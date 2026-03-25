小学生の「やってみたい！ なりたい！」をかなえる新シリーズ『ひみつのME＋（ミープラス）』創刊。

株式会社ポプラ社

株式会社ポプラ社は、もっとキラキラしたい小学生の「やってみたい！」「なりたい！」という気持ちに寄り添う新シリーズ『ひみつのME＋（ミープラス）』を創刊します。第1弾として、『小学生からの最強イラストBOOK』『メイクのひみつ＆ルールBOOK』の2冊を 2026年3月25日（水） に同時発売いたします。

シリーズコンセプト

“今のわたしに、すこし＋（プラス）して、もっと好きな自分になる！”をテーマに、子どもたちが感じている「あこがれ」や「やってみたい」という気持ちを、最初の一歩から応援するシリーズです。

「やってみたいけど、なにから始めたらいいかわからない」という子どもたちにもやさしく寄り添いつつ、専門家の監修をいれることで、安全にも考慮しました。小学生にも安心して渡すことができる実用的な入門書です。

【シリーズの特徴】

●大きく開く紙面で読みやすい設計

●すべての漢字にふりがなつき

●低学年から“自分で読める・自分でできる”

●カラーのイラスト＆漫画がたっぷりで楽しい紙面

創刊タイトル１.『今日からすぐ描ける！ 小学生からの最強イラストBOOK』

小学生が“今知りたいこと”を全部つめこんだ、人物イラストの総合入門書です。人物絵の基本だけでなく、イラストアプリの使い方や、キラキラの目やミニキャラを描く方法もカバー。推しやオリジナルキャラをかわいく描きたい小学生にぴったりの１冊です。

【主な内容】

■人物絵の基本

■デジタルイラスト入門

■宝石みたいな“キラキラな目”の描き方

■ミニキャラの描き方

■SNSの注意点や著作権の基本ルール

デジタルイラストの章では、タブレットやペンがなくても、スマホと無料アプリ、指で楽しむ方法を紹介。絵を描いたあと、投稿する際の注意点までカバーされていて、１冊あれば最初から最後まで、安全に楽しく絵を描けます。

読者モニターの声

※一部を抜粋してご紹介します

フリルのかき方や目、手足のかき方、いろいろなポーズのかき方など、今知りたかったことがたくさんのっていて、勉強になりました!!／ち～にゃんさん（小４）

デジタルイラストの子ども用の本はあまりなかったので助かる。大人が見てもわかりやすく、でも本格的で、見ごたえもありました。／キウイさん（小６）の保護者

人物イラストの基本から、ミニキャラの描き方まで載っていて、すごくボリュームがあると思いました。アイビスペイントの紹介ページには、キャンバスの設定から機能など細かく説明があり、デジタル初心者のお子さん、保護者の方にもやさしく、入門にぴったりだと思いました。Ｑ＆Ａのコーナーでは著作権やイラストを描いたあとのことまで教えてくれていて、まさに最強ＢＯＯＫだと思いました。／ねいさん（小５）の保護者

★読者モニターさんの声は、「ポプラ社こどもの本編集部note(https://note.com/poplar_jidousho/n/n9b211fc5c824)」でも公開中です。

https://note.com/poplar_jidousho/n/n9b211fc5c824

創刊タイトル２.『メイクのひみつ＆ルールBOOK』

メイクに興味を持ったらまずはこの１冊。メイクを安全に楽しむための入門書です。スキンケアや日焼け対策、栄養素など、肌を健やかに保つためのケアについてもカバーしています。

【ポイント】

１. 子どもむけに特化して、コスメやメイク道具のきほんの知識・買い方や使い方を紹介

２. 子どものきれいな肌を守る方法もしっかり掲載

３. 皮膚科医の先生と、プロのヘアメイクアップアーティストさんが監修し、保護者も安心できる内容

４. メイクに留まらず、「身だしなみ」全般の大切さも紹介

【主な内容】

■意外に知らない！ コスメ図鑑

■子どもにおすすめ！ 安全なコスメの選び方

■洗顔・保湿などのスキンケアの基本

■肌あれ・日焼け対策など肌トラブル予防

■体の中からきれいに！ 睡眠や栄養素について

■４パーツからはじめる、ファーストメイクレッスン

■なりたいイメージ＆シーン別・メイクレシピ集

■身だしなみも大事！ ヘアアレンジ＆ネイルの入門

皮膚科医の先生からのメッセージ

すべすべおはだのお子さんに、メイクなんてまだ早い！ と思う保護者の方もいらっしゃることでしょう。ですが、子ども心をくすぐるかわいいコスメ、ＳＮＳなどでメイクの情報を簡単に目にする昨今、子どもたちがメイクにあこがれるのは、不可抗力です。

私にも娘がいます。母として、皮膚科医として、子どもたちの「やってみたい ！ 」を安全に配慮したうえで応援したい、と考えています。子どものおはだに負担がかからないよう、メイクは「特別なとき」のお楽しみにすること、子どもには心配な成分やアイテムは使用しないこと、などの守ってほしいルールをこの本を通してお伝えしました。

将来の思わぬトラブルにつながらないよう、保護者の皆さんもお子さんといっしょにこの本をお読みいただき、親子でいっしょにメイクを楽しむ、そんな時間をもてますように。

皮膚科医 上田有希子

読者モニターの声

※一部を抜粋してご紹介します

スキンケアや、メイクのベースをくわしくかいていたので、すごくメイクにくわしくなりました。えいようのこともくわしかったので、これをもとにして、スキンケアをはじめたいです。／ルメメルさん（小３）

メイク道具のお手入れがよく分かんなくてしていなかったけど、この本を読んではじめて知った！これからちゃんとお手入れします！ はだの役割が細かくて分かりやすかった！ 今度からはちゃーんと成分を見てメイク道具を買うことができてうれしい～(ハート)／桃雨さん（小４）

約束や注意も入れてくれていて、親としても安心できるものになっていました！ 私も小学生の時にこんな本がほしかったなあーと思いました。子どもにも、約束や注意点を守って楽しくメイクしてもらいたいなと思える本でした。／桃雨さん（小４）の保護者

★読者モニターさんの声は、「ポプラ社こどもの本編集部note(https://note.com/poplar_jidousho/n/na5e21443aedc)」でも公開中です。

https://note.com/poplar_jidousho/n/na5e21443aedc

著者プロフィール

監修：吉田美幸（ヘアメイクアップアーティスト）

ヘアメイクアップアーティスト。ヘアメイク歴20年超え。たしかな知識と感性で素材を導びき、理論に裏打ちされた技術で、その人だけの個性を鮮やかに描き出す。

監修：上田有希子（皮膚科医）

皮膚科専門医 。東京大学皮膚科学教室で学び、原宿駅前皮膚科の院長を務める。赤ちゃんから高齢者まで毎日100人の患者さんを診療。テレビ出演や皮膚疾患の講演も多数あり。６歳の女の子の母。

書誌情報

小学生からの最強イラストＢＯＯＫ

絵：ミナミナツキ／ねねこ／名取なと

発売日：2026年3月25日

定価：1,350円＋税

ISBN：978-4-591-18921-4

URL：https://www.poplar.co.jp/book/search/result/archive/6053001.html

Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/459118921X

メイクのひみつ＆ルールBOOK

監修：吉田美幸（ヘアメイクアップアーティスト）／上田有希子（皮膚科医）

発売日：2026年3月25日

定価：1,350円＋税

ISBN：978-4-591-18920-7

URL： https://www.poplar.co.jp/book/search/result/archive/6053002.html(https://www.poplar.co.jp/book/search/result/archive/6053002.html)

Amazon： https://www.amazon.co.jp/dp/4591189201