【50代以下の男女に調査】男性が健康や見た目に気を遣うことを「良いと思う」女性は約86％。男性自身の意識と女性が求めることとは？

株式会社NEXER

■男性の「見た目」意識、女性はどう見ている？

近年、男性の美容・健康意識は急速に高まりつつあります。

メンズコスメ市場の拡大、メンズ脱毛サロンの増加、そして美容クリニックを訪れる男性の急増など、男性にとっても「見た目のケア」が日常の一部になりつつあります。

では実際に、男性自身はどの程度「見た目」を意識しているのでしょうか。

そして、女性はその意識をどのように評価しているのでしょうか。

ということで今回はMSクリニックと共同で、全国の50代以下の男女300名を対象に「男性の見た目への意識」についてのアンケートをおこないました。

※本プレスリリースの内容を引用される際は、以下のご対応をお願いいたします。

・引用元が「株式会社NEXERとMSクリニックによる調査」である旨の記載

・MSクリニック（https://www.clairvoyancecorp.com/）へのリンク設置

「男性の見た目への意識に関するアンケート」調査概要

調査手法：インターネットでのアンケート

調査期間：2026年3月6日 ～ 3月16日

調査対象者：全国の50代以下の男女

有効回答：300サンプル（男性150名、女性150名）

質問内容：

質問1：男性が健康や見た目に気を遣うことについてどう思いますか？

質問2：その理由を教えてください。

質問3：（男性）自分自身の健康や見た目について、どの程度気を遣っていますか？

質問4：（男性）その理由を教えてください。

質問5：（気を遣っている男性）健康や見た目のために、特に意識して行っていることは何ですか？

質問6：（気を遣っている男性）その理由を教えてください。

質問7：（女性）パートナーや身近な男性に「もっと気を遣ってほしい」と思うことはありますか？

質問8：（気を遣ってほしいことがある女性）パートナーや身近な男性に、特に「もっと気を遣ってほしい」と思うことを選んでください。

質問9：（気を遣ってほしいことがある女性）その理由を教えてください。

質問10：男性が美容クリニックや専門医療を利用することについてどう思いますか？

質問11：その理由を教えてください。

※原則として小数点以下第2位を四捨五入し表記しているため、合計が100％にならない場合があります。

■81.7％が、男性が健康や見た目に気を遣うことを「良いと思う」と回答

まず、全国の50代以下の男女300名に、男性が健康や見た目に気を遣うことについてどう思うかを男女別に聞いてみました。

その結果、女性の34.0％が「とても良いと思う」、52.0％が「良いと思う」と回答し、合わせて86.0％が肯定的な意見でした。一方、男性の26.0％が「とても良いと思う」、51.3％が「良いと思う」と回答し、合わせて77.3％が肯定的でした。

男性側も77.3％が肯定的に回答しましたが、女性と比べると約9ポイントの差があります。つまり、男性自身が思っている以上に、女性は男性が見た目を気にかけることを好意的に捉えているということです。

「良い」と思う理由として、回答者からは以下のような声が寄せられました。

男性が健康や見た目に気を遣うことが「良い」と思う理由

・清潔感があるほうが好感が持てるから。（20代・女性）

・社会人としてのマナーだから。（20代・男性）

・健康や見た目が良くて悪いことはないと思うから。（40代・男性）

・身だしなみがきちんとしていなかったり、見た目が良くないのはだらしない感じがするから。（40代・女性）

・見た目に気を使うことで清潔感だけでなく、自信もついてくると思うため。（30代・女性）

最も目立ったのは「清潔感」をキーワードとした回答です。また、見た目のケアを「社会人としてのマナー」と捉える声や、ケアを通じて「自信がつく」という心理的な効果を指摘する意見も多く見られました。

■男性の約49％が自身の健康や見た目に「気を遣っている」と回答

続いて、男性に自分の健康や見た目にどの程度気を遣っているかを聞いてみました。

その結果「とても気を遣っている」が8.0％、「やや気を遣っている」が41.3％で、合わせて49.3％となりました。一方「あまり気を遣っていない」が24.0％、「まったく気を遣っていない」が26.7％と、半数以上は十分に気を遣っていないことがわかります。

男性の77.3％が「見た目に気を遣うことは良い」と答えていたことを踏まえると、「意識はあるが、行動に移せていない」という理想と現実のギャップが浮き彫りになります。

それぞれの回答理由について聞いてみたので、一部を紹介します。

気を遣っている理由

・健康維持、異性に良く見られたい。（30代・男性）

・社会的なマナーだと感じているから。（30代・男性）

・悪い印象を持たれたくない。（40代・男性）

気を遣っていない理由

・気にしてもメリットがないから。（40代・男性）

・面倒くさいから。（40代・男性）

気を遣っている人の主な理由は「健康維持」や「マナー」です。

一方、気を遣っていない人の理由は「面倒」「興味がない」という声が中心でした。何から始めればいいかわからない、あるいは手軽に始められる方法を知らない、という男性も少なくないのかもしれません。

■気を遣っている男性が最も取り組んでいるのは「運動」で約41.9％

続いて、健康や見た目に気を遣っている男性に、特に意識して行っていることを聞いてみました。

その結果、最も多かったのは「運動」で41.9％でした。

次いで「食事管理」が12.2％、「スキンケア」が10.8％、「眉・ヒゲなどの身だしなみを整える」が8.1％、「体臭・口臭ケア」が5.4％と続きました。

具体的な理由を聞いてみたので、一部を紹介します。

特に意識して行っていることとその理由

・【運動】健康の基本は身体を動かすことだと思っているから。（40代・男性）

・【食事管理】栄養不足を補うため。（30代・男性）

・【スキンケア】肌荒れ気味だから。（20代・男性）

・【歯のケア】歯の手入れを怠ると、他の部分にも影響が出るから。（40代・男性）

運動に取り組む男性は「体力維持」「健康管理」を重視する傾向が強く、スキンケアを始めるきっかけは肌トラブルの実感、食事管理の動機は体型への危機感が中心です。いずれも「自分で気づいた課題」がきっかけとなっている点が特徴的です。

■女性の約41.3％がパートナーや身近な男性に「もっと気を遣ってほしい」と回答

続いて、女性にパートナーや身近な男性に「もっと気を遣ってほしい」と思うことを聞いてみました。

その結果「ある」と回答したのは41.3％で、「ない」は58.7％でした。

約4割の女性が、身近な男性にもっと見た目や健康のケアを求めていることがわかります。

さらに、どのような点を求めているかを聞いてみました。

最も多かったのは「健康管理」で24.2％でした。

次いで「清潔感」21.0％、「体臭・口臭ケア」14.5％、「服装・ファッション」11.3％、「眉・ヒゲの手入れ」8.1％と続きます。

具体的な内容を聞いてみたので、一部を紹介します。

男性に「もっと気を遣ってほしい」と思うこととその理由

・【健康管理】いつまでも健康でいて欲しいから。（40代・女性）

・【体臭・口臭ケア】口臭や体臭は本当に不愉快だから、周りに迷惑をかけないために。（20代・女性）

・【服装・ファッション】スーツや洋服が古くても、買うのが面倒だと言ってあまり新しいものを買いたがらない。（30代・女性）

・【眉・ヒゲの手入れ】眉毛ひとつで顔の印象が大きく変わる。（30代・女性）

・【体型維持】一緒に歩いていて恥ずかしくない程度には気を遣ってほしい。（30代・女性）

女性が最も気にしているのは「健康管理」で、「長生きしてほしい」という思いやりの声が印象的でした。男性が最も取り組んでいる「運動」が女性の要望リストに入っていない点は、男女の意識にズレがあることがうかがえます。

■67.7％が、男性の美容クリニックや専門医療の利用を「良いと思う」と回答

最後に、全国の50代以下の男女300名に、男性が美容クリニックや専門医療を利用することについてどう思うかを男女別に聞いてみました。

その結果、女性の16.7％が「とても良いと思う」、58.0％が「良いと思う」と回答し、合わせて74.7％が肯定的な意見でした。一方、男性の10.7％が「とても良いと思う」、50.0％が「良いと思う」と回答し、合わせて60.7％が肯定的でした。

良いと思う理由についても聞いてみたので、一部を紹介します。

男性が美容クリニックや専門医療を利用することを良いと思う理由

・男性も女性も関係なく美しくあろうとするのは素敵なことだと思うから。（20代・女性）

・清潔感を保つには男性のそういった施設はありだと思う。（30代・女性）

・自分1人でやるには限界があるので、専門的なところで徹底的にケアをしてもらったほうがいいと思うため。（30代・女性）

・汚いより綺麗な方が清潔感があっていいと思うからです。（40代・男性）

・見た目にお金をかけているとわかるから。（40代・男性）

「男女関係なく美容に取り組むことは良いこと」「セルフケアには限界があるから専門家に任せた方が効果的」といった意見が多く寄せられました。

男性にとって美容医療は「特別なこと」ではなく、健康管理や身だしなみの延長線上にある選択肢として受け入れられつつあるようです。

■まとめ

今回の調査では、男性が見た目に気を遣うことについて全体の8割以上が肯定的で、特に女性がより好意的に捉えていることがわかりました。しかし、男性自身が「気を遣っている」と答えたのは約半数で、理想と現実にはギャップがあることが明らかになりました。

また、美容クリニックや専門医療の利用についても約7割が肯定的です。男性も美容・健康に投資することは、もはやトレンドではなく新しい常識になりつつあります。見た目のケアは自分への投資であり、周囲からの評価だけでなく、自信や健康にもつながるものです。

必要に応じて専門機関を活用しながら自分を磨くことが、自信ある毎日への一歩になるのではないでしょうか。

＜記事等でのご利用にあたって＞

・引用元が「株式会社NEXERとMSクリニックによる調査」である旨の記載

・MSクリニック（https://www.clairvoyancecorp.com/）へのリンク設置

【MSクリニックについて】

総院長：葉山 芳貴

住所：〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-19-5 新宿幸容ビル3階（MSクリニック新宿）

電話番号：0120-76-6800（MSクリニック新宿）

【株式会社NEXERについて】

本社：〒170-0013 東京都豊島区東池袋4-5-2 ライズアリーナビル11F

代表取締役：宮田 裕也

URL：https://www.nexer.co.jp

事業内容：インターネットリサーチ、SEO、WEBブランディング、レビューコンテンツ、リアルショップサポート、WEBサイト制作