『アップトゥボーイ』『UTB:G』のグラビアオリジナルブロマイド第４弾が、期間限定でセブン‐イレブンの店内マルチコピー機に登場！
株式会社ワニブックス
豊島心桜
相楽伊織
鈴木優香
石浜芽衣
滝口愛奈
藤江紗愛
福井梨莉華
株式会社ワニブックス（東京都渋谷区、代表取締役：高橋明男）は、 2026年3月25日(水)より、全国のセブン‐イレブン 店内マルチコピー機で写真をプリントすることができる「セブンプリント」で、『アップトゥボーイ』『UTB:G』で撮り下ろしたグラビアアザーカットのオリジナルブロマイドの販売をスタートします。
第4弾となる今回は、豊島心桜、相楽伊織、鈴木優香、石浜芽衣（虹のコンキスタドール）、滝口愛奈（なみだ色の消しごむ）、藤江紗愛、福井梨莉華といった、グラビア界注目の美女たちがラインナップ。全23種をL判 or 2L判から選んでプリントできます。
ここでしか手に入らないスペシャル企画！この機会をお見逃しなく。
〇購入方法
▶https://www.sej.co.jp/products/bromide/utbromide2603.html
全国セブン-イレブン マルチコピー機
※一部お取り扱いの無い店舗がございます。
〇サイズ・販売価格
L判 300円(税込) / 2L判 500円(税込)
〇コンテンツ数
L判 23種 / 2L判23種
〇販売期間
2026年3月25日(水)～2026年6月25日(木)
ブロマイドラインナップ（※一例）
豊島心桜
相楽伊織
鈴木優香
石浜芽衣
（虹のコンキスタドール）
滝口愛奈
(なみだ色の消しごむ）
藤江紗愛
福井梨莉華