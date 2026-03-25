奈良県生駒市とエムティーアイ、女性の健康管理支援及びプレコンセプションケアの推進に関する連携協定を締結

株式会社エムティーアイ

株式会社エムティーアイ（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：前多 俊宏 以下、当社）は、奈良県生駒市（市長：小紫 雅史 以下、生駒市）と、生駒市民の健康管理及びプレコンセプションケアの推進に関する支援を目的とした、女性の健康管理支援及びプレコンセプションケアの推進に関する連携協定を3月25日（水）に締結します。

本締結により、生駒市民に対し、当社が提供する、すべての女性の一生に寄り添うウィメンズヘルスケアサービス『ルナルナ』の有料機能である「プレミアムコース」の無償提供を4月1日（水）より開始します。『ルナルナ』のサービスを通じて、不妊治療や妊活に関する基礎知識などの情報配信も予定しており、利用者はライフステージに合わせた健康情報を受け取ることができます。

また、今回の取り組みを通じて、『ルナルナ』のアプリ提供や情報配信が家庭内での妊活に寄与できるか、検証を実施する予定です。

1．連携協定締結の背景

生駒市は、妊娠・出産・子育ての希望をかなえられる社会の実現を目指すとともに、不妊・不育治療費の助成や妊娠・出産・子育ての切れ目ない支援、子育てに関わる相談体制の整備など、出産・子育てのしやすい環境整備を目指しています。また、その取り組みの一環として、「プレコンセプションケア」（妊娠前の男女が将来のライフプランを見据えて心身の健康づくりに取り組むこと）の普及・促進にも注力しています。

当社は、2000年より『ルナルナ』のサービス提供を開始しています。『ルナルナ』に蓄積されたビッグデータを活用し、独自の排卵日予測アルゴリズム※1を構築するなど、25年にわたり培ったノウハウや知見を生かして、月経管理をはじめ、妊活、妊娠、出産、育児、更年期などライフステージに合わせた女性の健康をサポートしています。

このような背景のもと、両者が相互に連携しながら女性の健康管理等の支援を行うため、今回の連携協定の締結に至りました。

2．連携・協力事項について

当社が提供する『ルナルナ』を活用し、下記事項に関して連携、協力いたします。

（1）生駒市民の健康管理に関する正しい知識の普及啓発に関すること

（2）妊娠・出産・不妊・不育に関する正しい知識の普及啓発及び支援に関すること

（3）妊娠を望む男女に対する支援に関すること

（4）その他、双方が必要と認めること

3．取り組み内容

■『ルナルナ』の「プレミアムコース」を無償提供

【無償提供期間】

● 2026年4月1日（水）～2028年3月31日（金）

【ルナルナ プレミアムコースの主な機能】

● 生理日予測

● 独自の予測アルゴリズム※によって、

一人ひとりの状況に合わせた排卵日やより妊娠しやすい期間、

仲良し日を予測しお知らせ

※特許取得済み（特許第5998307号）

● 基礎体温仲良し日のお知らせ

● 教えて先生（疑問や不安に監修医師が回答）

● パートナー共有

（生理予定日や仲良し日、体調などをパートナーに共有）

● 生理周期、体調振り返り

● 生理痛やPMSに関するセルフチェック

【利用方法】

『ルナルナ』を初めてご利用される方／過去利用されていて現在はアプリをダウンロードされていない方は１.～５.現在ご利用中の方は２.～５.の手順でご利用いただけます。

１.『ルナルナ』アプリをダウンロード

２.IDの新規登録／ログインの実施

３.プロフィール情報の登録／更新

都道府県：奈良県を選択

市区町村：生駒市を選択

４.『ルナルナ』アプリホーム画面やメニュー画面などに表示される案内から生駒市案内ページへ

５.生駒市案内ページ記載の手順に沿って登録

※既に『ルナルナ』をダウンロードされている方でID登録有無・ログイン状況がお分かりにならない場合は、各サービスメニュー＞設定＞ルナルナIDの項目からご確認ください。

※既に有料プランにご加入されている方は、有料プランをご解約の上、次回契約更新日以降に生駒市案内ページにアクセスしてください。有料プランの解約方法は、サービスメニュー＞設定＞有料プラン管理／解除からご確認ください。

※今回の「プレミアムコース」の無償提供は、生駒市にお住いの方のみ利用可能です。

■妊活に関する基礎知識や女性の健康支援に関する情報発信

『ルナルナ』を利用して、不妊治療や妊活に関する基礎知識の配信など、ライフステージに応じた女性の健康管理支援として知識啓発を実施する予定です。加えて、年齢や妊活歴、過去の生理周期を参照したセルフチェック機能を提供し、適切な妊活のステップアップを提案し、医療機関への受診勧奨を実施しています。

★『ルナルナ』について：https://lnln.jp/

生理日管理をはじめ、初潮前後の心身のサポートから、妊活・妊娠・出産・更年期、ピル服薬や医療機関の受診支援※2まで、すべての女性の一生に寄り添うウィメンズヘルスケアサービス。アプリの累計ダウンロード数は2,200万以上（2025年6月時点）で、蓄積されたビッグデータを用いて、独自の予測アルゴリズムを確立し、より精度の高い排卵日予測も可能です。また、女性のカラダとココロの理解浸透プロジェクト「FEMCATION※3」を通して学びの場を創出するなど、社会全体で寄り添いあえる環境づくりに取り組んでいます。

2025年11月にサービス提供開始から25周年を迎え、新ステートメント“世界でいちばん、あなたのことを知っている。”を発表。自治体と協働したプレコンセプションケアの推進や妊活支援に注力するなど、社会と連携しより多くの女性が自分のカラダと向き合えるための取り組みを推進しています。

※1 排卵日予測に係るニュースリリース：https://www.mti.co.jp/?p=22438

※2 医療機関の受診サポート

「ルナルナ メディコ」https://sp.lnln.jp/brand/services/lnlnmedico_general

『ルナルナ オンライン診療』 https://lp.telemedicine.lnln.jp/p

ピルのオンライン診療『ルナルナ おくすり便』 https://okusuri.lnln.jp/s/lp/lunaapp_okusuri_lp/okusuri_main/index.html(https://okusuri.lnln.jp/s/lp/lunaapp_okusuri_lp/okusuri_main/index.html)

※3 「FEMCATION」は、FEMALE（女性）とEDUCATION（教育）を掛け合わせた造語です。

※ 『ルナルナ』「FEMCATION」は株式会社エムティーアイの登録商標です。