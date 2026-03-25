福岡市地下鉄 18駅に「CHARGESPOT」を設置

株式会社INFORICH

モバイルバッテリーのシェアリングサービス「CHARGESPOT(TM)（チャージスポット）」を運営する株式会社INFORICH（本社：東京都渋谷区、代表取締役 Group CEO：秋山 広宣、以下「INFORICH」)と、福岡市交通局（所在地：福岡県福岡市中央区大名2丁目5番31号、代表（交通事業管理者）: 小野田 勝則、以下 福岡市交通局）は、福岡市交通局が運営する福岡市地下鉄 空港線・箱崎線の福岡空港駅を除く全駅（合計21か所）に、「CHARGESPOT」の新規設置を2026年4月1日より順次開始いたします。設置は同年4月10日までに完了する予定です。移動中の充電切れに対する不安の解消と、旅行・出張等をさらに快適にお過ごしいただける環境の実現を目指してまいります。

福岡市地下鉄 空港線・箱崎線は、姪浜駅から福岡空港駅を結ぶ空港線と、中洲川端駅から貝塚駅を結ぶ箱崎線の2路線で、通勤・通学利用者のほか、国内外からの観光・出張客にも広く利用されています。これまで空港線・箱崎線では天神駅と博多駅のみに設置しておりましたが、今回の拡大により福岡空港駅を除く全21か所への展開が実現します。増加する訪日外国人を含む旅行・出張利用者の充電ニーズに応え、移動中の利便性をさらに高めるため「CHARGESPOT」の大幅な設置拡大が決定いたしました。



■設置の詳細

設置時期：2026年4月1日（水）～4月10日（金）

設置場所：福岡市地下鉄 空港線・箱崎線 合計21か所

【空港線（15か所）】姪浜駅、室見駅、藤崎駅、西新駅、唐人町駅、大濠公園駅、赤坂駅、

天神駅（西改札口）、中洲川端駅（中洲改札口・川端改札口）、祇園駅、博多駅（博多改札

口、中央改札口、筑紫改札口）、東比恵駅

【箱崎線（6か所）】呉服町駅、千代県庁口駅、馬出九大病院前駅、箱崎宮前駅、箱崎九大前

駅、貝塚駅

設置内容：20スロットタイプ（スタンド型）×21台

※天神駅（西改札口）、博多駅（博多改札口、筑紫改札口）は既存設置です。

■福岡市交通局について

福岡市交通局は、福岡市が運営する公営交通機関です。空港線（姪浜～福岡空港）・箱崎線（中洲川端～貝塚）・七隈線（橋本～博多）の3路線を運営し、福岡都市圏の公共交通を支えています。

https://subway.city.fukuoka.lg.jp/

■ 「CHARGESPOT」のサービスについて

日本シェアNo.1のモバイルバッテリーのシェアリングサービス「CHARGESPOT」。レンタル方法は「CHARGESPOT」対応アプリでバッテリースタンドのQRをスキャンするだけの簡単操作。日本全国47都道府県に約5.9万台設置されており、グローバルでも香港、台湾、中国、タイ、シンガポール、マカオ、オーストラリア、イタリアとエリアを拡大中です。 ※台数は2025年12月時点



■「CHARGESPOT」ご利用方法

アプリ名称：CHARGESPOT チャージスポット

ダウンロードはこちら：https://go.onelink.me/GQjX/cc9f2407

■株式会社INFORICHについて

【会社概要（URL：https://inforich.net/）】

・所在地：〒150-0001 東京都渋谷区神宮前5丁目52-2 青山オーバルビル10階

・代表者：代表取締役社長 兼 執行役員 Group CEO 秋山 広宣(陳 日華)

・創 業：2015年9月

・企業サイト：https://inforich.net/