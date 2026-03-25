NEC Orchestrating Future Fund、AIエージェントによる物理空間自律運用プラットフォーム「Alpha Vision」を提供する米国AGI7社へ出資

日本電気株式会社

NECが出資するエコシステム型コーポレートベンチャーキャピタル（CVC）ファンド「NEC Orchestrating Future Fund」（以下 NOFF、注1）は、AIエージェントが物理空間を理解し、検知した事象に応じて適切な対応を自動実行するPhysical AIプラットフォーム「Alpha Vision」を提供するAGI7, Inc.（以下 AGI7、注2）へ出資しました。

近年、店舗、倉庫、建設現場、データセンター、イベント会場、公共インフラなど、社会を支える様々な現場では、安全対策の高度化、人手不足への対応、複数拠点を横断した統合的な可視化、迅速な意思決定の必要性が高まっています。一方で、現場に設置されたカメラやIoTデバイスから取得される膨大な映像・センサーデータを人手で継続的に把握し続けることには限界があり、物理空間を理解しながら高度な可視化・判断を行えるAIの活用が急速に求められています。

AGI7 が提供する「Alpha Vision」は、既存のカメラインフラを活用し、AIが物理空間の状況をリアルタイムに把握するとともに、複数のAIエージェントが自動巡回、リスク検知、音声ガイダンス、状況判断、レポート生成などを自動で実行する点が特長です。散在する映像データから自然言語で必要な場面を検索できる「Magic Search」により、過去の事象や証跡を瞬時に特定できるほか、AIエージェントによるレポート自動生成により、日常業務の負荷軽減と迅速な意思決定に寄与します。こうしたアプローチは北米の小売、物流、建設などを中心に広がりつつあり、物理空間の運用モデルを刷新する次世代のPhysical AIプラットフォームとして注目されています。

NECは今回の出資を通じて、NECが有する映像解析技術や、パブリックセーフティ領域での知見と、AGI7の先進的なPhysical AIプラットフォームを組み合わせることで、安全・安心でレジリエントな世界の実現に貢献していきます。

AGI7 Co‑Founder & CEO Song Cao

NEC Orchestrating Future Fundからの出資を心より歓迎し、私たちのPhysical AI技術に対する信頼に感謝いたします。AGI7が提供するプラットフォーム『Alpha Vision』は、AIエージェントが物理空間の事象を自律的に理解・判断することで、企業のお客様が直面する労働力不足やオペレーションの非効率という課題を根本から解決するものです。グローバルな知見を有するNECとのパートナーシップを通じて、私たちの技術をより多くのお客様へ届け、あらゆる現場における自動化と物理空間のDXを共に加速させていけることを大変嬉しく思います。

NEC Corporate SVP 和田 茂己

現場の安全確保と運用効率化は、社会基盤を支える上でますます重要性を増しています。AGI7が提供する物理空間向けAIプラットフォームは、AIエージェントが物理空間の出来事を正確に捉え、適切な判断と行動へつなげる点で革新的です。NECが長年蓄積してきたパブリックセーフティ・産業領域の知見と組み合わせることで、現場運用の高度化と新たな社会価値の創出に貢献していきたいと考えています。

以上

（注1）NECが描く未来の社会像「NEC 2030VISION」に共感した複数の出資企業が参画するエコシステム型Corporate Venture Capital

https://jpn.nec.com/noff/

（注2）本社：米国・カリフォルニア州 / Co‑Founder & CEO Song Cao

https://alphavision.ai/

＜本件のお問い合わせ先＞

NEC ビジネスイノベーション統括部

E‑Mail：contact@noi.jp.nec.com