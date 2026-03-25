『アップトゥボーイ』『UTB:G』のグラビアオリジナルブロマイド第４弾が、期間限定でセブン‐イレブンの店内マルチコピー機に登場！

株式会社ワニブックス

株式会社ワニブックス（東京都渋谷区、代表取締役：高橋明男）は、 2026年3月25日(水)より、全国のセブン‐イレブン 店内マルチコピー機で写真をプリントすることができる「セブンプリント」で、『アップトゥボーイ』『UTB:G』で撮り下ろしたグラビアアザーカットのオリジナルブロマイドの販売をスタートします。

第4弾となる今回は、豊島心桜、相楽伊織、鈴木優香、石浜芽衣（虹のコンキスタドール）、滝口愛奈（なみだ色の消しごむ）、藤江紗愛、福井梨莉華といった、グラビア界注目の美女たちがラインナップ。全23種をL判 or 2L判から選んでプリントできます。

ここでしか手に入らないスペシャル企画！この機会をお見逃しなく。

〇購入方法

▶https://www.sej.co.jp/products/bromide/utbromide2603.html

全国セブン-イレブン マルチコピー機

※一部お取り扱いの無い店舗がございます。

〇サイズ・販売価格

L判 300円(税込) / 2L判 500円(税込)

〇コンテンツ数

L判 23種 / 2L判23種

〇販売期間

2026年3月25日(水)～2026年6月25日(木)

ブロマイドラインナップ（※一例）

豊島心桜

相楽伊織

鈴木優香

石浜芽衣

（虹のコンキスタドール）

滝口愛奈

(なみだ色の消しごむ）

藤江紗愛

福井梨莉華