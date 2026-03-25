HENNGE、AWSと共同でクラウドメール配信サービス「Customers Mail Cloud」の販売を促進

HENNGE株式会社

HENNGE株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：小椋 一宏）は、クラウド型メール配信サービス「Customers Mail Cloud」が、アマゾン ウェブ サービス（AWS）の共同販売プログラム「AWS ISV Accelerate プログラム」に参画したことをお知らせします。

本プログラムへの参画によりHENNGEは、AWSおよびAWSサービスパートナー各社との共同販売体制を構築し、AWSユーザーに対してCustomers Mail Cloudの提供をより一層加速させてまいります。なお、本プログラムへの参画は、HENNGE製品として初の事例となります。

■AWS ISV Accelerate プログラムについて

AWS ISV Accelerate プログラムは、AWS上で動作するソリューションを提供し、AWSの厳格な技術審査や実績評価をクリアしたパートナーを対象とした、グローバルな共同販売プログラムです。

参画にあたっては、AWSのベストプラクティスに沿った技術審査「AWS ファンデーショナルテクニカルレビュー（FTR）」の通過に加え、国内外における豊富な導入実績が求められます。

URL：https://aws.amazon.com/jp/partners/programs/isv-accelerate/

【関連プレスリリース】

・HENNGE、AWS Marketplaceでクラウド型メール配信サービス「Customers Mail Cloud」の提供を開始(https://hennge.com/jp/info/press/20250612_cmc/)

・クラウド型メール配信サービス「Customers Mail Cloud」が、AWS認定ソフトウェアになりました(https://hennge.com/jp/info/press/20251106_cmc/)

■AWSユーザーへのメリット

今回の参画により、AWS環境下でメール配信の課題を抱えるお客様は、以下のメリットを享受いただけます。

- スピーディーな導入と最適な構成提案HENNGEとAWSの連携により、ビジネス課題や既存のAWS環境に合わせた、最適かつ迅速な提案を受けられます。- AWS基準の技術審査を通過した高い信頼性AWSによる厳格な技術審査（FTR）をクリアしており、安全性・可用性・運用上の卓越性が担保されています。金融機関やエンタープライズ企業など、高い信頼性が求められる環境でも安心して導入いただけます。- AWS Marketplaceを通じた円滑な調達Customers Mail Cloudは、AWSが展開するオンラインソフトウェアストア「AWS Marketplace」からもご購入いただけます。初期導入にかかる時間の短縮や、既存のAWS利用契約に基づいた一括請求処理が可能となります。これにより、煩雑な契約手続きを簡略化し、速やかに運用を開始できます。

HENNGEは今後も、理念である「テクノロジーの解放」を目指し、よりよいサービスの開発はもちろんのこと、多くのユーザーがサービスにアクセスできるよう、パートナーシップの強化に努めてまいります。

■Customers Mail Cloudについて

「Customers Mail Cloud」は、銀行、クレジットカード、保険、証券等の大手金融機関をはじめ、大手通信キャリア、官公庁・自治体など幅広い業種の企業・団体に利用されているクラウド型メール配信サービスです。

近年、GoogleやMicrosoft等の主要プロバイダーによる送信者ガイドラインの厳格化や受信制限の強化を受け、AWS環境で顧客向けサービスを展開する企業にとって、重要なトランザクションメールの確実な到達（送達性）と即時性の確保は、極めて重要な課題となっています。

特に、ログイン通知や取引確認といった機密性の高いメールにおいては、最新の配信規格への準拠（SPF、DKIM、DMARCといったなりすまし対策）と、日々変化し続けるプロバイダー側の配信環境への柔軟な適応力が必須です。

Customers Mail Cloudは、これらの高度なセキュリティ要求と配信の確実性を両立する、専門性の高いクラウド型SMTPリレーサービスです。AWSのベストプラクティスに則り、常に最新の配信規格に準拠し続けることで、お客様をメール配信の複雑な課題から解放します。コア事業への集中を支援しながら、信頼性の高いメッセージ到達を実現するDXソリューションとして高い評価を受けています。

本サービスは、AWS Marketplace からご購入いただくことができ、すでにAWSを利用されている企業への速やかな導入が可能です。

URL：https://smtps.jp/

■HENNGE株式会社（へんげ）について

「テクノロジーの解放で、世の中を変えていく。」を経営理念に、テクノロジーと現実の間のギャップを埋める独自のサービスを開発・販売しているSaaS企業です。シングルサインオン（SSO）、アクセス制御、メールやファイル共有のセキュリティ、ゼロトラストに基づいた端末の防御・管理など多岐にわたる機能を備えた国内シェアNo.1のクラウドセキュリティサービス「HENNGE One」、クラウド型メール配信サービス「Customers Mail Cloud」を提供しています。1996年11月に創業し、2019年10月、東京証券取引所マザーズ市場（現グロース市場）に上場しました。

社名の「HENNGE（へんげ）」は「変化（HENNKA）」と「チャレンジ（CHALLENGE）」を組み合わせ、あらゆる変化に挑むとの決意を表しています。

会社名：HENNGE株式会社

証券コード：4475

所在地：東京都渋谷区南平台町16番28号 Daiwa渋谷スクエア

代表者：代表取締役社長CEO 小椋 一宏

URL： https://hennge.com/

※ ITR「ITR Market View：アイデンティティ・アクセス管理／個人認証型セキュリティ市場2025」IDaaS市場：ベンダー別売上金額シェアにて2021年度、2022年度、2023年度、2024年度予測の4年連続で1位を獲得

＜本リリースに関するお問い合わせ先＞

HENNGE株式会社

Corporate Communication Division

TEL：03-6415-3660

E-mail：hennge-pr@hennge.com 担当：市嶋・矢野

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