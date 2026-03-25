18歳が新潮新人賞受賞！　注目の新人、有賀未来さん『あなたが走ったことないような坂道』3月25日（水）発売！

株式会社新潮社

第57回新潮新人賞を選考委員・上田岳弘、金原ひとみ、又吉直樹各氏の絶賛で受賞した『あなたが走ったことないような坂道』が本日3月25日（水）、発売日を迎えました。

《「あたしって、何、」真っ赤になった両脚をティッシュで拭きながら、涙が、言葉があふれ出して止められない。》（本文より）

香港で生まれ、移民の養父母のもと日本で育った主人公の女子高生、星瑤（シンユ）は、世界の残酷さを受け入れきれず、それでも全身全霊、傷だらけで生きてゆきます。あたしは香港人？ 中国人？ 日本人？ 母国とは何？ 母語とは何？ 家族とは何？ 女友達への特別な気持ちは愛？ アイデンティティの揺らぎを彼女は「絶望」より速く駆け抜けます。2007年生まれ、独自の文体と清新な感性。注目の新世代作家の誕生です。

受賞記念インタビューはこちら！ :https://www.shinchosha.co.jp/shincho/tachiyomi/20251007_4.html

■著者紹介：有賀未来（ありが・みく）

2007（平成19）年、東京都生まれ。2025年、第57回新潮新人賞受賞（受賞時、高校3年生）。

■書籍データ

【タイトル】あなたが走ったことないような坂道

【著者名】有賀未来

【発売日】2026年3月25日（水）

【造本】四六判変型ハードカバー

【定価】1,760円（税込）

【ISBN】978-4-10-356661-8

【URL】https://www.shinchosha.co.jp/book/356661/