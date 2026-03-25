15周年！NHK「100分de名著」テキスト4月号は、ついにあの「ウィトゲンシュタイン」を読み解きます！

株式会社ＮＨＫ出版

NHK「100分de名著」テキストが2026年3月25日に発売となります。同名人気番組の副読本（テキスト）として2011年4月号からはじまり15周年を迎えた同テキスト、16年目のスタートとなる新年度4月号のテーマは「哲学者・ウィトゲンシュタイン」です。

ウィトゲンシュタインの影響は、現代のコンピュータ・サイエンスやAI研究にまで及んでいます。哲学者・古田徹也さんとともにウィトゲンシュタインの人生を辿りながら、その代表作である『論理哲学論考』と『哲学探究』を読み解きます。

NHK100分de名著 ウィトゲンシュタイン 『論理哲学論考』『哲学探究』

哲学界に革命を起こした稀代の天才は、＜言葉＞に何を求めたのか

ウィトゲンシュタインは前期の代表作『論理哲学論考』では、世界と言語の関係を突き詰めて考えた末、「語りえないことについては、沈黙しなければならない。」と記した。その意図とはなんだったのか。後期の『哲学探究』では、前期の思想を否定し、新たに「言語ゲーム」という概念を提示した。その独創的な概念とは。

科学哲学、政治哲学、法哲学、宗教哲学、言語学、美学、社会学、人類学、心理学、文学、さらに現代のコンピュータ・サイエンスやＡＩ研究にまで及ぶ彼の哲学の影響と、波瀾万丈のウィトゲンシュタインの人生を辿りながら、気鋭の哲学者・古田徹也さんとその代表作のエッセンスを大胆に掬い上げる。

たとえば、私たちが今、言語系の生成ＡＩの性能や出力を目の当たりにして抱いている当惑や疑問の数々を、九十年前に彼はすでに先取りしていました。それだけでなく、一定の回答を示してもいます。

また彼は、特に晩年にかけて、母語の習得と心の発達の過程をリンクさせるかたちで、人間の心とは何かという問題に迫っていきます。そこで彼が導き出した結論も、ＡＩやロボットは心をもちうるのかという、まさに私たちが直面しつつある問題に重要な示唆を与えるものとなって

います。今この時期にウィトゲンシュタインの哲学を取り上げる意義は、そうしたところにもあると言えるでしょう。

（テキスト「はじめに」より）

■講師 古田徹也（哲学者・東京大学大学院准教授）

■3月25日発売

■電子版あり

■放送：Eテレ 月曜 午後10:25～10:50ほか

番組講師・古田徹也さんによる『はじめてのウィトゲンシュタイン』が増刷

売れ行き好調により増刷決定！ 改めて注目を集めるウィトゲンシュタインへの入門書

哲学史に決定的なインパクトを残した独創的な哲学者として、また、奇行の多い天才の典型として、比類なき評価を得ている孤高の人物・ウィトゲンシュタイン。彼について、その波瀾に富んだ生涯と独特の思索の全体像をつかむ、初学者向けの理想的な一冊『はじめてのウィトゲンシュタイン』（NHKブックス）が、売行き好調により増刷を決定しました。

番組講師／著者

古田徹也（ふるた・てつや）

哲学者、東京大学大学院准教授

一九七九年熊本県生まれ。東京大学文学部卒業、同大学院人文社会系研究科博士課程修了。博士（文学）。新潟大学准教授、専修大学准教授を経て、現職。著書に『懐疑論』（中公新書）、『ウィトゲンシュタイン『論理哲学論考』の基本』（中央公論新社）、『はじめてのウィトゲンシュタイン』（ＮＨＫブックス）、『ウィトゲンシュタイン 論理哲学論考』（角川選書）ほか。『言葉の魂の哲学』（講談社選書メチエ）で第41回サントリー学芸賞受賞。

商品情報

ウィトゲンシュタイン『論理哲学論考』『哲学探究』4月

講師：古田徹也

発売日：2026年3月25日

定価：700円（税込）

仕様：A5判・116ページ

ISBN：978-4-14-223187-4

NHK出版商品ページ▼

https://www.nhk-book.co.jp/detail/000062231872026.html

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NHKブックス No.1266 はじめてのウィトゲンシュタイン

著者：古田徹也

発売日：2020年12月25日

定価：1760円（税込）

仕様：B6判・320ページ

ISBN：978-4-14-091266-9

NHK出版商品ページ▼

https://www.nhk-book.co.jp/detail/000000912662020.html

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