特別付録は「ぬいぐるみチャームになる パンどろぼう おにぎりぼうやエコバッグ」！ 『レタスクラブ』2026年4月号セブンネットショッピング・セブン-イレブン特別版が本日発売！

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA LifeDesign（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：川金正法）は、2026年3月25日（水）に『レタスクラブ』4月号セブンネットショッピング・セブン-イレブン特別版と4月号を同時発売しました。4月号特別版は、特別付録「ぬいぐるみチャームになる パンどろぼう おにぎりぼうやエコバッグ」つきです。

ちょっとした買い物などにぴったりなエコバッグは、折りたたんで収納するとかわいい「おにぎりぼうや」のチャームとしても持ち運びが可能に！

■エコバッグのポイント

- 毎日持ち歩きたくなるかわいさ！

エコバッグを収納するポーチ風の「おにぎりぼうや」は、ちょこんと座る姿がとってもかわいく、毎日のお出かけも楽しくなります。カラビナつきなので簡単に取り付け可能！

- 日々の買い物やサブバッグにぴったり！

小さめサイズながらマチが約19cmあるエコバッグは、あらゆるシーンで大活躍です。5号サイズのケーキの箱もすっぽり入るので、お弁当などを入れたときに中身が崩れる心配が軽減。おすしやお総菜などを持ち運ぶのにも重宝します！

■『レタスクラブ』4月号は「定番おかずの新しい作り方」をご紹介！

料理特集は「定番おかずの新しい作り方」。より簡単で、よりおいしく作れる定番おかずのレシピをたっぷりご紹介します！

4月号特別版の付録は「ぬいぐるみチャームになる パンどろぼう おにぎりぼうやエコバッグ」のほか、献立に悩まない！と話題の「平日ラク献立カレンダー」、「お弁当BOOK」、「キャベツのおかずBOOK」もついて大充実。ぜひチェックしてみてください。

タイトル：『レタスクラブ』2026年4月号 セブンネットショッピング・セブン-イレブン特別版

特別付録「ぬいぐるみチャームになる パンどろぼう おにぎりぼうやエコバッグ」

サイズ（持ち手を除く）：約縦29.5×横26×マチ19cm

発行：株式会社KADOKAWA LifeDesign

発売：株式会社KADOKAWA

発売日：2026年3月25日

価格：1,690円（税込）

https://7net.omni7.jp/detail/1266636659

https://store.kadokawa.co.jp/shop/g/g322502000018/

(C) Keiko Shibata／KADOKAWA

※セブンネットショッピング、セブン-イレブン、カドストで販売する『レタスクラブ』4月号特別版の限定付録です。通常号にはつきません。

※一部店舗では、お取り扱いがない場合がございます。

※店舗へのお問い合わせについてはお控えいただきますよう、お願いいたします。

※一部地域では、発売日が異なる場合がございます。

※セブン-イレブン店頭での発売をしない場合もございます。予めご了承ください。

※付録の「ぬいぐるみチャームになる パンどろぼう おにぎりぼうやエコバッグ」は、実物と写真が多少異なることがあります。

※エコバッグ以外は、商品に含まれません。