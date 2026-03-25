第9回新潮ミステリー大賞受賞作『キツネ狩り』待望の第2弾、寺嶌曜さん『深淵のカナリア』、3月25日（水）発売！

株式会社新潮社

第9回新潮ミステリー大賞を受賞した異色の警察小説『キツネ狩り』から3年、待ち望まれた続篇『深淵のカナリア』（新潮社刊）が本日3月25日（水）、発売日を迎えました。

『深淵のカナリア』は、三年前の光景を視ることができる右眼を持つ警察官・尾崎が無差別殺人事件の真相に挑む、長篇ミステリー小説です。

尾崎は、右眼の能力を知る上司、署長とともに未解決事件を再捜査し、解決に導いていました。しかし捜査に不正が働いているのではないかとの内部告発が監察にあり、三人は出頭を命じられてしまいます。証拠能力のない尾崎の右眼について白状するわけにはいかず窮地に陥る三人の前に、内部告発を見逃すのと引き換えに、地下鉄車輛内で起きた無差別殺人事件の再捜査を持ち掛ける男が現れて……。

特殊能力に優る地道な裏付けに圧倒される比類なき警察ミステリー、どうぞご堪能ください！

■ シリーズ第一作『キツネ狩り』（新潮文庫）も発売即重版決定で話題！

『深淵のカナリア』刊行に先立ち文庫化された『キツネ狩り』は、発売一週間で重版が決定しました。

選考委員全会一致での受賞となった『キツネ狩り』未読の方は、この機会にぜひお手に取ってみてください。

『キツネ狩り』書誌データ

【タイトル】キツネ狩り

【著者名】寺嶌曜

【発売日】2026年2月28日

【造本】文庫版、電子版

【定価】935円（税込）

【ISBN】978-4-10-106681-3

【URL】https://www.shinchosha.co.jp/book/106681/

■ 書籍内容紹介

警官の尾崎は三年前の光景を映す右眼を持っているが、捜査に不正の疑いありと告発され、監察から出頭を命じられる。窮地に陥る尾崎の前に、かつて地下鉄内で起きた無差別殺人の再捜査に協力すれば、告発を見逃すと持ち掛ける男が現れ……。証拠能力のない特殊設定を地道な検証で圧倒する、比類なき警察小説、待望の第二弾！

■ 著者紹介

寺嶌曜（てらしま・よう）

1958（昭和33）年、大分県生まれ。福岡県在住。グラフィックデザイナー。2022（令和4）年、『キツネ狩り』で新潮ミステリー大賞を受賞してデビュー。

■ 書籍データ

【タイトル】深淵のカナリア

【著者名】寺嶌曜

【発売日】2026年3月25日（水）

【造本】四六判ソフトカバー

【定価】2,475円（税込）

【ISBN】978-4 -10-354972-7

【URL】https://www.shinchosha.co.jp/book/354972/