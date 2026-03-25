株式会社日本動画センター

株式会社日本動画センター（本社：福岡県福岡市、代表取締役：山口直也）は、2026年第1四半期に収益化を剥奪された100チャンネルの全事例を調査・分析した実録レポート『【実録】収益停止100チャンネルの全事例｜あなたの動画は今日も審査されている｜2026年版』を無料公開しました。

本資料では、収益化停止の原因別分類から、異議申し立てで復活できたチャンネルと復活できなかったチャンネルの決定的な違い、そして連鎖BAN（Chain Suspension）を防ぐための安全運用ガイドラインまでを網羅しています。

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■ AI審査の「進化」が、知らぬ間にチャンネルを追い詰める

2025年後半から2026年初頭にかけて、YouTubeはアルゴリズムによる自動判定システムを大幅に刷新しました。

かつて「勤勉さの証」とされていた高頻度投稿は、今や「スパムの疑い」として機能する時代です。

生成AIの普及によりコンテンツが爆発的に増加した結果、審査の軸は「コンテンツの量」から「コンテンツの真正性（Authenticity）」へと完全にシフトしています。

ポリシーの変更は静かに行われ、アルゴリズムは無言で判定を下します。

「知らなかった」では通じない現実が、今まさに多くのチャンネルを直撃しています。

■ 100チャンネルの解剖から導き出された、2026年の生存ロジック

調査対象100チャンネルの最多NG理由は「再利用されたコンテンツ」で42件。

台本の類似性スコアリング（閾値60%以上）・サムネイルのテンプレート重複率47%以上など、AIによる自動照合がリアルタイムで行われています。

「繰り返しの多いコンテンツ」25件・「誤認させるメタデータ」18件と続き、30日間連続で1日3本以上の投稿や、タイトルと動画内容の乖離もNG判定の直接原因となっています。

本資料が最も警告するのは「連鎖BAN」です。

原因を改善しないまま別アカウントで運営を再開すると、同一AdSenseに紐づく全チャンネルが一括停止されるリスクがあります。

復活の決定打は「人間が関与した証跡」の提示であり、即時再申請は待機期間を最大90日へ延長する危険があるため、証拠を積み上げてから計画的に行動することが復活の絶対条件です。

■株式会社日本動画センターについて

株式会社日本動画センターは、YouTubeの収益化復活コンサルティングを行う専門会社です。

キッズ系チャンネルから大人向けジャンルまで幅広い運営実績を持ち、これまで多数のチャンネルの収益化復活・売上拡大をサポートしてきました。

日本動画センターURL：https://japan-video-center.com