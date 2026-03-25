旅行会社向けクラウドサービス『マタタビ Suite』、株式会社日本橋夢屋の導入事例を公開

株式会社アジェンダ

旅行会社向けクラウドサービス『マタタビ Suite』の開発・販売を行っている株式会社アジェンダ（本社：北海道札幌市、代表取締役社長：伊藤 智裕）は、株式会社日本橋夢屋（本社：東京都中央区、代表取締役社長：清宮学）に導入された『マタタビ Suite』の導入事例インタビューを2026年3月25日（水）に公開いたしました。

導入事例記事URL：https://www.agenda.co.jp/products/travel/matatabi/case/yumeya/(https://www.agenda.co.jp/products/travel/matatabi/case/yumeya/?utm_source=PRTIMES&utm_medium=media&utm_id=matatabi)

『マタタビ Suite』導入の背景

株式会社日本橋夢屋は、業務渡航を中心とする旅行会社として、東京本社のほか名古屋・大阪・福岡の4拠点で事業を展開されています。従来利用していた基幹システムはWindows 10の保守終了により継続利用が困難となり、システム刷新を検討されました。

旧システムでは、オンプレミス型システムゆえの拠点間での動作遅延のほか、経理面では請求情報の変更が現場で可能であったことから、入金管理に不安が残る状況もありました。

こうした背景をふまえ、2024年7月よりクラウドサービスである『マタタビ Suite』をご導入いただきました。

『マタタビ Suite』で得られた効果

１．複数拠点を含めた動作遅延の解消と業務スピードの向上

オンプレミス環境下で生じていた拠点間の動作遅延を、クラウド化により完全に解消。検索や画面展開が劇的に高速化したことでシステム待ちのストレスがなくなり、全社的な業務スピードと生産性が改善しました。

２．承認フローによる業務統制の強化と経理処理の安定化

システム上の権限設定と承認フローを厳格化し、現場での不用意な請求変更を制御。入金振り分けやアンマッチ表示機能の活用により経理業務の正確性が増し、日々の処理の安定化とミス削減を実現しました。

３．柔軟かつ高速なデータ出力による、全社的なデータ活用の推進

クイックサーチ機能によって、自社が求める多様なデータを柔軟に出力できるようになりました。従来はフリーズしていた約20万行のデータも、約40秒で出力できる処理性能により、日常的かつ主体的なデータ活用への道が拓けました。

※詳細は、下記URLより記事本文をご覧ください。

https://www.agenda.co.jp/products/travel/matatabi/case/yumeya/(https://www.agenda.co.jp/products/travel/matatabi/case/yumeya/?utm_source=PRTIMES&utm_medium=media&utm_id=matatabi)

旅行会社の業務改革を実現する「マタタビ Suite」

『マタタビ Suite』は、旅行会社向けの基幹システムとして国内初の完全クラウドサービスです。インフラをオンプレミスからクラウドに移行することで、コスト削減と安全かつ安定した運用の両立を実現しました。

本製品には弊社が独自に発明した多数の仕組み（※）が搭載されており、業務効率化はもちろん、ペーパーレス化の実現、セキュリティの強化にも貢献します。さらに、クイックサーチ機能による柔軟なデータ出力が可能であり、日常的な集計・分析など、旅行会社様のデータ活用を支援します。

今後もさらなるデジタルトランスフォーメーションを推進し、旅行会社の業務改革を実現することで、業務効率化や経営改善に寄与し続けます。

（※）3つの特許および1つの意匠を取得済み（特許第7482458号、特許第7427178号、特許第7388663号、意匠登録第1711993号）

株式会社日本橋夢屋について

- 会社名：株式会社日本橋夢屋- 本社：〒104-0033 東京都中央区新川1-10-14 FORECAST茅場町7階- 代表者：取締役会長 小平 雄司代表取締役社長 清宮 学- 公式サイト：https://www.tokutenryoko.com/

製品情報

- 製品名：マタタビSuite（マタタビスイート）- 製品内容：旅行会社向けクラウドサービス- 販売開始日：2019年10月23日- 対応ブラウザ：Google Chrome、Mozilla Firefox、Microsoft Edge（各種最新版）- 公式サイト：https://www.agenda.co.jp/matatabi/

会社概要

- 会社名：株式会社アジェンダ（AGENDA Co.,Ltd.）- 本社所在地：〒060-0003 札幌市中央区北3条西2丁目2-1 NX札幌ビル7階- 代表：代表取締役社長 伊藤 智裕- 設立：1990年11月2日- 資本金：18,045万円- 代表電話：011-215-0610- 代表FAX：011-215-0611- URL：https://www.agenda.co.jp/

旅行会社様お問い合わせ先

株式会社アジェンダ マタタビ Suite担当

E-mail： matatabi_sales@agenda.co.jp