊機動隊SRU-』など、チームワークが光るメガヒットアクションドラマが集結！スカッと気持ちを晴れやかにし、奮い立たせる、刺激溢れるドラマとの出会いをお届けします。

＜アクションチャンネルのご視聴方法＞

https://www.axn.co.jp/howtowatch/

アクションチャンネルは、スカパー！、J:COM、ひかりTV、auひかり、全国のケーブルテレビでご視聴頂けます。スカパー！でのご視聴を希望の場合、ご自宅のテレビでCS161/QVCを選局してスカパー！が映ることをご確認ください。映ることが確認できましたら、B-CASカードをご準備頂き、WEB（https://www.axn.co.jp/join/） で簡単に加入お申し込みができます。お申し込み後は約30分でご視聴可能になります。

＜ご視聴に関するお問い合わせはこちら＞

アクションチャンネル カスタマーセンター

0570-009-311（一部IP電話等 03-4334-7630）

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