タンデムにもゲルザブ「ゲルザブRS（アール エス）」2026年4月発売予定

株式会社プロトゲルザブR 横幅360mmを 260mmに縮小したゲルザブRS（アール エス）

クルマ・オートバイ・アウトドア用品の企画・輸入・販売を行う株式会社プロト（本社：愛知県刈谷市井ヶ谷町桜島5、代表：近藤芳光、以下プロト）から、プロト社員によるオウンドメディア 「プロト ツーリング部」初の限定アイテムをモーターサイクルショー2026で180個限定で発売いたします。

エフェックスとは

オートバイもクルマのように、ポジションを自分に合わせたい。車体が本来持つ設計思想を生かしつつ、理想的なポジションを追求したい。「最小にして、最大の効果」 をコンセプトに誕生したバイクのポジション調整系ブランド。車種専用イージーフィットハンドル、ローダウンキット、ゲルザブ等をリリース。

シートに巻き付ける汎用タイプのシートクッション

ゲルザブは「もっと遠くへ」を可能にするをテーマにロングツーリングライダーに快適に楽しんでもらうために、ゲル内蔵座布団として2007年に初代モデルを発売して以来、汎用4種、車種専用3種のラインナップで、累計販売数170、000枚を超えた人気商品です。

衝撃吸収性の高いエクスジェル（カジコ-ポレーションの登録商標）を採用

エクスジェルはゴム（形状回復性）とゲル（流動性）を併せ持つ特殊柔軟ゴム

エクスジェルは素材自身が多方向に衝撃を打ち消しながら力を伝えていくため、ウレタンフォームの5～10倍の衝撃吸収力を誇ります。つまり薄くても快適！路面の凸凹やエンジンから伝わってくるビリビリ感も効果的に吸収してくれます。

ゲルザブRS

タンデムライダーにも快適性を高めた「ゲルザブ」でツーリングを楽しんでもらいたい。しかし最新のスポーツモデルはタンデムシートが小さく、通常の「ゲルザブR」では大きい。中に仕込むタイプであれば、すでに「ゲルザブSS」というモデルが発売済だが、手軽に使えるとようにと巻き付けタイプのニューモデル「ゲルザブRS」の誕生となりました。

そこで一番人気で使いやすい中ゲルザブRは汎用タイプをベースにサイズを20％ほど小型したのが「ゲルザブRS（アールエス）」です。

ゲルザブR幅360mm（赤線）とゲルザブRS幅260mmの比較図。

■商品情報

品名：ゲルザブR S（アール エス）

品番：EHZ2326（仮）

サイズ：縦230ｍｍ*横260ｍｍ*厚さ12ｍｍ

予価（税抜）：9,600円

発売時期：2026年4月

モーターサイクルショー プロト特設サイトはこちら(https://www.plotonline.com/motorcycleshow2026/)

エフェックスHPはこちら(https://www.plotonline.com/motor/effex/)

◆ 株式会社プロト について



株式会社プロトは、1981年4月に創業。二輪・四輪パーツ、そしてオートバイメーカー（PEVシリーズ）、輸入車両販売（E-BIKE含む）へとフィールドを拡大。現在は、車両（オートバイ・E-Scooter・E-BIKE）・部品・用品の総合商社となりました。



近年は、オリジナル車両ブランドZERO ENGINEERINGから大型オートバイの「ロードホッパー」を製造・販売したほか、「安心・安全・快適」をテーマにしたポジション系自社商品（エフェックス）の開発や、中古車再生事業、国内外から選び抜いた一流ブランドを取り扱うことで、オートバイライフとカーライフをトータル的にサポートしています。





【会社概要】

社名：株式会社プロト

本社所在地：〒448-0001 愛知県刈谷市井ヶ谷町桜島5

代表取締役：近藤芳光

事業内容：

1) オートバイ、四輪等の部品、用品の企画、開発、製造、輸入、卸販売

2) オートバイの車両・用品輸入販売

3) 新興用品メーカーのプロデュースおよびジョイント展開

4) E-Bike（電動アシストサイクル）の輸入、卸販売

5) その他上記に関わる全ての事項 愛知ブランド企業 0913

創業：1981年4月1日

設立：1984年2月24日

HP：https://www.plotonline.com/