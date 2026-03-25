廃棄物処理プラント基幹的設備改良工事を受注

JFEエンジニアリング株式会社

2026年3月25日

JFEエンジニアリング株式会社

JFEエンジニアリング株式会社（社長：福田一美、本社：東京都千代田区）は、今年度2件の廃棄物処理プラントの基幹的設備改良工事を受注しました。うち1件は、基幹的設備改良工事とともに長期包括運営業務を一括で受託する基幹改良DBO方式[※1]が採用されており、受注金額は合計で約440億円となります。

近年、公共資産の有効活用が社会的ニーズとして高まっており、廃棄物処理分野においても施設の改修に留まらず、先進技術の導入による環境負荷の低減やコスト削減が求められています。

これらの社会的ニーズを踏まえ、基幹的設備改良工事では、蒸気タービンの効率アップや処理フローの改良による運転効率化、及び"新"圧力波クリーニング技術の採用[※2]により、廃棄物処理に係るCO2排出量の削減と施設の長寿命化によるライフサイクルコスト[※3]の低減を実現します。さらに、焼却施設だけでなく、リサイクル施設の更新・長寿命化にも積極的に取り組むことで、循環型社会を支え、限りある資源を次の世代へとつなぎます。

長期包括運営業務では、効率的な施設の運転や点検・整備に加え、長期契約に基づくユーティリティ・薬剤の調達最適化など施設運営全体を担います。

当社は今後も、廃棄物処理プラントのリーディングカンパニーとして、プラントの新設のみならず、基幹的設備改良工事を通じて、地球環境保全や自治体の財政負担軽減に貢献するとともに、持続可能な社会の実現に貢献してまいります。

※1：Design＝設計、Build＝施工、Operate＝運営を一括して発注する方式

※2：2026年1月20日当社プレスリリース

「廃棄物焼却炉用ボイラークリーニングシステムに "新"圧力波クリーニング技術を採用」(https://www.jfe-eng.co.jp/news/2026/20260120.html)参照

※3：施設建設費、運営管理費（運転費、点検補修費）、解体費を含めた施設の生涯費用

■受注概要

1. 那覇・南風原クリーンセンター基幹的設備改良・改造工事[表1: https://prtimes.jp/data/corp/61878/table/164_1_191b2d0012e9cf4dd546c78c3bc617cb.jpg?v=202603251151 ]2.国崎クリーンセンター基幹的設備改良事業及び包括管理運営業務[表2: https://prtimes.jp/data/corp/61878/table/164_2_2d1e9246d18c8590ad78d6350eb33ae1.jpg?v=202603251151 ]

■クリーンセンター外観

那覇・南風原クリーンセンター国崎クリーンセンター

本件に関するお問い合わせは下記にお願い致します。

JFEエンジニアリング株式会社 総務部 広報室