個性的ハイトーンボイスを持つシンガーソングライター：Hibari 新曲『渚』をリリース！

日本コロムビア株式会社

日本コロムビアの新人発掘プロジェクト「Filter Project」からアーティスト：Hibari（読み：ヒバリ）の最新シングル『渚』（読み：ナギサ）がリリースされた。

Hibariは作詞・作曲・編曲まで自ら手がけ、シティポップを自身のルーツとしながらJ-Pop・Jazz・R&Bを溶け合わせた心地よいサウンドと、力強く情感豊かな歌声が特徴のシンガーソングライター。

SNSでは弾き語りのカバー投稿だけでなく、Vlog等によるジャンルにとらわれない発信を行っている。楽器はギター・サックス演奏を得意とし、趣味も幅広く、そのすべての活動をアーティストの表現へと昇華させている。ライブ活動も継続的に行っており、着実に認知を高めている今注目のアーティストの一人。

今回Filter Projectからリリースした楽曲『渚』は、誰もが経験する“別れ”をテーマにした楽曲。ピアノが織りなす穏やかな旋律から始まり、楽曲が進むにつれてブラスやエレクトリックピアノ、温かみのあるベースが重なり合うことで、ゆったりとしたバラードでありながら強くグルーヴを感じさせる奥行きのあるサウンドに仕上がっている。すでに弾き語りライブでは披露されており、ファンの間でもリリースが待ち望まれている1曲。別れは痛みではなく、形を変えて続いていく“ただの営み”であるという前向きなメッセージを静かに描きながら、日常の中にある小さな希望を優しく照らすような楽曲。アレンジャーは前作に引き続き、シティポップ/R&Bのサウンドメイクに精通する出原 昌平氏（ex. Deep Sea Diving Club）が担当している。是非各配信サービスでチェックしてほしい。

Filter Projectのオフィシャルプレイリストではこれまでにプロジェクトからリリースされたすべての楽曲を聴くことができるので合わせてチェックしよう。

■アーティスト名：Hibari (読み：ヒバリ)

唯一無二の声を持ち、作詞・作曲・アレンジまで自ら手がけるシンガーソングライター。

シティポップをルーツに、J-Pop、Jazz、R&Bを溶け合わせた心地よいサウンドと、力強く情感豊かな歌声でリスナーを魅了する。

ジャンルにとらわれない映像投稿やサックス演奏にも積極的に取り組み、カメラやバイクなどの趣味から得た感性も表現へと昇華している。

▼リリース作品：『渚』 (読み：ナギサ)

配信URL： https://Hibari.lnk.to/nagisa

▼本人コメント：

誰もが経験する“さよなら”は痛みではなく、形を変えて続くただの営みです。

よくある出来事のひとつ、その中にある前向きさを歌った楽曲です。

全てはあなたのためにあります。Adieu！

▼SNS

Litlink： https://lit.link/hibari0724

TikTok： https://www.tiktok.com/@hibarinigo

Instagram： https://www.instagram.com/hibari0724/

X： https://x.com/Hibari0724

YouTube： https://www.youtube.com/@hibari0724

■Filter Project

URL： https://columbia.jp/filter/

プレイリスト： https://lnk.to/Filter_Project

Instagram： https://www.instagram.com/columbia_filterproject/

TikTok： https://www.tiktok.com/@columbia_filterproject

▼プロジェクト名：Filter（読み：フィルター）に関して

デジタルヒットを目指した新人発掘、および既存にとらわれないプロモーションを実践していくプロジェクト。

「Filter」という単語は「～をろ過する」や検索条件を追加する意味でも使われる単語。様々な粒度（コンテンツ・アーティスト）が溢れるエンタメシーンの中から”良質な音楽・ヒットの原石を見つけ出したい”という想いから命名。

Filterには 「知れわたる」という意味も。

ロゴは芽（才能）が開花し世界に知れわたる様子を表している。

▼プロジェクト基本方針

「自由な発想」を念頭にデジタルヒット創出を目指す。新人発掘にフォーカス。