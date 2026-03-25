【04/07開催】「最後の転職にしたい」あなたへ～絶対に失敗しない仕事選び～【無料／オンライン】

株式会社キズキ

転職回数が多いことに悩んでいる方にこそ、参加してほしいセミナーです。

- また、仕事を辞めてしまった…- 求人を見ている段階では”この仕事なら続くかも”と思うのに、働いてみるとイメージと違っていて、逃げるように辞めてしまう....- もうお金の心配をしたりするのがしんどい...

もし、この感覚に覚えがあるなら、今回のセミナーはあなたのためのものです。

早期退職を繰り返す理由は、忍耐力が足りないからでも、能力が低いからでもありません。仕事選びの大切な軸を見落としている可能性があります。その軸をこのセミナーを通して見つけていきませんか？

就労移行支援事業所・キズキビジネスカレッジ（KBC）は、2026年04月07日（火）に、短期離職の負のループを断ち切り、無理なく長く働ける適職に出会うための無料オンラインセミナーを開催します。

無料で視聴URLを受け取る :http://form.run/@lTYVm

プログラム内容

本セミナーでは、難しいキャリア理論や精神論は一切排除します。お伝えするのは、離職の最大原因である「ミスマッチ」をロジカルに防ぐシンプルな技術です。

本セミナーでは、100のリストからなる独自の「価値観分析Webツール」を使い、離職の最大原因である「ミスマッチ」をロジカルに防ぐシンプルな技術をお伝えします。

スマホで直感的にタップしていくだけで、あなたの仕事選びの軸が見えてくるはずです。

無料で視聴URLを受け取る :http://form.run/@lTYVm

【参加者限定特典】登壇者とのオンライン個別相談会

本イベントでは、参加者限定特典として、後日行われる登壇者との特別個別相談会をご用意しております。

本セミナーで可視化された仕事選びの軸をもとに、登壇者と一緒に「あなただけの就職戦略」を検討していきます。この戦略さえわかれば、次こそ「最後の転職」になるでしょう。

「何を話せばいいかわからない」状態でも、私たちがリードしますので安心してください。多くの人の就職を成功させてきた、支援のプロフェッショナルが面談に対応いたします。なお、面談担当者を指名することはできません。ご了承ください。

ご希望の方は、お申し込みフォーム内のカレンダーから、そのまま相談日時を選択できます。

「まずは話を聞くだけ」でも構いませんし、イベントを聞いて「やっぱり相談はまだいいかな」と思えば、後からキャンセルも可能です。

面談するのは、経験豊富なメンタル×キャリアのプロです。「何を話せばいいかわからない」状態でも、私たちがリードしますので安心してください。

個別相談会も予約する :http://form.run/@lTYVm

登壇者紹介

ADHD当事者の公認心理師

岡村 雄一郎（おかむら・ゆういちろう）

キズキビジネスカレッジ（KBC）新宿校マネージャー兼サービス管理責任者（公認心理師）

無戸籍・貧困・ADHDの逆境を知る公認心理師。「痛み」を「希望」に変える伴走者。

戸籍がなく貧しい幼少期を経て、新聞配達からキャリアをスタート。飲食、不動産、商社など多様な業界で営業・マネジメントを経験後、福祉の世界へ。

自身もADHD当事者であり、公認心理師としての専門知識に加え、波乱万丈な人生経験に基づいた「泥臭くも温かい支援」が利用者から厚い信頼を得ている。

大手就労移行支援事業所での長年の勤務を経て、2024年からキズキビジネスカレッジ（KBC）に参画。「どんな状況からでも人生は拓ける」を体現し、利用者の再出発を支え続けている。

イベント詳細

日時：2026年04月07日（火）18:00～19:00

場所：YouTube LIVE（要申し込み）

参加費： 無料（事前申込制）

主催： キズキビジネスカレッジ（KBC）

申込フォーム：http://form.run/@lTYVm

イベント参加の流れ

以下のリンクからお申し込みください。自動返信メールで、イベントのURLをお伝えします。

- 簡単な申込フォームに入力- 送信後、自動返信メールで視聴URLを受け取り- URLからイベントを視聴！無料で視聴URLを受け取る :http://form.run/@lTYVm

補足

※ご提供には簡単なフォーム入力が必要です。

※自動返信メールが届かない場合は、迷惑メールフォルダをご確認ください。

※迷惑メールにも届かない場合は、お申し込み完了画面に記載の連絡先までお問い合わせください。

※イベントの様子の無断転載などはお控えください。

※本件についてのお問い合わせは、メール（service@kizuki.or.jp）にてお願いします。

株式会社キズキについて

◆各種事業について

「何度でもやり直せる社会をつくる」というビジョンを持つキズキでは、その実現のために、様々な「困難」を経験した方向けに、様々な事業を展開中です。

会社設立日：2015年7月13日

代表：安田祐輔（代表取締役社長）

株式会社キズキウェブサイト：https://kizuki-corp.com/(https://kizuki-corp.com/)

○キズキビジネスカレッジ（KBC）（就労支援事業）

就労移行支援事業所「キズキビジネスカレッジ」を運営。うつ病などの精神疾患や発達障害のために退職した方、また、それらの疾患や障がいのために就労できずにいる方などのために、「一人ひとりに適した就職」のための支援を実施。

ズキビジネスカレッジ（KBC）ウェブサイト：https://kizuki-corp.com/kbc/

○キズキ共育塾（学習支援事業）

一人ひとりの困りごとに寄り添い、自分に合った学び方を見つけていくことをコンセプトにした学習塾。不登校や中退をはじめ、人間関係の不安、体調の心配、学習への苦手意識など、お受けするご相談の種類は多岐に渡る。オンライン授業は全国対応。

キズキ共育塾ウェブサイト：https://kizuki.or.jp/

○キズキ家学（学習支援事業）

「家庭教師キズキ家学」を運営。不登校やひきこもりの方々のために、関東・関西で、勉強のみならずカウンセリングや外出同行も含めた支援を実施。

キズキ家学ウェブサイト：https://tokyo-yagaku.jp/

○公民連携事業

全国各地の自治体から委託を受けて、低所得世帯の子どもたちの学習支援などを実施。

○不登校オンライン（メディア事業）

不登校のお子さんがいる保護者の方向けのwebメディア。不登校にまつわる保護者さんの体験談、お子さんの気持ち、著名人のインタビュー、不登校からの勉強法などの記事を掲載。「地に足のついた確かな情報」でお悩みに寄り添い、 「次の一歩」に進むための方法を紹介しています。

不登校オンラインウェブサイト：https://futoko-online.jp/

○親コミュ（メディア事業）

不登校のお子さんがいる保護者さまのためのオンラインコミュニティ。

「不登校が特別ではない環境」で、チャットを通じて、不登校の親同士で、悩みを解決し合ったり、雑談したりできます。また、有識者を招いたオンライン講演会も提供しています。

親コミュウェブサイト：https://kizuki.or.jp/oya-community-lp/

今後もキズキは、創業依頼お会いした多くの方々への相談・支援経験を活かし、既存事業の発展及び新規事業の積極的展開を通じ、様々な理由でつまづいた方々が「何度でもやり直せる社会」の実現に向けて邁進いたします。