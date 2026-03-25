160年前に起きた「日本宗教史上の大事件」から「いま」を問い直す『廃仏毀釈はなぜ起きたのか』刊行決定！

株式会社山川出版社

『廃仏毀釈はなぜ起きたのか』書影

歴史・地理の教科書や人文書を中心に刊行している株式会社山川出版社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：野澤武史）は160年前に起きた「日本宗教史上の大事件」から「いま」を問い直す『廃仏毀釈はなぜ起きたのか』を2026年3月下旬に刊行いたします。

【本書のポイント】

幕末から明治初期にかけて、日本全国で仏像・仏具が打ち壊される事態を招いた「廃仏毀釈運動」。とりわけ薩摩藩（鹿児島県）ではすべての寺院が「全廃」という前代未聞の徹底ぶりを見せた。なぜ、「日本宗教史上の大事件」と称される事件は起きたのか――従来の評価に一石を投じ、あらためて事件の実態を問い直した結果、現代との意外な接点が浮かび上がる。

１. 現代のSNS社会に通じる「少数派が多数派になる」構造

本書のもっとも現代的な問いかけは、この事件の「構造」にある。最初は藩内の一部の若手藩士たちによる建議に過ぎなかった訴えが、インターネットもSNSもない時代に、なぜ瞬く間に広がったのか。著者は、その構造が現代のSNS社会における情報発信と驚くほど似ていることを指摘する。少数の過激な意見が多数の思惑に利用され、誰も止められないまま拡大していく――160年前の歴史は、現代社会を映す鑑でもある。

２. 「宗教的熱狂」ではなく「利権と藩政」が生んだ廃仏毀釈

廃仏毀釈はしばしば、神道が仏教より優位であるとする思想的な運動として語られる。しかし本書が明らかにするのは、その実態だ。少数の藩士による廃仏断行の動きに対し、寺院の権力や財産を削ぎたいという藩の思惑が重なり合い、政策として推し進められた。廃仏毀釈は「信仰の勝利」ではなく、「政治と経済の論理」が生み出した事件だったのである。

【本書の内容】

廃仏毀釈を知るための前提として、日本古来からの宗教観念であった（神仏習合）から説き起こし、薩摩藩における廃仏毀釈の目的と経過を、あらためて史料にもとづいて解明。各寺院での個別事例から、修験道での事例、種子島・奄美諸島など離島での事例など、廃仏毀釈運動の具体的な姿を明らかにしていく。さらに、廃仏毀釈が収束した後の寺院の復興過程、そして廃仏毀釈が文化財保護制度の起点となった事実まで、多角的な視点から論じる。

■ 目次

●序章 なぜ鹿児島の廃仏毀釈と向き合うのか

●第一章 廃仏毀釈を知る

●第二章 廃仏毀釈が徹底された理由

●第三章 神社にとっての明治維新

●第四章 「全廃」からの寺院の復興

●終章 廃仏毀釈とは何だったのか

【著者について】

栗林文夫（くりばやし・ふみお）

1964年生まれ。鹿児島大学法文学部卒業。広島大学大学院文学研究科博士課程前期修了。博士（文学）。現在、鹿児島県歴史・美術センター黎明館調査史料室長、鹿児島国際大学非常勤講師。著書に『中世南九州の寺社と地域社会』（戎光祥出版、2022年）など。廃仏毀釈・南九州の宗教史・文化財保護を専門とする。

【書籍情報】

書名 廃仏毀釈はなぜ起きたのか

著者 栗林文夫

発行日 2026年3月下旬

発行所 株式会社山川出版社

定価 2,200円（税込）

ISBN 978-4-634-59169-1

オフィシャルサイト https://onlineshop.yamakawa.co.jp/product/59169(https://onlineshop.yamakawa.co.jp/product/59169)

Amazon https://www.amazon.co.jp/dp/4634591693(https://www.amazon.co.jp/dp/4634591693)

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