【大丸神戸店】精肉店直営のお弁当屋がオリジナルオープン！〈肉幸房 樹 (TATSUKI)〉4月1日(水) からニューオープン。大丸神戸店だけのオリジナル弁当がお披露目です。

株式会社 大丸松坂屋百貨店

自然豊かな兵庫県西脇市に拠点を構える川岸畜産。その直営による大丸神戸店オリジナルブランド〈肉幸房 樹〉が、4月1日(水) にニューオープンいたします。

川岸畜産は、神戸ビーフを中心に自社牧場での肥育から精肉加工、焼肉店の運営までを一貫して手がける精肉の専門企業。育て方から加工技術に至るまで徹底してこだわり抜き、上質な神戸ビーフを提供し続けています。

このたび誕生する〈肉幸房 樹〉は、その確かな品質をより身近に楽しんでいただくために誕生した、大丸神戸店でしか楽しめないオリジナルブランドとなっています。さまざまな部位と調理法で、肉本来の旨みを引き出したお弁当をご提案いたします。

☆川岸畜産の特徴

上質な神戸ビーフをお手軽にお客さまにお届けできる〈川岸畜産〉には3つの特徴があります。

１. 自社一貫肥育

自然に多く囲われた兵庫県西脇市に、自家牧場を構えています。夏でも気温が25度以上にならないよう、比較的涼しい環境を保っています。またさらにリラックスできるように牛舎内にはモーツァルトを流し、牛たちが快適に過ごせる空間作りを行っています。

２. 牝牛のみを扱うでこだわり

きめ細やかな肉の繊維と良質な脂が美しい霜降りになる牝牛のみを肥育。しつこくない脂と濃厚な赤身の余韻が広がるのが牝牛の魅力。一度食べたら忘れられない美味しさです。

３. 高い加工技術

肉質は部位や肉牛によってそれぞれ異なるため、刃を入れる肉を見て、その都度最適なカットをします。高い技術を持った選ばれた職人による手作業で、肉本来のおいしさと柔らかさを引き出します。

最初に食べるならこれ！！オススメ商品をピックアップ！

〈肉幸房 樹〉では、9種類のお弁当を展開いたします。調理法にあわせて最適な部位と加工を施しています。その中でも「最初に食べるなら！」のオススメお弁当をご紹介します。

「神戸ビーフすき焼き重」

税込1,620円

神戸ビーフの中でも、きめ細やかな肉質と上品な

脂質を持つ「牝（メス）牛」のみを贅沢に使用しています。割り下が染み込んだ大判のお肉と、彩り豊かな具材。一つの折箱の中に、すき焼きの醍醐味を余すことなく凝縮した、樹自慢の逸品です。

「神戸ビーフカルビ重」

税込1,620円

希少な神戸ビーフ牝牛を、食欲をそそる甘辛いタレで香ばしく焼き上げました。お肉の力強い旨味を引き立てるのは、こだわりの自家製キムチとナムル。ボリューム満点ながら、牝牛特有の上品な脂質で、最後まで飽きることなくお楽しみいただけます。

「神戸」ならでは！パンとのコラボ商品

テーマは「神戸」！〈肉幸房 樹〉のお肉を神戸らしく味わっていただきたい。そんな想いを込められた「ローストビーフサンド」が誕生しました。神戸で昔から愛されている老舗ベーカリー〈ドンク〉のパンを使用し、神戸ならではのお肉を楽しめる商品提案です。

「神戸ビーフローストビーフサンド」

税込972円

バター香る〈ドンク〉のクロワッサンに、細やかに仕上げた神戸ビーフのローストビーフを贅沢に

挟みました。濃厚な特製マヨネーズソースと大葉の爽やかな香り、玉ねぎの食感、そして粒マスタードのアクセント。すべてが一体となり口の中で広がる、神戸ならではの特別なサンドイッチです。

その他、魅力的なお弁当のラインアップ

「神戸ビーフステーキ弁当」

税込3,780円

川岸畜産が誇る神戸ビーフ牝牛を、贅沢にステーキカットでご堪能いただける、樹の自信作です。

熟練の職人が絶妙な焼き加減で仕上げた肉厚なステーキは、口に入れた瞬間にとろけるような柔らかさと、神戸ビーフ牝牛ならではの上質な脂の旨みが広がります。彩り豊かな季節の副菜を添え、特別なひとときにふさわしい、格別の一箱です。

「神戸ビーフ平切り重」

税込1,620円

希少な神戸ビーフ牝牛を豪快で大判な平切りにし、素材本来の旨みが活きる味付けで仕上げました。きめ細やかな肉質から生まれる、やわらかくジューシーな食感は、牝牛ならではの上品な余韻。こだわりの自家製キムチとナムルを添え、最後まで飽きることなくお楽しみいただけます。

「黒毛和牛ハラミ焼肉重」

税込2,160円

旨みが凝縮された黒毛和牛のハラミを、食欲をそそる香ばしい焼肉スタイルで仕上げました。ハラミ特有の濃厚で力強い旨みと食感が、白ご飯との絶妙な相性を生み出します。自家製キムチとナムルが添えられ、ボリューム満点ながらも最後まで飽きることなく、存分にお楽しみいただける一品です。