SELF、「SELFBOT AIアバター」を日立のデジタルサイネージ型の観光案内向けに提供

SELF株式会社

SELF株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：生見 臣司、以下、SELF）は、株式会社日立製作所（本社：東京都千代田区、執行役社長兼CEO：徳永 俊昭、以下、日立）が展開するデジタルサイネージ型の観光案内サービス向けに、当社の生成AIソリューション「SELFBOT AIアバター」を提供したことをお知らせいたします。



本取り組みは、北海道内の数か所にて実証が実施され、今後は仙台をはじめ、全国の観光地への設置拡大も検討されています。

■ 導入の背景

近年、訪日外国人観光客の増加や観光地の多様化に伴い、観光案内の多言語対応や24時間対応のニーズが高まっています。こうした中、日立ではAIアバターを活用した観光案内サービスの構築を進めていました。

日立は拡大する観光DXのニーズに対応するため、

- アバターのビジュアル品質の向上- 表現力やリアリティの向上- 利用者の満足度のさらなる向上

をめざした、高解像度かつ自然な対話が可能なAIアバターの実装を検討しており、このような背景から、短期間で高品質なAIアバターを構築できるソリューションとしてSELFの「SELFBOT AIアバター」が採用されました。

■ 導入のポイント

今回の導入では、約2ヶ月という短期間で以下を実現しました。

1. 高品質AIアバターの生成

リアリティの高いビジュアル表現を実現。背景は設置場所に合わせて変更でき、観光地のブランドイメージに合わせたアバターを制作しました。

2. 音声入力への対応

利用者は音声での質問が可能。直感的でストレスのない観光案内体験を提供しています。

3. デジタルサイネージへの導入

既存のデジタルサイネージ環境へスムーズに組み込み、現地での常設運用を実現しました。

4. 多言語対応（英語・中国語・韓国語）

訪日観光客に向け、英語・中国語・韓国語での案内に標準対応。グローバルな観光需要に対応しています。

5. 外部連携機能の実装- iframeによる外部サイト表示- 地図情報（Google Map）のQRコード表示

観光スポットの詳細ページや地図情報へのスムーズな誘導を可能にし、物珍しいだけでなく実用性の高い観光案内を実現しました。

■ 今後の展開

本取り組みは、行政施設や商業施設などの施設オーナーを中心とした観光地へ導入実績を拡大しており、今後は仙台エリアへの展開、さらに全国の観光地への拡大が検討されています。

SELFは、観光DXの推進を通じて、地域の魅力発信と来訪者体験の向上に貢献してまいります。

■ 日立担当者のコメント

株式会社日立製作所

公共システム事業部 自治体ソリューション第二本部 東北北海道公共システム部

主任技師

広瀬 哲氏



観光地における案内サービスは、単なる情報提供ではなく、その地域の魅力を伝える“体験の入口”であると私たちは考えています。



今回、北海道エリアで展開するデジタルサイネージ型の観光案内において、より高品質で親しみやすいAIアバターの実装をめざす中、SELFBOTの技術力と開発スピードは非常に大きな価値をもたらしました。短期間で高解像度のアバター生成、多言語対応、音声入力機能までを実装できたことは、今後の全国展開を見据えた上でも大きな成果です。



地域ごとの特性に合わせた観光DXを推進し、国内外の来訪者にとってより快適で魅力的な観光体験を提供してまいります。

■ SELFBOTについて

SELFBOTは、RAG（検索拡張生成）を活用したAIチャットボットおよび業務効率化ソリューションです。高精度な情報参照と自然な対話を両立し、企業・自治体・商業施設など幅広いシーンで活用されています。

AIアバターとの組み合わせにより、

- デジタルサイネージ- Webサイト- 施設案内端末- 展示会ブース

など、多様なタッチポイントでの顧客接点強化を実現します。

サービス詳細

SELFBOT AIアバター：ht(https://self.systems/selfbot-ai-avatar/)tps://self.systems/selfbot-ai-avatar/(https://self.systems/selfbot-ai-avatar/SELFBOT)

SELFBOT 顧客対応：https://self.systems/selfbot/(https://self.systems/selfbot/)

SELFBOT 社内利用：https://self.systems/selfbot-inside/(https://self.systems/selfbot-inside/)

■ 無料セミナー実施中

「SELFBOT」の無料セミナーを定期的に開催しています。まずは体験いただくことが導入検討の第一歩になりますので、是非お気軽にお問い合わせください。

お申し込みはこちら :https://self.systems/selfbot/handson_seminar/■ SELF株式会社 会社概要

所在地：東京都新宿区西新宿8-15-17 住友不動産西新宿ビル2号館 6F

設立：2014年11月

代表：生見 臣司

URL ：https://self.systems(https://self.systems)

アプリ：https://self.software(https://self.software)

■ 本件に対するお問合せ

企業名：SELF株式会社

メール：info@self.systems

電話 ：03-6908-8434