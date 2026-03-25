【高知市】シティプロモーションキャラクター誕生＆GRe4N BOYZ 楽曲提供で地域PR。ふるさとチョイスの限定特集では厳選した特産品の紹介も！

株式会社スチームシップ

高知県高知市は、全国の皆さまからのあたたかいご支援を力に変え、さらなる地域の魅力向上に取り組んでいます。

現在、日本最大級のふるさと納税サイト「ふるさとチョイス」にて、高知市でしか出会えない【チョイス限定】厳選返礼品や、4月からの新しい生活を彩る【新生活応援特集】を公開中。またシティプロモーションキャラクター「なるコッチー」の誕生や、高知市PR大使「GRe4N BOYZ」による新曲が話題に。この春、ますます活気づく高知市の「いま」をお届けします。

高知市 桑名 龍吾市長とイラストレーター・絵本作家の柴田ケイコさん

■ふるさとチョイス注目企画「チョイス限定特集」で特産品を紹介！

現在、ふるさとチョイスが実施している「ここでしか出会えない品」を集めた限定特集に、高知市が厳選した特産品を掲載しています。希少性と品質を兼ね備えた、自慢の逸品にご注目ください。

【チョイス限定特集ページ】

https://r302.net/?id=kochi_choicegentei_2603

＜特集掲載の注目返礼品＞

・【新生活の食卓に】かね岩海苔 海苔三昧セット （味のり/もみのり/海苔ふりかけ）

国産原料にこだわり、独自の加工技術で仕上げた「かね岩海苔」自慢のセット。毎日の朝食やお弁当にぴったりの味わいを、新生活のスタートに間に合うよう発送いたします。

▶ https://r302.net/?id=kochi_choice_atan005

＜注目のピックアップ返礼品＞

・【全国から高い評価】かつおのたたき 1.5節～2節 約700g 『黒潮の赤い宝玉』

本場高知の職人仕込み。鮮度抜群のカツオを藁で一気に焼き上げました。まさに「赤い宝玉」と呼ぶにふさわしい逸品です。

▶ https://r302.net/?id=kochi_choice_atae001

・【好評の4色セット】3倍長持ち トイレットペーパー サンハニー

地元企業が手がけるトイレットペーパーは使い心地がよく、シングルなのに満足感たっぷり。150mの超ロングタイプで、新生活のストックや防災備蓄にも最適です。

▶ https://r302.net/?id=kochi_choice_ataa009

・【希少な和牛を贅沢に使用】高知土佐あかうしビーフカレー 10食セット

高知県特産の希少な「土佐あかうし」を100%使用した贅沢なレトルトカレー。素材の旨みが溶け込んだ本格的な味わいで、保存食・常備食としても人気のおすすめ品です。

▶ https://r302.net/?id=kochi_choice_ataf053

■新しい門出を祝う「新生活応援特集」を実施中

4月からはじまる新生活にぴったりな名産品をセレクト！実用性があり「高知らしさ」も感じられる地場産品を取り揃えました。

【新生活応援特集ページ】

https://r302.net/?id=kochi_choice_CPN2602

引っ越し後の食卓を支える「お米の定期便」や、日々の生活に欠かせない「トイレットペーパー」のセットなど、新生活のスタートにふさわしいこだわりの返礼品を掲載しています。

■高知市の魅力を全国へ。話題のトピックス

1. 新キャラクター誕生！名称は投票で「なるコッチー」に。

2025年10月、柴田ケイコさんがキャラクターのデザインを行った「シティマーク総選挙」を実施。その後、総選挙で選ばれたシティプロモーションのキャラクターの名前を決める「シティキャラクターおなまえ投票」を令和8年1月5日から2月8日に実施し、総投票数7,630票の中から3,954票を獲得した「なるコッチー」が選ばれました！大変多くの方々が投票くださり、プロモーションを大いに盛り上げてくださいました。心より感謝申し上げます。

▶ https://www.city.kochi.kochi.jp/deeps/city-promotion/

2. 高知市PR大使「GRe4N BOYZ」による完全書き下ろしのオリジナル楽曲が話題

2025年春、「GRe4N BOYZ（グリーンボーイズ）と一緒に高知市PRソングを作ろう」と題して、皆さんの心の中にある高知市の場所やエピソードなど、歌に込めたいメッセージを募集しました。その様々なメッセージをGRe4N BOYZが歌詞にしてメロディにのせて完成したのが「潮騒の詩」です。プロモーション動画にはGRe4N BOYZの高知市に対する想いが反映され、メンバーの思い出深い風景なども登場します。

▶ https://www.youtube.com/watch?v=Xbj301YC0Gk

■高知市について

高知県の中部に位置する高知市は、太平洋に面した温暖な気候と豊かな自然に恵まれた都市です。坂本龍馬ゆかりの地としても知られ、歴史と文化が息づく街並みが魅力。毎年夏には「よさこい祭り」が開催され多くの観光客で賑わいます。

未来のまちづくりにおいては、太平洋に面する都市として、南海トラフ地震をはじめとする大規模災害への備えが最重要課題と捉えています。市ではハード・ソフト両面から防災・減災対策を推進。皆様からの寄附も高知市民の安全・安心を守るために使用され、まちの未来を支える大きな力となっています。

高知市ふるさと納税 ポータルサイトのご案内

・https://r302.net/?id=furusatochoice_kochi（ふるさとチョイス）

・https://r302.net/?id=rakuten_kochi（楽天ふるさと納税）

・https://r302.net/?id=furunabi_kochi（ふるなび）

高知市ふるさと納税 SNSのご案内

高知市ふるさと納税担当者が、豊かな自然が育んだ旬の食材、観光情報やふるさと納税の最新情報などを発信しております。

◆【公式】高知市ふるさと納税 Instagram

[アカウント名] @kochicity.furusato

https://www.instagram.com/kochicity.furusato/

◆高知市ふるさと納税 LINE

https://lin.ee/FwyIohPv

■株式会社スチームシップについて

スチームシップは自治体のふるさと納税業務を支援する会社です。2024年10月より高知県高知市のふるさと納税業務を受託。返礼品の企画・開拓・管理や、Webページの立ち上げ・運営、地域事業者への技術支援（AI活用レクチャー等）、カスタマーセンターなどの業務を一括で請け負っています。

私たちの特徴のひとつは地域密着型ということ。地域に拠点をかまえ、地域に根ざして「地域のブランド価値」を上げていく。そして「まちのファンをつくる」という目標を掲げています。事業受託を機に事業所を開設した市町村も多数。自治体や事業者と連携しながら、地域の未来をよりよく輝かせるために支援を続けています。

ミッション：地域から、未来を変えていく。

ビジョン ：地域が積極的に選ばれる社会をつくる。

会社名 ：株式会社スチームシップ

代表者 ：代表取締役 藤山 雷太

本社 ：〒859-3701 長崎県東彼杵郡波佐見町折敷瀬郷961番地1 2F

設立日 ：2017年4月13日

資本金 ：1億円

従業員数 ：400名

事業内容 ：地域密着型ふるさと納税支援事業、地域活性化事業（カフェ事業、教育事業）

ホームページ：https://steamship.co.jp/