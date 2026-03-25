韓国最大級の美容医療機関「id美容外科」とHagakure、日本市場における新たな顧客接点をデジタルマーケティングで共創へ

株式会社Hagakure

受講者数No.1*のWebマーケティングスクール「デジプロ」を運営する株式会社Hagakure（本社：東京都渋谷区、代表取締役：奥 雄太、以下Hagakure）は、韓国最大級の美容医療機関である id美容外科（ID Hospital） の日本市場向けデジタルマーケティングを通じ、日本における新たな顧客接点の共創とマーケティング支援を開始したことをお知らせいたします。

*日本マーケティングリサーチ機構調べ 2021年9月期_Webマーケティングスクール指定領域における競合調査にて累計受講者数・校舎数No.1を獲得

■概要

Hagakureは、韓国を代表する美容クリニックである id美容外科（ID Hospital）と、日本市場におけるデジタルマーケティングの共創プロジェクトを推進します。

本取り組みにおいては、日本ユーザーの情報収集行動や意思決定プロセスを踏まえ、Webを起点とした認知形成・理解促進・来院検討までの導線設計を行うとともに、施策の実行・改善を通じて得られる知見を、両社で蓄積・活用してまいります。

また、受講者数No.1*のWebマーケティングスクール「デジプロ」を運営するHagakureの強みを活かし、マーケティング支援にとどまらず、ナレッジの共有や教育的な関わりを通じて、id美容外科のマーケティングリテラシー向上および日本市場における実践的な知見の内製化を支援します。



これにより、単なる施策実行に留まらない、継続的に成果を生み出すマーケティング体制の構築を目指してまいります。

■背景

近年、日本国内では美容医療への関心が高まり続けており、特に韓国美容医療は「技術力」「症例数」「専門性」の面で高い評価を受けています。その流れを受け、韓国の美容医療機関による日本市場への情報発信や集客ニーズも年々拡大しています。

一方で、日本市場においては医療広告ガイドラインへの対応や、ユーザー理解を前提とした情報設計が求められ、海外医療機関にとってマーケティングの難易度は依然として高い状況にあります。

Hagakureはこれまで、韓国の美容・ヘルスケア領域の企業に対し、日本市場に特化したWebマーケティング支援を継続的に実施してきました。広告運用、コンテンツ設計、ユーザー導線設計などを通じ、日本の生活者視点に即したマーケティングを行ってきた実績が評価され、今回、韓国を代表する美容クリニックである id美容外科の日本向けマーケティング支援を担うこととなりました。

■id美容外科（ID Hospital）について

id美容外科（ID Hospital）は、韓国・ソウル江南エリアに拠点を構える、韓国最大級の美容医療機関です。これまでに累計数十万件以上の症例実績を有し、国内外から多くの患者が来院するなど、年間来院数も数万人規模にのぼります。

複数分野の専門医が在籍し、症例データに基づいた医療体制と安全性を重視した運営により、韓国国内のみならず海外からも高い評価を受けています。

正式名称：id美容外科（ID Hospital）

所在地：142 Dosan-daero, Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea

代表者：パク・サンフン（Park Sang-Hoon）院長





■今後について

韓国のソウル市江南区にある美容整形外科「id美容外科（id Hospital）新沙本院

Hagakureは本取り組みを通じて、韓国企業の日本市場進出におけるWebマーケティング支援をさらに強化してまいります。

美容・ヘルスケア領域に限らず、日本市場での展開を目指す韓国法人企業に対し、戦略設計から実行支援まで一貫したマーケティング支援と、支援だけにとどまらない教育的な関わりに挑戦していく方針です。

今後もHagakureは、国境を越えた企業活動を支えるマーケティングパートナーとして、日本市場における成果創出に貢献してまいります。

■「デジプロ」とは https://degipro.com/

受講者数No.1*のWebマーケティングスクール。最前線で活躍するプロの現役Webマーケターから学べる実践的Webマーケティングスクール。受講生は東京、大阪、福岡、名古屋、横浜、札幌など全国9拠点に構える教室とオンラインから学習環境を選択でき、未経験転職に強い独自の豊富なカリキュラムをご用意しています。座学や独学では難しい実務経験を積める転職コース、卒業後の転職支援プログラムと、充実した学習環境を提供し、あらゆる人の学びと成長を支援します。

*日本マーケティングリサーチ機構調べ 2021年9月期_Webマーケティングスクール指定領域における競合調査にて累計受講者数・校舎数No.1を獲得



■株式会社Hagakure 概要

社名 株式会社Hagakure / Hagakure Inc.

代表者 代表取締役社長 奥 雄太

本社所在地 東京都渋谷区宇田川町37-10 麻仁ビル602

事業内容 Webマーケティングスクール「デジプロ」、デジタルマーケティングの支援「デジプロパートナー」、マーケティング領域専門の転職エージェント「デジプロエージェント」

URL https://hagakure-inc.com/