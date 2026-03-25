水なしで使えるからお手入れ簡単！使う場所が広がる、充電式のアロマディフューザーを発売！

株式会社ニトリホールディングス

株式会社ニトリ（本社：札幌市北区 代表取締役会長兼社長：似鳥 昭雄 以下：ニトリ）より、2026年3月中旬から全国のニトリ店舗およびニトリネットにて販売を開始した、「水がいらないアロマディフューザー（AR08LB）」をご紹介します。【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2113400063525s/(https://www.nitori-net.jp/ec/product/2113400063525s/)

おうち時間の過ごし方やセルフケアへの意識が高まる中、香りをもっと手軽に、もっと自由に楽しめる新しいアロマディフューザーが登場しました。

本商品は、水を使わず、エッセンシャルオイルを直接超音波で噴射させる方式を採用。オイル本来の香りをそのまま空間に拡げます。さらに、満充電で約12日間使用できるロングバッテリー設計（※1）により、日常使いはもちろん、寝室やワークスペースなど、さまざまなシーンで香りのある空間を実現できます。

（※1）Lowモード1日3時間使用（ランプ点灯なし）の場合

■商品特長

１. 水がいらない超音波式アロマディフューザー

アロマオイルの入ったボトルを直接カートリッジに取り付けて使用できる（※2）、超音波式アロマディフューザー。従来の水を使用するタイプと比較して、清潔さを保ちやすい設計で、日々のお手入れが簡単です。3段階の運転モードでお部屋の広さに合わせて香りの強さを調整することができます。

（※2）ボトルが取り付けられない場合は付属のボトルに詰め替えてご使用ください。本品は合成香料を含むアロマオイルは使用できません。

２. USB充電式で、使う場所が広がる

USB Type-Cでの充電式で、約3時間で充電完了。満充電で約12日間使えるロングバッテリー設計です（※1）。3時間で自動的に電源が切れるオートオフ機能付き。場所を選ばず気軽に使用できます。

３. ライト付きでリラックスタイムにおすすめ

本体底のライトがやさしく光り、リラックスタイムにもおすすめ。ライトが操作部を照らすので、暗い中でも操作が簡単です。ライトの消灯も可能で、稼働時の音を抑えた設計なので、おやすみの際にも使いやすい仕様です。

「水のいらない超音波式アロマディフューザー」で、あなたのお部屋を快適にしませんか？

ニトリでは、今後も暮らしを便利に、快適に彩る商品の開発に力を入れてまいります。

■商品概要 ※価格は全て税込み表記

【商品名】水がいらないアロマディフューザー (AR08LB)

【価格】3,990円

【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2113400063525s/

【カラー】ベージュ

【定格入力】DC5V/1A

【充電時間（約）】3時間（充電環境により異なります）

【連続稼働時間（約）】点灯あり（Lowモード：12時間、Midモード：10時間、Highモード：9時間）/点灯なし（Lowモード：37時間、Midモード：27時間、Highモード：20時間） ※3時間オートオフ

【外形寸法（約）】直径82mm×高さ137mm

【質量（約）】230g（USBコード、ボトル含む）

【付属品】ボトル（ガラス/10mL容量）、USBコード（Type-C）

用途に合わせたアロマディフューザーをご用意しております。

【商品名】アロマディフューザー (AR07)

【価格】2,990円

【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2113400063518s/

【カラー】モカ

【定格入力】DC5V/1A

【定格消費電力】5W

【水タンク容量（約）】120mL

【外形寸法（約）】幅98mm×奥行98mm×高さ120mm

【質量（約）】260g（USBコード含む）

【付属品】USBコード

【商品名】持ち運べるコードレスアロマディフューザー(AR05)

【価格】1,990円

【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2113400054622s/

【カラー】ホワイト

【定格入力】DC5V/1A

【充電時間（約）】2時間（充電環境により異なります）

【連続稼働時間（約）】ライトあり：9時間、ライト無：30時間

※コードレス使用時4時間オートオフ

【外形寸法（約）】幅104mm×奥行104mm×高さ44mm

【質量（約）】190g（USBコード含む）

【付属品】USBコード、アロマパッド×２

※一部離島でのお買上げまたはお届けの場合は、別途手数料を頂戴します。